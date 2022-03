–

El sector del transporte en el Estado espa帽ol inici贸 una huelga con car谩cter indefinido a partir de las 00:00 del 14 de marzo, convocada por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercanc铆as por Carretera Nacional e Internacional, que engloba en su mayor铆a a transportistas aut贸nomos o pymes, que no se sienten representados por el Comit茅 Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), con el que negocia el Gobierno espa帽ol y que pretende mantener la protesta hasta que la Administraci贸n atienda sus reivindicaciones.

Los motivos de este paro son dos: el aumento del coste de los combustibles y las malas condiciones laborales de los trabajadores. La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte pide la prohibici贸n de la contrataci贸n de servicios de transporte de mercanc铆a por carretera por debajo de los costes de explotaci贸n y la limitaci贸n de la intermediaci贸n en el contrato de transporte a un solo contratista. Exige una ley que proh铆ba la carga y descarga por parte de las conductoras y un decreto que limite esas labores a un tiempo m谩ximo de una hora desde la llegada, o desde la hora pactada, la jubilaci贸n a los 60 a帽os para las conductoras profesionales y el reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de esta actividad, tanto para conductoras asalariadas como para aut贸nomas.

El paro de transportistas aut贸nomos y de peque帽as y medianas empresas dura ya una semana y est谩 aglutinando a otros sectores de trabajadoras por cuenta propia y peque帽as empresas que est谩n viendo seriamente amenazada su supervivencia por culpa de la elevada inflaci贸n. Ya hay evidentes problemas en la cadena de suministros de algunos productos. Ello a pesar de la actitud revienta-huelgas del gobierno espa帽ol que est谩 utilizando a las Fuerzas de Seguridad del Estado como piquetes de la patronal y el oligopolio espa帽ol de los carburantes.

En Andaluc铆a, la incidencia del conflicto est谩 llevando a un incipiente desabastecimiento de productos b谩sicos y a un encarecimiento del precio de los mismos dado el car谩cter especulativo de las grandes cadenas comercializadoras, sin contar con los numerosos cortes y atascos en las v铆as andaluzas y la m谩s de una decena de trabajadores detenidos y procesados por las protestas. Por todo esto, desde Naci贸n Andaluza queremos se帽alar:

鈥 Manifestamos nuestro apoyo a la movilizaci贸n del sector de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia del transporte. Ellas son quienes m谩s sufren la precariedad y las malas condiciones que se han implantado desde hace m谩s de una d茅cada en este sector.

鈥 Los impuestos al di茅sel -y el car谩cter regresivo y antiobrero de los mismos- son solo una parte del problema. El mercado de los carburantes en el Estado espa帽ol esta en manos de REPSOL, BP y CEPSA que controlan dos tercios de la distribuci贸n de los carburantes y est谩n inflando los precios mientras el del petr贸leo ha bajado m谩s de un 30% en los 煤ltimos d铆as. Empresas que ya fueron multadas en 2015 por estos hechos. Ellas son las grandes beneficiadas de esta escalada de precios. No en vano en 2021 declararon m谩s de 9.500 de millones de euros de ganancias.

-En 煤ltimo lugar, entendemos la situaci贸n generada como fruto del papel del gobierno estatal como garante de los intereses de los monopolios. Por ello exigimos el traspaso de todas las transferencias a Andaluc铆a en cuanto a transporte y pol铆ticas impositivas se refiere. Es necesaria una Hacienda nacional andaluza con un nuevo modelo impositivo que obedezca a las necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz -gravando los ingresos y la riqueza de cada cual en lugar el consumo de productos imprescindibles para la vida como el carburante- y no a los intereses que desde el Estado Espa帽ol y la Uni贸n Europea nos imponen.

隆Naci贸n Andaluza con el transporte!

Permanente de la C.N. de Naci贸n Andaluza.

Andaluc铆a, 20 de Marzo de 2022.