April 19, 2023

Adriano Calalesina / Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2023

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza present贸 sus resultados de la visita al yacimiento y se reuni贸 con el gobernador. 驴Qu茅 dijeron?

La delegaci贸n del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza finalmente estuvo en Vaca Muerta, recorri贸 locaciones, comunidades mapuches que se oponen al fracking y mantuvo una reuni贸n con el gobernador de la provincia, Omar Guti茅rrez, luego de dar los resultados de 鈥渏uicio鈥 en la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Este martes presentan el informe en la Legislatura de Neuqu茅n.

La comisi贸n, integrada por abogados ambientalistas, artistas y hasta referentes de organizaciones sociales, tuvo el aval de Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN), formada al efecto, pero que no tiene un sello vinculante desde lo legal.

Los 鈥渏ueces del fracking鈥 estuvieron desde el viernes al domingo con la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, con integrantes como Jorge Nahuel y Rolando Cherqui, entre otros. Visitaron las comunidades Kaxipayi帽 y la planta EET de Cutral Co, que el gobierno provincial est谩 saneando, tras la quiebra de la empresa tratadora de residuos.

Integrantes del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sostuvieron que se reunieron con el gobernador de Neuqu茅n.

Tambi茅n se entrevistaron con vecinos de Sauzal Bonito, la comunidad cerca de A帽elo y del yacimiento gas铆fero no convencional m谩s grande del pa铆s, Fort铆n de Piedra, donde la tierra tiembla con sismos desde 2015, y la Ruka Newen Mapu, localizada en la ciudad de Neuqu茅n.

芦De la noche a la ma帽ana comenz贸 a haber sismos. Al principio eran de 2 o 3 en la escala Richter, hasta que una vez sin previo aviso hubo uno de 4.7, casi un terremoto. Hasta que luego hubo un episodio de 24 horas, desde ese entonces nadie se pudo quedar en paz. Nunca par贸 hasta el d铆a de hoy desde ese entonces禄, dijo Andr茅s Dur谩n, ex petrolero y habitante de Sauzal Bonito.

Abogados ambientalistas, miembros del tribunal 芦antifrackin禄 con comunidades mapuche de la regi贸n.

La visita de esta delegaci贸n, que si bien milita por el ambiente tiene un gran componente 鈥渁nti-industria鈥, fue controvertida, ya que si bien existi贸 una reuni贸n con el gobernador Guti茅rrez, nunca se conocieron los detalles de ese encuentro, salvo por lo que difundieron los miembros del denominado Tribunal.

Se supo que no estuvo ning煤n ministro presente en el c贸nclave y que la delegaci贸n estuvo en las afueras de Casa de Gobierno de Neuqu茅n, donde brind贸 una conferencia de prensa y que la postura del gobierno est谩 anclada a la convivencia entre el modelo hidrocarbur铆fero con el ambiental, algo que fue rechazado de plano por los integrantes de esa entidad.

Alberto Acosta es economista, miembro de esa Tribunal, y ex ministro de Energ铆a y Minas de Ecuador, y confirm贸 que se reuni贸 con el gobernador Guti茅rrez, de manera protocolar, a quien le hicieron llegar un informe con las conclusiones ambientales sobre el desarrollo del shale en Vaca Muerta.

La delegaci贸n que recorri贸 Vaca muerta elabor贸 un informe ambiental de la situaci贸n del fracking.

鈥淓l d铆a de hoy logramos ser recibidos por el gobernador de la provincia del Neuqu茅n. Fue una oportunidad para presentarle algunas de las primeras conclusiones luego de nuestra visita en Vaca Muerta鈥, indic贸 Acosta.

Y acot贸: 鈥淚ncluso luego de haber realizado, con semanas de anticipaci贸n, varios estudios al respecto confirmamos la gravedad de la situaci贸n. Personalmente que he trabajado en la actividad petrolera, y conozco los impactos sociales y ambientales, me ha afectado mucho. Es sobrecogedor ver la magnitud de los da帽os que se est谩n provocando ah铆, sea por la cantidad de agua que se utiliza, dejando sin agua a los vecinos, a las vecinas, a los mapuches, a los animales, y sea tambi茅n por la contaminaci贸n que se provoca con esa agua al reinyectarle en los pozos鈥.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza recorri贸 谩reas productivas alrededor de Vaca Muerta.

Sostuvo que 鈥渆l gobernador abri贸 sus puertas para tener un di谩logo respetuoso, y expres贸 su visi贸n de desarrollismo鈥, pero que la postura de la convivencia entre la ecolog铆a y la industria petrolera 鈥渆s un imposible, es un ox铆moron y esto no existe. No ten铆a muy claro el tema ambiental, no estaba dentro de sus prioridades鈥.

En tanto que Jorge Nahuel, vocero de la Confederaci贸n Mapuche del Neuqu茅n, sostuvo que 鈥渓a lucha es muy grande porque del otro lado no solamente tienen los medios de comunicaci贸n sino tambi茅n tienen el Poder Judicial. Hemos utilizado todo tipo de herramientas para la lucha, hemos ido a reuniones de accionistas de Shell y de Chevron. Los estamos persiguiendo en sus propios espacios y nunca vamos a quedar pasivos. Denuncias penales, civiles, contra CEOs y funcionarios p煤blicos o las tratadoras鈥.

Las actividades que har谩 el Tribunal Mundial fueron coordinadas por la Asociaci贸n Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acci贸n por la Justicia Ecosocial, la GARN y el Colectivo Cultural Ecofeminista MIR脕.

El ecuatoriano Alberto Acosta junto con representantes de la Confederaci贸n Mapuche del Neuqu茅n.

FUENTE: La Ma帽ana de Neuquen