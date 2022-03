–

La extrema derecha es protagonista de la guerra en Ucrania. Lo es desde 2013 cuando la Revoluci贸n de la Dignidad hizo que todos conoci茅semos a grupos como Svoboda, Sector Derecho o el Batall贸n Azov. Incluso el mism铆simo Putin habl贸 de su misi贸n para 鈥desnazificar鈥 Ucrania hace unos d铆as.

Mucho menos conocidos son los grupos y partidos neonazis en el lado ruso pero no por ello inexistentes ni menos relevantes. Algunos de ellos como la Uni贸n Nacional Rusa o el Ejercito Ortodoxo Ruso (de origen ucraniano) son los principales grupos de extrema derecha que trabajan en la regi贸n de Donetsk. Otro grupo llamado Movimiento Imperial Ruso est谩 aliado con la regi贸n separatista de Donbas. Incluso el famoso, sangriento y temido grupo paramilitar ruso Wagner Group. Capitaneado por un reconocido neonazi Dmitry Utkin, parece que lleva a帽os operando en Ucrania. Ten茅is m谩s informaci贸n detallada sobre las fuerzas reaccionarias rusas en Ucrania aqu铆.

Desfile de la Uni贸n Nacional Rusa

Tal vez Putin pudo empezar esa operaci贸n de 鈥desnazificar鈥 por su propio pa铆s. Mientras que la UE o la OTAN no deb铆an haber protegido o subvencionado a los oligarcas ucranianos que se apoyan en la extrema derecha o en grupos ultra-nacionalistas. Pero si ni tan siquiera lo hacen en sus pa铆ses, 驴qu茅 nos hace pensar que lo vayan a hacer en otros?. Lamentablemente no fue as铆 y hoy tenemos una guerra en la que podemos encontrar tanto en uno como en otro bando derecha apoyada en claros grupos neonazis con claras posturas ultra-nacionalistas y, lo que es peor, est谩n muy bien financiados siendo ejes vertebradores del conflicto.

Entender la guerra con la maquinar铆a de propaganda belicista funcionando a todo trapo, ya sea la que te comes en la Sexta o la que te comes viendo RT (Russia Today), es imposible. Lo explica muy bien un 鈥gamonalero鈥 apodado 鈥el feo鈥 en uno de sus v铆deos:

Es por esto que no deber铆amos creernos nada de lo que nos cuentan, poner en tela de juicio cualquier informaci贸n que nos llegue es el acto m谩s inteligente y sagaz mientras se sigan destinando ingentes cantidades de dinero a desinformar y no seamos capaces de contrastar la informaci贸n. Adem谩s, en el supuesto de no recibir intoxicaciones medi谩ticas entender una guerra puede tornarse imposible. Existen factores culturales y sentimentales que nos pueden dejar lejos de comprender un conflicto que adem谩s es tremendamente complejo por la cantidad de actores que existen.

Sin embargo, s铆 podemos entender f谩cilmente qui茅n sufre las guerras y qu茅 las origina. Los nacionalismos y el poder que los sustenta son los culpables de pr谩cticamente la totalidad de las guerras. Las guerras han encarnado los fratricidios de pobres y obreros m谩s notables de la historia de la humanidad. Recordando lo que Simone Weil, una anarquista que form贸 parte de la Columna Durruti, nos dijo hace a帽os:

芦Lo que un pa铆s llama sus intereses vitales no son las cosas que hacen posible la vida de sus ciudadanos, sino las que le capacitan para la guerra. Como el petr贸leo禄

Sin olvidar lo que tambi茅n nos dijo ese 鈥tipo especial鈥 de anarquista, el gran Jean Paul Sartre:

芦Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren禄

Estas dos citas bien podr铆an ser un buen resumen, si queremos simplificar, de la raz贸n y lo que supone para nosotras una guerra.