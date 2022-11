–

Este fin de semana, 12 y 13 de noviembre, se re煤ne en Bariloche el Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de R铆o Negro. El contexto es el del conflicto a ra铆z de la recuperaci贸n territorial de la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, su reciente desalojo y la detenci贸n y procesamiento de varias mujeres de la comunidad, y todas las repercusiones medi谩ticas, pol铆ticas y en la vida diaria de estas comunidades postergadas que buscan reparaciones que la Constituci贸n les reconoce y los estados se niegan a dar.

鈥淟a situaci贸n de militarizaci贸n y judicializaci贸n de la misma organizaci贸n, porque estamos denunciados en la justicia federal, nos llev贸 a plantearnos un nuevo parlamento, este es el tercero que realizamos en el a帽o. Pens谩bamos hacerlo en Fiske Menuco (la ciudad de General Roca), pero dadas las circunstancias nos planteamos reunirnos en Bariloche鈥, se帽ala en comunicaci贸n con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche provincial.

Gran parte de las cerca de 160 comunidades que integran la organizaci贸n ind铆gena en la provincia se reunir谩n en la ciudad tur铆stica. 鈥淟os parlamentos son lugares de discusi贸n y decisi贸n comunitaria y colectiva en cuanto a distintos temas.

Un tema central es el extractivismo, los proyectos mineros. Nos preocupa la intenci贸n de que el proyecto Calcatreu 鈥搚acimiento de oro y plata ubicado 60 kil贸metros al sur de Ingeniero Jacobacci, y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp鈥, empiece a funcionar a partir de diciembre cuando hay una medida cautelar desde el a帽o 2005.

Y hay otros proyectos mineros, lo mismo que el de hidr贸geno verde, con los que se sigue insistiendo. Todos esos proyectos est谩n en territorio comunitario, como el gasoducto N茅stor Kirchner que tiene que pasar por las comunidades con lo cual tiene que haber un proceso de consulta libre e informada para que las comunidades den, o no, el consentimiento (seg煤n lo establece el Convenio 169 de la OIT)鈥, destaca Carriqueo.

鈥淓l avance judicial de las 煤ltimas semanas sobre las comunidades, con varios juicios que se han reactivado nos preocupa y bastante鈥. El referente mapuche hizo referencia tambi茅n a una causa iniciada por Ricardo L贸pez Murphy y Patricia Bullrich a instancias del abogado Nicol谩s Su谩rez Colman, dirigente local de Republicanos Unidos, personaje que supo publicar en sus redes sociales im谩genes disparando un arma y advirtiendo a las comunidades mapuches.

En la misma se implica a Nehuen Loncoman, presidente del CODECI, al werken y algunas comunidades del Parlamento Mapuche Tehuelche y a otros referentes comunitarios como miembros de la inexistente 鈥揺xcepto en las fantas铆as de los operadores judiciales y medi谩ticos de la derecha鈥 RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

驴Se reactiva el relevamiento territorial?

En los 煤ltimos d铆as, con la excusa del nombramiento de Alejandro Mormoni como nuevo presidente del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), el gobierno provincial promovi贸 un acercamiento para retomar el relevamiento territorial de comunidades ind铆genas, paralizado desde hace a帽os y que casi no tuvo avances en la provincia.

Seg煤n informaron fuentes oficiales en Viedma, el ministro de Gobierno provincial, Rodrigo Buteler, contact贸 a Mormoni, quien antes se desempe帽ara como Jefe de Gabinete del INAI, para 鈥渕anifestar la voluntad de retomar la instancia de di谩logo鈥 que derive en la firma de un nuevo convenio de relevamiento de las comunidades, tal como lo prev茅 la ley 26.160.

Desde el Parlamento Mapuche se se帽al贸 que no es la primera vez que el gobierno hace estos amagues, y que esperan que estos dichos se concreten en realidades. Carriqueo se帽al贸 que existe una deuda de a帽os con el cumplimiento de la ley nacional y que en la provincia s贸lo avanzaron las 鈥渃arpetas鈥 (tr谩mite de relevamiento y reconocimiento de la ocupaci贸n ancestral de la tierra) de unas 60 comunidades y hay m谩s de 100 sin relevar.

鈥Nosotros, en principio, desconfiamos. No es cierto que se haya comunicado con el presidente del INAI. Han presentado una nota que se envi贸 cuatro d铆as despu茅s del desalojo de Lafken Winkul, en un contexto de avance de las pol铆ticas extractivistas del Estado sobre los territorios comunitarios, junto al avance judicial. Nos parece que eso marca la hipocres铆a de Buteler para hablar como si realmente estuviesen dispuestos a avanzar con la 26.160. Este gobierno, en estos tres a帽os que est谩n jam谩s tuvieron la intenci贸n verdadera de llevar adelante el relevamiento鈥, expresa el werken.

Desde 2013, el relevamiento no ha tenido avances. En una primera etapa, cuando la responsabilidad de la ejecuci贸n estuvo en manos de la organizaci贸n ind铆gena se hicieron la mayor cantidad de relevamientos, pero los nuevos gobiernos detuvieron el avance.

鈥淟a 26.160 de todos modos no soluciona todos los problemas de las comunidades, hay otros conflictos como t铆tulos mal habidos 鈥揷omo en el caso de la lof Antual Albornoz鈥 que no no han tenido resoluci贸n a pesar de las denuncias que est谩n todav铆a en la Fiscal铆a de Estado. La ley 2287, la Ley Integral ind铆gena en la provincia de R铆o Negro, tiene herramientas que est谩n a disposici贸n para iniciar un proceso de investigaci贸n鈥.

鈥淓speramos que no haya piedras ni mapuches en el camino鈥

Esta frase fue lanzada en la 28掳 Conferencia Industrial de la UIA que se realiz贸 en Parque Norte este 9 de noviembre, por Javier Madanes Quintanilla, presidente de ALUAR y CEO de la f谩brica de neum谩ticos FATE. Lo hizo al referirse a los tiempos de construcci贸n del gasoducto N茅stor Kirchner y a lograr que la obra finalice a tiempo

Qu茅date bien tranquilo Madanes Quintanilla, que vas a encontrar piedras y muchos Mapuche que van a reclamar Consulta Previa Libre e Informada!! Preparatee Madanes Quintanilla sobre el gasoducto: Esperamos que no haya piedras ni mapuches en el camino https://t.co/SjRho3IcsG 鈥 Orlando Carriqueo (@o_carriqueo) November 11, 2022

鈥淗ay bastantes mapuches. Primeramente van a tener que charlar con las comunidades antes de pensar en el gasoducto, as铆 de simple. Seguramente va a haber muchos mapuches, porque son territorios comunitarios por donde quieren pasar鈥, responde Carriqueo al conocer la declaraci贸n del industrial.

Para poder avanzar con obras que impacten en las vidas de las comunidades ind铆genas, nuestro pa铆s, firmante del Convenio 169 de la OIT, est谩 obligado a llevar adelante el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades para obtener su consentimiento. 鈥淓l mecanismo de consulta es un trabajo interdisciplinario, nosotros tenemos experiencia en otras consultas como en el parque e贸lico Cerro Alto, tambi茅n en Islote Lobos -donde se cre贸 un Parque Nacional- y otros proyectos. Implica, primero, un an谩lisis antropol贸gico, hist贸rico y social de la comunidad, que marca el modo de vida. Casi siempre aparecen p茅rdidas territoriales de las comunidades. Despu茅s ver el impacto cultural, cu谩l es el impacto que va a tener en la filosof铆a del pueblo mapuche que tiene una espiritualidad, cu谩l es el grado de afectaci贸n a esa espiritualidad. Generalmente se hacen impactos ambientales, pero un estudio de impacto cultural dar铆a cuenta de otra perspectiva鈥, explica Carriqueo.

El proceso contin煤a con la participaci贸n de todas las familias en reuniones, donde las comunidades reciben informaci贸n y luego en reuniones propias donde analizan, estudian y se interiorizan en el tema. 鈥淏uscamos alguien que nos d茅 otra campana de lo que dice la empresa. A partir de ah铆, se resuelve o se va resolviendo; no es una reuni贸n donde levantan la mano y ya, es mucho m谩s complejo鈥, concluye el werken mapuche. Hay que avisarle a Madanes Quintanilla que espere tranquilo.

FUENTE: Canal Abierto