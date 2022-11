Nada está por encima de mí.

–

Por Max Stirner

Introducci贸n a El 煤nico y su propiedad

驴Qu茅 causa es la que debo defender?Antes que nada la buena causa, la causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia; luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria; m谩s tarde ser谩 la del Esp铆ritu y miles m谩s despu茅s. 脷nicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. 鈥淰erg眉enza del ego铆sta que no piensa m谩s que en s铆 mismo鈥.

驴Pero esos cuyos intereses son sagrados, esos por quienes debemos trabajar, sacrificarnos y entusiasmarnos, c贸mo entienden su causa?

Ustedes que saben de Dios tantas y tan profundas cosas; ustedes que durante siglos 鈥渆xploraron las profundidades de la divinidad鈥 y penetraron con sus miradas hasta lo profundo de su coraz贸n, 驴pueden decirme c贸mo entiende Dios la 鈥渃ausa divina鈥 que debemos servir nosotros? Y ya que tampoco nos ocultan los designios del Se帽or. 驴Qu茅 quiere? 驴Qu茅 persigue? 驴Abraz贸, como a nosotros se nos pide, una causa ajena y se ha hecho el campe贸n de la verdad y del amor? Este absurdo indigna; nos ense帽an que siendo Dios todo amor y toda verdad, las causas del amor y de la verdad se confunden con la suya y le son consustanciales. Les repugna admitir que Dios pueda, como nosotros, hacer suya la causa de otro. 鈥溌縋ero abrazar铆a Dios la causa de la verdad si no fuera la suya?鈥 Dios no se ocupa m谩s que de su causa, porque al ser 茅l todo en todo, todo es su causa. Pero nosotros no somos todo en todo, y nuestra causa es bien mezquina, bien despreciable; por eso debemos servir a una 鈥渃ausa superior鈥. M谩s claro: Dios no se preocupa m谩s que de lo suyo, no se ocupa m谩s que de s铆 mismo, no piensa en nadie m谩s que en s铆 mismo y no se fija m谩s que en s铆 mismo; 隆pobre del que contradiga sus mandatos! No sirve a nada superior y no trata m谩s que de satisfacerse. La causa que defiende es 煤nicamente la suya. Dios es un eg贸latra.

驴Y la humanidad, cuyos intereses debemos defender como nuestros, qu茅 causa defiende? 驴La de otro? 驴Una superior? No. La humanidad no se ve m谩s que a s铆 misma, la humanidad no tiene otro objeto que la humanidad; su causa es ella misma. Con tal que ella se desarrolle no le importa que mueran los individuos y los pueblos; saca de ellos lo que puede sacar, y cuando han cumplido la tarea que les reclamaba, los echa al cesto de papeles inservibles de la historia. 驴La causa que defiende la humanidad, no es puramente ego铆sta?

Es in煤til que siga y demuestre c贸mo cada una de esas cosas, Dios, humanidad, etc., se preocupan s贸lo de su bien y no del nuestro. Revisen a los dem谩s y vean por ustedes mismos si la verdad, la libertad, la justicia, etc., se preocupan de ustedes para otra cosa que no sea pedirles su entusiasmo y sus servicios. Que sean servidores dedicados, que les rindan homenaje, eso es todo lo que les piden.

Miren a un pueblo redimido por nobles patriotas; los patriotas caen en la batalla o revientan de hambre y de miseria; 驴qu茅 dice el pueblo? 隆Abonado con sus cad谩veres se hace 鈥渇loreciente鈥! Mueren los individuos 鈥減or la gran causa del pueblo鈥, que se conforma con dedicarles alguna que otra lamentable frase de reconocimiento y se guarda para s铆 todo el provecho. Eso me parece un ego铆smo demasiado lucrativo.

Pero vean al sult谩n que cuida tan tiernamente a 鈥渓os suyos鈥. 驴No es la imagen de la m谩s pura abnegaci贸n, y no es su vida un constante sacrificio? 隆S铆, por 鈥渓os suyos鈥! 驴Se quiere hacer un ensayo? Que se muestre que no se es 鈥渆l suyo鈥, sino 鈥渆l tuyo鈥, que se rechace su ego铆smo y ser谩 uno perseguido, encarcelado, torturado. El sult谩n no basa su causa m谩s que en s铆 mismo; es todo en todo, es el 煤nico, y no tolera a nadie que no sea uno de 鈥渓os suyos鈥.

驴No les dicen nada estos ejemplos? 驴No les hacen pensar que un ego铆sta tiene raz贸n? Yo, al menos, aprendo de ellos, y en vez de continuar sirviendo con desinter茅s a esos grandes ego铆stas, ser茅 yo mismo el ego铆sta.

Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada, sobre nada m谩s que ellos mismos. Yo basar茅, entonces, mi causa sobre m铆; soy, como Dios, la negaci贸n de todo lo dem谩s, soy todo para m铆, soy el 煤nico.

Si Dios y la humanidad son poderosos con lo que contienen, hasta el punto de que para ellos mismos todo est谩 en todo, yo advierto que me falta a m铆 mucho menos todav铆a, y que no tengo que quejarme de mi 鈥渇utilidad鈥. Yo no soy nada en el sentido de vac铆o, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo.

隆Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la m铆a! Mi causa, me dir谩n, deber铆a ser, al menos, la 鈥渂uena causa鈥. 驴Qu茅 es lo bueno, qu茅 es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo; esas no son, para m铆, m谩s que palabras.

Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo m铆o, no es general, sino 煤nica, como yo soy 煤nico.

Nada est谩 por encima de m铆.

