Existe un viejo poema, err贸neamente adjudicado a Bertol Brecht, que habla sobre la idea de

acci贸n, de accionar un l铆mite. El poema es en realidad de Martin Niem枚ller un pastor luterano

que advert铆a sobre los problemas de la pasividad frente a la persecuci贸n pol铆tica y religiosa de los Nazis.

芦Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guard茅 silencio,

ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdem贸cratas,

guard茅 silencio,

ya que no era socialdem贸crata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protest茅,

ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los jud铆os,

no protest茅,

ya que no era jud铆o,

Cuando vinieron a buscarme,

no hab铆a nadie m谩s que pudiera protestar禄.

El pastor intent贸, supongo yo, interpelar a sus contempor谩neos que aparentemente no se ve铆an muy sensibilizados por las persecuciones nazis. Hay un tono de desesperaci贸n bastante

marcado en no intentar interpelar desde lo sensible y el afecto, sino desde una cuesti贸n

pr谩ctica: 鈥淗ace algo ahora, no porque creas que es lo correcto, sino porque despu茅s van a

venir por vos鈥 parece decirnos desde la Alemania Nazi. Entonces las conclusiones son muy

dirigidas: l铆mite y tiempo. La acci贸n justa en el momento justo.

El poema qued贸 inserto en la memoria hist贸rica queriendo funcionar de alarma cuando

sea el momento justo. Ac谩 se abre la pregunta clave 驴cuando es el momento justo de poner el l铆mite?驴No ser谩 que, en estos d铆as en los que distintas figuras se desgarran por la democracia, se llega (se lleg贸) tarde a defenderla?

Capaz es que, disciplinamiento mediante, se lleg贸 a un umbral de tolerancia frente a la

violencia que es tan grande como imperceptible. Tal es as铆 que no se puede reaccionar frente a los ataques directos. 驴qu茅 sale a defender la gente que sale a 鈥渄efender la democracia鈥? 驴qu茅 sale a defender la gente que cree que esto es solamente producto de un 鈥渄iscurso de odio鈥 y no de condiciones materiales?

Por estas horas se est谩 hablando de pactos democr谩ticos, pero 驴qui茅n firm贸 esos pactos? 驴A qui茅nes le sirven y le sirvieron? Y sobre todo 驴qu茅 fue lo que dejaron a fuera?

Nadie de los que en estos d铆as grit贸, subi贸 sus fotos a sus redes, se indign贸, llor贸. 驴Nadie,

pens贸 en escribir:

Cuando vinieron a llevarse a Facundo,

guard茅 silencio,

ya que no era un joven pobre?

Nuevamente vale la pena preguntarse 驴qu茅 se defiende cuando se defiende la democracia?

No se estuvieron haciendo mil y un cosas en contra de la democracia sin que estallara el

l铆mite? Porque no se lleg贸 a esto de un d铆a para el otro.

驴No es esta una oportunidad para nutrir ese concepto que, ahora, demuestra lo precario que

era, lo vac铆o que estaba, porque, nuevamente, en medio de este ruido defensor de las

instituciones y de 鈥渓a paz social鈥; de qu茅 democracia hablamos? 驴no es un buen momento para cuestionar la frase hecha, repetida hasta el hartazgo sobre el 鈥渃onsenso democr谩tico鈥? 驴O no se hablaba de consensos ni democracia cuando desapareci贸 Tehuel? 驴o es qu茅 no se entiende por democracia m谩s que cuestiones formales? 驴No habr谩 sido ese consenso cocinado desde arriba, desde d贸nde no lleg谩bamos y no se hizo a imagen y necesidad de quienes ayer, hoy y ma帽ana regentean el pa铆s? Un consenso donde unos comen y otros obedecen. 驴No tambalea la democracia cuando no se llega a fin de mes, cuando 1 de cada 3 ni帽os se saltea una comida al d铆a? Y ojo, que no se trata de hacer una equiparaci贸n abstracta y moralizante que nos conduzca a una suerte de 鈥渘adie menos鈥 donde se borren las diferencia cualitativas, no. No es lo mismo el intento de asesinato a una de las referentes m谩s populares que un caso de gatillo f谩cil, como tampoco es lo mismo una desaparici贸n forzada forzada en una manifestaci贸n que la pobreza extrema. Tienen cualidades diferentes, pero todas ellas entran contenidas dentro de esta democracia. Capaz, si se quiere llegar al fondo de la cuesti贸n, si se quiere la garant铆a de no repetici贸n, sea el momento de preguntar realmente qu茅 es la democracia y cuando entra en peligro. Porque si bien este consenso se podr铆a romper 鈥減or derecha鈥 驴realmente es tarea nuestra tratar de conservarlo? Capaz no sea la hora de hablar de consenso sino del disenso democr谩tico.

Pero, una vez m谩s, para llegar al fondo del asunto, si realmente nos preocupa la estabilidad de esta democracia, m谩s all谩 de que no nos animemos a definirla, y poner el l铆mite justo en el momento justo, hay que explorar zonas poco felices, inc贸modas. Capaz haya que pensar que tan hija es, esta democracia, de la 煤ltima dictadura militar, que tan sombra de esta es. Y si nos preguntamos, con sinceridad, dejando el consignismo, la pasi贸n impostada, capaz podamos descubrir que el terror genocida todav铆a rodea y moldea a esta democracia. Fueron los mismos due帽os de la argentina de hoy quienes ordenaron al entonces partido militar armar los campos de concentraci贸n, torturar,en fin gobernar. Fueron los due帽os de este pa铆s quienes dieron la orden con el objetivo de proteger sus ganancias, no fue el odio lo que los gui贸, fue el c谩lculo hecho a m谩quina, preciso, fr铆o. Hoy los due帽os del pa铆s no necesitan tanques de guerra ni campos de concentraci贸n, se aseguraron de que cada trabajador, trabajadora argentino llevara en sus entra帽as, internalizada, la c谩mara de tortura y luego, tambi茅n, la presencia del hambre amenazando, siempre. Esa picana interior que tenemos. Que cuando queremos cruzar un l铆mite, ampliar los l铆mites de esta democracia se vuelve amenazante y agita el recuerdo del terror sobre la carne. Nos recorta la sensibilidad, esa que nos permite ver el dolor ajeno 驴Qu茅 tan democr谩tica es esta democracia parida en cautiverio?

D铆as antes del fallido atentado la vicepresidenta arriesg贸 un intento de advertencia similar al llamado del poema 鈥渘o vienen por m铆, vienen por ustedes鈥 dijo, pero, acaso 驴No vinieron ya por nosotros? No est谩 este famoso y honorable consenso firmado sobre el terror, sobre nuestra derrota. Y ese consenso 驴no se actualiza cada vez que hay una muerte, asesinato, de un trabajador por parte del estado? 驴O el asesinato de Dar铆o y de Maxi no abri贸 un nuevo ciclo en la Argentina, cuando las consecuencias de ese consenso eran cuestionadas, permitiendo el nacimiento de lo que hoy llamamos Kirchnerismo y Macrismo? 驴No est谩 parada esta democracia sobre esos asesinatos?

En estos momentos de conmoci贸n darle aire a las preguntas, esas que angustian, que no nos hacemos todos los d铆as puede ser un buen punto de partida. 驴Podemos llamar democracia a

un sistema d贸nde la desigualdad es la regla, d贸nde el disciplinamiento a la clase trabajadora en forma de desempleo, gatillo f谩cil, femicidio, travesticidios son eventos tan cotidianos pero s贸lo afectan a sectores peque帽os y por lo general marginalizados de la 鈥渞eal politik鈥? 驴D贸nde las antiguas c煤pulas restringen la participaci贸n sindical o ni siquiera existe? La violencia nuestra de todos los d铆as. Nos moldea, muestra qu茅 est谩 bien, qu茅 est谩 mal. Muestra el l铆mite, todos los d铆as.

La pregunta que nos puede llevar a otro lado es si se puede romper ese l铆mite y como. 驴C贸mo se profundiza una democracia? 驴c贸mo se la transforma cualitativamente? Capaz no

sea desde sus formas, ni celebrando elecciones. Salir de la postura defensiva y empezar谩 tocar tereses que ni siquiera se cuestionan. De quienes nos obligaron a salir a trabajar en la pandemia a煤n sabiendo que nos iba a costar la vida. De quienes viven ganando de nuestro trabajo. No alcanza con el 50-50 del que cada tanto se habla, eso tambi茅n es insuficiente. Es

momento de pensar que tan compatible es la democracia con el capitalismo, que tan compatible es con este Estado y llevar a fondo los planteos.

El intento de atentado que vimos fue producto de la pasividad, esa que denunciaba Niem枚ller en su poema. Pero tambi茅n de la falta de coraje a sentir. A sentir el dolor ajeno como propio. De callarse y, por cobard铆a, incitar al silencio a quienes, desde lugares, siempre precarios, denunciaban como se pisoteaba a trabajadores, trabajadoras. Porque todo lo previo a esto sucedi贸 en el medio de un gran silencio de quienes por estos d铆as se escandalizaban por la democracia. La incapacidad afectiva que necesita este consenso tambi茅n permite el avance fascista. es un objetivo clave para atacar. 驴Qu茅 tan alto es el umbral de tolerancia a la miseria material, intelectual, espiritual, que tenemos los trabajadores y trabajadoras en la Argentina?

Ahora bien, este consenso democr谩tico, que necesita de este recorte de la sensibilidad para poder ser tolerado. Necesita tambi茅n, en su recorte, de la exclusi贸n del odio.

驴De d贸nde viene el famoso odio que hoy est谩 en boca de todos? La idea de que es producido desde medios de comunicaci贸n, llamados vagamente hegem贸nicos, aporta muy poco a dilucidar su origen. M谩s bien pareciera conducir a una respuesta f谩cil donde hay una relaci贸n lineal entre televisi贸n, celular, dispositivo, etc y un consumidor pasivo, que recibe informaci贸n y act煤a en consecuencia. Nada m谩s alejado de la realidad. El discurso sobre 鈥渓os discursos del odio鈥 no suena tanto a buscar respuestas como si a desarmar a la clase trabajadora, expropiarla de un sentimiento justo. La imposibilidad de exteriorizar una situaci贸n concreta es la consecuencia de la condena al odio. No es que no existan estos discursos, no es que no tengan su influencia, ni que sean inocentes. Pero 驴no nos estaremos olvidando de algo m谩s central? d贸nde, en definitiva, van a hacer pie estos discursos, qu茅 es en las condiciones materiales en las que vivimos. Y que estas condiciones sean tan precarias hacen que estos discursos tengan receptores. Es esta democracia, este consenso el que produjo est谩s condiciones y a est谩s personas. 驴No ser谩 se帽alar a los medios, m谩s all谩 de sus

responsabilidades claras, una forma de querer preservar esta democracia castrada, una forma de mantener la apariencia de algo que, ya lo sabemos, no es lo que dice ser y nunca lo fue?.

El encierro asfixiante al que nos lleva repudiar el odio es en definitiva lo que genera, no el odio, sino la ira, desbocada. 驴C贸mo puede ser que tantos y tantos profesionales 鈥減rogres鈥 nieguen la necesidad del odio? 驴D贸nde est谩 la curiosidad, de tanto opinador, por saber de

d贸nde viene ese odio, en apariencia irracional, inentendible? Es ah铆 donde la ansiedad de respuestas r谩pidas traiciona a los bien pensantes o鈥 pens谩ndolo bien, los ayuda a encubrir el

origen de ese odio. Detr谩s de esta respuesta f谩cil no solo se esconde la subestimaci贸n al pueblo en general, que ser铆a una v铆ctima permanente de la manipulaci贸n medi谩tica, un eterno espectador de la realidad. Tambi茅n demuestra la poca voluntad de ir 鈥渕谩s all谩鈥, de quienes pretenden, as铆 lo dicen, transformar la realidad. Si se rompe la superficie de respuestas f谩ciles, r谩pidamente nos vamos a encontrar con las condiciones materiales en las que vivimos 驴no ser谩n 茅stas las que m谩s generan el odio, la violencia?. 驴No ser谩 que el odio viene, no desde un noticiero o un trend, sino desde lo precario de nuestras vidas? 驴No son las mismas personas las que ahora se帽alan a Los-Medios-Hegem贸nicos las que con el mismo dedo se帽alan las condiciones materiales a la hora de explicar la criminalidad?

No hay nada menos pol铆tico que presentar una pelea pol铆tica como el enfrentamiento entre el odio y el amor. Nada menos pol铆tico, nada m谩s encubridor de la realidad, nada m谩s violento. Tampoco se trata de hacer un llamado al odio de la misma manera que otros hacen un llamado al amor. La contracara de un amor abstracto que no distingue entre sujetos es el

odiador que tampoco lo hace. El odiador encarnado en el patr贸n de estancia, en el empresario, en el due帽o que odia cualquier cosa que no sea su ganancia y que siente como una amenaza a su poder cualquier manifestaci贸n popular por m谩s m铆nima que sea. Descubrir que hay un odio justo es des-cubrir las condiciones materiales en las que vivimos y tambi茅n鈥 sentimos. Tal vez el odio surja, tambi茅n, como consecuencia de la distorsi贸n constante de la realidad que se necesita para sostener el 鈥渃omo s铆鈥 de este pacto democr谩tico. Una ficci贸n sobre est贸magos vac铆os.

驴Alguien, de estos comentaristas del amor, se pregunt贸 seriamente por qu茅 se odia y por qu茅 se odia a determinadas personas o todos fueron traicionados por sus respuestas autom谩ticas,

sometidos a un tiempo ajeno, el tiempo de las redes? 驴no se articulan esas respuestas r谩pidas con largos silencios? No hay una trama de silencios-respuestas que esconde claudicaciones,

acomodos a la realidad que fueron cediendo espacio a la derecha m谩s rancia que hoy se quiere repudiar 驴No encontraremos, tambi茅n, abonando al 鈥渙dio鈥 una justificaci贸n sistem谩tica de todo lo que hizo, hace y probablemente haga este gobierno?

驴No est谩, en definitiva, detr谩s de la subjetividad del odiador, del intolerante, del que quiere disparar, el mismo consenso que hoy nos quieren hacer defender? 驴No estar谩, detr谩s del largo camino que lleva a alguien a empu帽ar y gatillar un arma, el mism铆simo capitalismo?

No hay nada m谩s neoliberal que pedir la abolici贸n del odio, nada m谩s hip贸crita tampoco. Capaz despu茅s de esto se vea que, esto es el capitalismo en serio.

