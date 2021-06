–

June 21, 2021

En Andalucía la crisis está empezando a golpear duramente a la clase trabajadora cuando comienza a pasar los efectos de las medidas paliativas de los gobiernos capitalistas. Tras el cierre de Delphi y de Visteon, le ha tocado el turno a Airbus, compañía aeronáutica que da empleo a más de 400 familias de forma directa y a más de 1,500 de forma indirecta, llegando a tener menos empleos que en 2008. La crisis económica acelerada por el coronavirus, ya sabíamos que la iba a pagar primeramente la clase trabajadora de los pueblos periféricos del capitalismo occidental.

La idea de la empresa, es llevarse la carga de trabajo que aún queda en Puerto Real, a Getafe, con la complicidad del Estado español, de la Junta y de los Ayuntamientos de la zona. Unos por acción, y otros por omisión y falta de compromiso en la lucha sabedores que el proyecto estatal español se basa en la desindustrialización de Andalucía como expresión de la necesaria transferencia y concentración de valor en los territorios .

Desde el pasado 15 de marzo, los trabajadores de Airbus vienen peleando por el mantenimiento de los puestos de trabajo en concentraciones a las puertas de la planta, en manifestaciones y mediante paros. Mientras tanto, los sindicatos del Régimen, CCOO y UGT, están paralizando todos los intentos de huelga mientras negocian con la patronal y el Estado español la forma en la que se va a cerrar la planta y la forma en que todas las trabajadoras van a engrosar las listas del paro. Lo que necesitan las trabajadoras de Airbus y de toda la industria andaluza no son sindicatos que negocien la liquidación del empleo, necesitamos organizarnos y luchar contra quienes han decidido la desindustrialización de Andalucía para concentrar la producción en los lugares cercanos a los centros de decisión, es decir, sacrifican la industria andaluza para beneficiar la industria de la metrópolis, en este caso, mediante el traslado de carga de trabajo desde Puerto Real a Getafe.

La lucha de las trabajadoras de Airbus está dejando unas lecciones muy claras a la clase trabajadora andaluza: ni los sindicatos del Régimen, ni las instituciones, ni los políticos profesionalizados, ni un Borbón ni el Estado español van a solucionar nuestros problemas ni van a frenar la desindustrialización de nuestro país. Solo la autoorganización de la clase trabajadora, la lucha contra el capital y sus lacayos, la acción directa contra la oligarquía… Nos van situar en un nuevo escenario en el que podamos reformular la división internacional del trabajo y el estatus político de Andalucía (ambas cuestiones están íntimamente ligadas) en un sentido emancipatorio del Pueblo Trabajador Andaluz.

La lucha es el único camino, mediante huelgas, movilizaciones, y golpear los intereses del capital hasta hacerles claudicar.

NACIÓN ANDALUZA apoya a las trabajadoras de Airbus en todas las formas de lucha que estas decidan. Llamamos a nuestra militancia, adheridas y simpatizantes en las comarcas gaditanas a secundar el paro convocado para mañana y apoyar las movilizaciones que se realicen. Aunque no olvidamos que hasta que la clase trabajadora andaluza no haya instaurado una República Andaluza de Trabajadoras, donde los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora y donde esta ejerza la soberanía económica y política, no habremos ganado la batalla al capital.

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.

Andalucía, 17 de junio de 2021.