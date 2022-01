–

La Junta gobernada por PP, C鈥檚 y Vox est谩 ultimando un cambio legal en el decreto que regula el plan de vivienda, rehabilitaci贸n y regeneraci贸n urbana de Andaluc铆a 2020 鈥 2030, Plan Vive, donde quiere excluir como beneficiarios de programas y subvenciones a las personas que hayan sido condenadas por ocupaciones de viviendas, tanto por v铆a penal, civil o administrativa, durante los cinco a帽os anteriores a la solicitud. La Junta est谩 vendiendo esta medida como disuasoria al problema de la ocupaci贸n, que ellos mismos han creado dificultando el acceso a la vivienda a la poblaci贸n. El gobierno de la Junta vuelve a cargar contra las andaluzas mas desfavorecidas conden谩ndolas simplemente por ser pobres.

En Andaluc铆a el precio medio del alquiler de una vivienda de ochenta metros cuadrados est谩 en 681鈧/mes siendo el SMI de 965鈧/mes que pocas andaluzas llegan a cobrar. Esto hace pr谩cticamente imposible el pago del alquiler y hacer frente a otros gastos esenciales como comida, suministros, medicamentos etc. Teniendo Andaluc铆a casi un 25% de paro rozando el 15% de andaluzas en pobreza severa y m谩s del 35% en riesgo de pobreza y/o exclusi贸n social. Esta situaci贸n hace imposible el acceso a la vivienda de la poblaci贸n andaluza, empuj谩ndola al recurso de la ocupaci贸n para no verse viviendo en la calle (situaci贸n que tambi茅n crece de forma preocupante en Andaluc铆a).

El problema de la vivienda no es que haya ocupas sino que hay decenas de miles de familias andaluzas que no pueden acceder a ella y se ven sometidas al mercado libre de los alquileres cuyos precios se ajustan a los turistas europeos. La Junta con esta medida lo 煤nico que hace es proteger los intereses de los bancos y los especuladores inmobiliarios, propietarios de la gran mayor铆a de viviendas vac铆as y que son los grandes afectados por la okupaci贸n, ya que m谩s del 80% de las viviendas ocupadas pertenecen a los bancos.

Desde Naci贸n Andaluza exigimos a la Junta que no lleve a cabo esta medida, ya que lo 煤nico que busca la criminalizaci贸n de la pobreza, a la vez de que hace de perro guardi谩n de los intereses de las oligarqu铆as financieras e inmobiliarias y a esos intereses responde el plan Vive as铆 como la reci茅n aprobada ley urbanismo (LISTA). Necesitamos una pol铆tica de vivienda para el Pueblo Trabajador Andaluz que recoja como m铆nimo las siguientes medidas:

鈭 Expropiaci贸n forzosa de los pisos vac铆os de los bancos y fondos buitres por inter茅s general.

鈭 Utilizaci贸n de solares de grandes propietarios e inmobiliarias para edificar VPO.

鈭 Estipulaci贸n de precios m谩ximos de alquiler y venta de viviendas, fincas y locales comerciales en funci贸n de demarcaci贸n y zona por parte de las administraciones municipales y nacionales andaluzas.

隆Por una pol铆tica de vivienda al servicio del Pueblo Trabajador Andaluz!

隆Andaluc铆a contra la especulaci贸n inmobiliaria!

Permanente de la C.N. de Naci贸n Andaluza.

Andaluc铆a, 12 de enero de 2022.