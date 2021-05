–

Desde hace 73 a帽os el pueblo palestino viene sufriendo una situaci贸n de 鈥渁partheid鈥 sin precedentes: despu茅s de ser despojado de su tierra y expulsada una considerable parte de su poblaci贸n, ha sido confinado en una gran c谩rcel en la que no tienen libertad de movimiento no los m谩s elementales derechos humanos. La agresi贸n constante por parte del ente sionista, contin煤a con la expulsi贸n de palestinos para usurpar sus tierras y establecer nuevas colonias jud铆as. La 鈥渏udeizaci贸n鈥 de Jerusal茅n no para, a pesar de todas las condenas de los organismos internacionales. El apoyo de EE.UU y la Uni贸n Europea, incluido el Estado espa帽ol, convierte en papel mojado todas las resoluciones contra el Estado de Israel por parte de la ONU y de otros organismos internacionales, lo que convierte a Israel en un Estado que goza de una impunidad absoluta para cometer cr铆menes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y contra todos los pueblos de la zona: Siria, L铆bano鈥

Tras el anuncio de Israel de nuevos asentamientos 鈥渋legales鈥 y el desplazamiento de la poblaci贸n palestina, se iniciaron las protestas de la poblaci贸n de Gaza, respondiendo el ej茅rcito israel铆 con un bombardeo que dej贸 un saldo de 20 asesinatos, diez de los cuales eran ni帽os. Pocos d铆as despu茅s, en pleno 鈥淩amad谩n鈥 el Estado sionista organiza una manifestaci贸n de jud铆os sionistas y supremacistas por el barrio musulm谩n de Jerusal茅n, mientras que la polic铆a israel铆 apuntaba con sus armas a todos los palestinos congregados en la explanada de las mezquitas, llegando a entrar en la mezquita de Al-Aqsa durante la celebraci贸n de los rituales propios del mes de Ramad谩n, con el resultado de cientos de personas heridas por balas de goma y granadas de aturdimiento. Esta situaci贸n de nuevos asentamientos judios en territorio palestino, el desplazamiento de la poblaci贸n palestina y el aumento de la represi贸n sobre la poblaci贸n palestina ha generado una respuesta de la resistencia palestina lanzando m谩s de 2.000 cohetes causando diversos da帽os materiales. La aviaci贸n israel铆 respondido bombardeando la franja de Gaza. Ya son m谩s de 145 las personas muertas en Gaza desde que empez贸 esta escalada militar.

Ante esta situaci贸n la complicidad del Estado espa帽ol con Israel es m谩s que evidente por el apoyo de la OTAN y EEUU al ocupante israel铆. La dependencia del Estado espa帽ol de EEUU en cuestiones internacionales hace que aquel mantenga una posici贸n de absoluta subordinaci贸n a los intereses sionistas. Los medios de comunicaci贸n mantienen una 鈥渆quidistancia鈥 c贸mplice que nos hace pensar en la c茅lebre frase del revolucionario afro-americano Malcom X 鈥淪i no tienes cuidado con los medios de comunicaci贸n, nos har谩n odiar al oprimido y amar al opresor鈥.

Andaluc铆a, no es un pa铆s ajeno al conflicto; no puede ser mero espectador: por justicia, por solidaridad y porque formamos parte de un mismo marco geogr谩fico sumido en el sometimiento a potencias militares extranjeras. La utilizaci贸n de las bases militares andaluzas de Mor贸n, Rota y Viator por parte de la OTAN, dificultan enormemente el acceso a la soberan铆a y la autodeterminaci贸n de Andaluc铆a y del resto de pueblos del Medieterr谩neo, por lo que debemos implicarnos en la lucha global contra las potencias imperialistas que han creado el Estado de Israel para tener una inmensa fuerza militar que les asegure el expolio de los recursos naturales del Medio Oriente..

Ante esta situaci贸n, Naci贸n Andaluza declara su apoyo incondicional al pueblo palestino y a sus organizaciones de resistencia mientras dure el conflicto. Reconocemos el derecho del pueblo palestino a utilizar todas las formas de resistencia que considere oportunas para posibilitar la liberaci贸n de su territorio del ocupante sionista, para recuperar su independencia y su soberan铆a dentro de las fronteras hist贸ricas del pueblo palestino, para poder garantizar la seguridad y la paz. No habr谩 una Andaluc铆a soberana hasta que se produzca la derrota del imperialismo y se desmonten las bases espa帽olas, norteamericanas e inglesas de nuestra tierra. Por una Andaluc铆a libre en un Mediterr谩neo en Paz.

隆Andaluc铆a con Palestina!

Permanente de la C.N. de Naci贸n Andaluza.

Andaluc铆a, 15 de mayo de 2021.