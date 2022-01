–

Un 11 de enero de 1933, el gobierno de la Rep煤blica espa帽ola, al igual que el resto de gobiernos anteriores: monarqu铆as, dictaduras, rep煤blicas鈥 dejaba bien clara su relaci贸n con Andaluc铆a y su clase trabajadora: represi贸n ante cualquier intento de la clase trabajadora andaluza de solucionar el hist贸rico problema de la propiedad de la tierra. La ineficaz reforma agraria del gobierno republicano-socialista de Manuel Aza帽a llev贸 a un grupo de jornaleros de Casa Viejas (C谩diz) a ocupar las tierras y las instituciones de la localidad y declarar el 鈥渃omunismo libertario鈥. Armados de palos, azadas y viejas escopetas de caza declararon la abolici贸n de la propiedad privada y la propiedad comunal de las tierras.

Como siempre que Andaluc铆a se ha levantado, el Estado espa帽ol busca la ejemplaridad, el escarmiento y la venganza. Al d铆a siguiente 12 de enero, el ministro de Gobernaci贸n Casares Quiroga env铆a a Casas Viejas m谩s de un centenar de guardias civiles y guardias de asalto que persiguieron a los jornaleros sublevados. Tras su huida por los montes adyacentes, fueron apresados y ajusticiados hasta completar el escarmiento y la venganza. El l铆der jornalero Seisdedos, junto con cinco compa帽eros m谩s, fueron asesinados por las fuerzas de represi贸n republicanas junto a la caba帽a de 茅ste. Catorce jornaleros m谩s, fueron fusilados a las puertas de sus viviendas en presencia de toda la poblaci贸n de Casas Viejas, en un claro acto de escarnio p煤blico. Ejecuciones de jornaleros desarmados sin juicio y sin posibilidad de defensa.

Desde el primer momento, el andalucismo revolucionario de Blas Infante qued贸 impactado por el suceso como demuestra la visita que pocos d铆as m谩s tarde har铆a junto a su amigo el m茅dico y l铆der anarquista Pedro Vallina, al lugar de los hechos. Empat铆a, complicidad y solidaridad con los jornaleros asesinados fue lo que encontraron en el andalucismo revolucionario y por eso el 11 de enero es para nosotras el d铆a de la Clase Trabajadora Andaluza.

89 a帽os m谩s tarde las reacciones del Estado espa帽ol y sus fuerzas represivas ante las reclamaciones de la clase trabajadora andaluza no han cambiado: ejemplaridad, escarmiento y venganza. Lo vimos en las manifestaciones por la huelga del metal en C谩diz hace unas semanas, cuando las trabajadoras desbordaron los m谩rgenes establecidos por el gobierno del PSOE-UP y llevaron las movilizaciones a las calles, implicando a toda la poblaci贸n gaditana. La respuesta fue la represi贸n policial, tanqueta incluida, y la posterior represi贸n judicial. Una 鈥渞edada鈥 policial 鈥渃asa por casa鈥 concluy贸 con la detenci贸n y puesta a disposici贸n judicial de 6 trabajadoras por su participaci贸n en las movilizaciones.

La historia, la de ayer y la de hoy, debe servirnos para no olvidar quienes son nuestros enemigos como clase y como pueblo, para ser conscientes de las t谩cticas y estrategias aplicadas por la burgues铆a para el control y el sometimiento de la clase trabajadora andaluza, para redoblar el compromiso con nuestra clase y con nuestro pueblo y sacar conclusiones de cada una de las luchas.

Y como conclusiones, vemos:

鈥 La continuidad hist贸rica de la represi贸n sobre la clase trabajadora andaluza cada vez que exigimos nuestros derechos o unas condiciones de vida digna.

鈥 Que la represi贸n y explotaci贸n de la clase trabajadora andaluza y de sus recursos naturales no cambia, independientemente del modelo pol铆tico del Estado espa帽ol: monarqu铆a, dictadura, rep煤blica, democracia parlamentaria鈥

鈥 Que la situaci贸n colonial que sufre Andaluc铆a y su falta de soberan铆a para decidir sobre las cuestiones que afectan a su clase trabajadora, determinan las relaciones de explotaci贸n que sufrimos las trabajadoras andaluzas.

鈥 Que nada podemos esperar de los gobiernos progresistas estatales. Tanto hoy con el gobierno de Pedro S谩nchez como ayer con el de Manuel Aza帽a, los gobiernos progresistas se han comportado como diques de contenci贸n de las arremetidas de la clase trabajadora en beneficio de la burgues铆a.

鈥 Que tanto los partidos progresistas estatales (PSOE, Unidas Podemos y PCE) como los sindicatos del R茅gimen (CCOO y UGT), son instrumentos de la burgues铆a para frenar la lucha de la clase trabajadora, desviarla de sus objetivos y dirigirla hacia posicionamientos que no pongan en peligro los intereses de la burgues铆a.

Hoy, 11 de enero, d铆a de la Clase Trabajadora Andaluza, queremos enlazar el recuerdo de los asesinatos de jornaleros en Casas Viejas con las actuales luchas de las trabajadoras andaluzas, y es por ello, que hacemos un llamamiento a participar en la manifestaci贸n convocada en C谩diz el pr贸ximo d铆a 15 de enero al mediod铆a contra la represi贸n de los trabajadores gaditanos investigados y procesados por la lucha por el convenio del pasado mes de noviembre.

隆Viva la clase obrera andaluza!

隆Solidaridad con el proletariado gaditano del metal!

Permanente de la C.N. de Naci贸n Andaluza.

Andaluc铆a, 11 de enero de 2022.