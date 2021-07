–

Ante el incremento desmesurado del precio de la luz -que ha crecido hasta un 46% en los últimos meses- desde Nación Andaluza queremos destacar:

1º Una vez más, ante este problema se muestra las limitaciones del denominado gobierno español de progreso, incapaz de enfrentarse a las eléctricas. Primero diseñaron un sistema de tramos de consumo imposible de seguir para las familias trabajadoras, cuyas vidas y horarios no son, precisamente, opcionales (menos aún en el caso de la clase obrera andaluza que por las características climáticas del país no puede escoger cuando encender los sistemas de refrigeración -si los tiene- de los hogares, por ejemplo). Luego han puesto el parche de la “bajada del IVA” coyuntural durante este año 2021. Apaños para no molestar a las empresas monopólicas de la energía.

2º Estamos ante una maniobra especulativa por parte de los monopolios del sector, que achacan la subida al aumento del coste de las emisiones de CO2. Sin embargo, según Red Eléctrica Española el 85% de la electricidad generada y consumida en el Estado español estaba exenta de CO2. Es decir, este aumento que pagamos las clases populares va directamente a las arcas de las eléctricas. Por eso Endesa, solo en el primer trimestre de este año, ganó 491 millones e Iberdrola 1.025 millones de euros en el mismo periodo.

3º La luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados. En Andalucía se calcula que unas 770.000 personas sufren pobreza energética.

Por todo ello desde Nación Andaluza proponemos:

a) Nacionalización de las suministradoras eléctricas de energía -creando una empresa pública andaluza de suministro eléctrico- así como de las infraestructuras de energías renovables.

b) Establecimiento de precios justos para el consumo eléctrico. Abolición del sistema tarifario en base a un criterio tan antisocial como el horario. Creación de un nuevo sistema tarifario que establezca una coherencia y proporcionalidad entre los precios pagados por kWh y las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

c) Prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables. Las eléctricas habrán de asumir el consumo de aquellas familias que sufran vulnerabilidad económica.

d) Creación de un Plan Andaluz de Soberanía Energética, de cara a conseguir que antes de 2050 el 75% de la energía que consume Andalucía tenga su origen en fuentes renovables (en la actualidad está en torno a un 19,5%), en función de los recursos naturales del país.

e) Control político, legislativo y reglamentario andaluz sobre gasoductos y movimientos de materias primas energéticas que transiten por territorio andaluz.

Desde Nación Andaluza llamamos a nuestra militancia, adheridas y simpatizantes a secundar las movilizaciones contra la subida del precio de la luz que se convoquen en nuestra tierra.

¡Nacionalización de las eléctricas!

Permanente de Nación Andaluza.

Andalucía, 9 de julio 2021.