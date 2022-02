–

De parte de El Topo February 27, 2022 75 puntos de vista

El periodismo econ贸mico libre e independiente es m谩s necesario que nunca, pero tambi茅n es m谩s complicado cuanto m谩s molesto seas.

Decir 芦no admitimos publicidad de empresas del Ibex 35禄 es un eslogan. Pero no es uno de esos que exageran y magnifican, que intentan mostrar lo que no eres para vender. Este eslogan es lo contrario, esconde mucho m谩s. En El Salto no admitimos publicidad de cualquier empresa que cosifique a la mujer, que tenga conflictos laborales o explote a sus trabajadores, bancos que ejecuten desahucios, que eluden impuestos, o cualquier tipo de empresa o sector que no consideramos 茅ticos, como las casas de apuestas o negocios altamente contaminantes. En resumen, es decirle que no a un gran porcentaje de las empresas que existen y al 99% de las que tienen dinero de verdad como para anunciarse en medios. Mientras algunos medios con los que pretendemos competir obtienen entre el 50% y el 90% de sus ingresos mediante publicidad y contenidos patrocinados (otra modalidad de publicidad vetada en nuestros estatutos), en El Salto apenas llega a un 8% de nuestro presupuesto.

Pero tambi茅n es mucho m谩s. Es una dif铆cil y costosa manera de ser independientes. Es una 芦desventaja competitiva禄 respecto a quien no le importa poner un anuncio de un banco que desahucia o que un gran fondo de inversi贸n buitre entre en su accionariado. Es decirle a los malos que no los queremos ni en pintura. Que siempre nos tendr谩n enfrente. Que para nosotras su dinero no es dinero. Que nunca van a poder levantar un tel茅fono con l铆nea directa a nuestra redacci贸n para exigirnos que retiremos un art铆culo. Y ese 芦descaro禄, ese desprecio a lo que ellos creen la llave para todo, su dinero, no les gusta. Les jode. No est谩n acostumbrados. Lo cual tiene algunas consecuencias aparte de las econ贸micas. El Salto, por ejemplo, apenas es invitado a salir en televisiones donde los anuncios del Ibex 35 llenan los espacios publicitarios. Somos molestos porque no somos obedientes y, por lo tanto, se nos niega cualquier espacio que nos pueda ayudar a crecer.

Pero en esa independencia est谩 la esencia del periodismo libre. Y en 芦El Salm贸n Contracorriente禄, la secci贸n de econom铆a de El Salto, hacemos bandera de esa libertad. Nacimos a contracorriente para poder navegar en el sentido opuesto al resto de medios de econom铆a y a los poderes econ贸micos que los controlan. Como en el gif ese del salm贸n, saltamos para golpear al oso en la cara y volver a caer en el agua; cogemos carrerilla y volvemos a atacar.

Si admiti茅ramos publicidad de dichas empresas no podr铆amos escribir titulares que rara vez encuentras en los grandes medios. No ser铆an posibles algunos como 芦CaixaBank pretende dejar en la calle a 28 familias vulnerables con 32 menores en Gran Canaria禄 (La Caixa fue el mayor anunciante en medios en 2020, gastando 7,8 millones de euros); 芦bbva y Banco Santander financiaron a empresas armament铆sticas involucradas en la guerra de Yemen禄 (el banco de Bot铆n es el segundo que m谩s ha gastado); 芦El Corte Ingl茅s ofreci贸 publicidad gratuita a la dictadura de Videla禄 (tercer mayor anunciante); 芦Repsol adelanta a Endesa como la empresa espa帽ola que m谩s contribuye al cambio clim谩tico禄 (la petrolera es cuarta en la lista), o 芦bmw, Volkswagen, Audi y Porsche multados por paralizar una tecnolog铆a para reducir emisiones禄 (Volkswagen es la quinta).

Sin esos titulares, sin un periodismo que se帽ale al poder, la democracia est谩 en peligro. Llamar evasor al evasor, ladr贸n al ladr贸n y fascista al fascista es un imperativo 茅tico. No valen medias tintas ni falsas equidistancias. Es una guerra donde no existen los pa铆ses neutrales. O est谩s con la gente o est谩s con el poder.

El periodismo necesita su contrapoder. Necesita de medios como El Topo, como La Marea, La Directa o El Salto. Necesita un ecosistema de lectoras y lectores comprometidos que reconozcan y apoyen esa deseada independencia. Los medios necesitamos entenderlos a ellos como colaboradores y part铆cipes, en vez de que sean solo simples visitas en el Analitycs. Cambiar el prisma de la competici贸n por el de la colaboraci贸n. Pensar en el periodismo como una herramienta ciudadana al servicio de esta, de la justicia y la democracia. Pensar juntas, libres y actuar con coherencia. Somos peque帽os, lo sabemos. Tenemos claro cu谩l es nuestro espacio y nuestro nicho de mercado. No podemos competir con aquellos que tienen todo ese mont贸n de dinero de su lado, vale. Pero eso no nos desanima. Estamos aqu铆 para librar una batalla que trasciende al periodismo. La cosa va de libertad, de empoderamiento, de democracia y de justicia social. Y nadie nos va a hacer callar.

Y puede que, como suele decir otra guerrera de esta misma batalla, la directora de La Marea, Magda Bandera, 芦nuestros principios ser谩n nuestros finales禄. Porque no es f谩cil y salvar las cuentas anuales, a帽o a a帽o, no es f谩cil. Crecer no es f谩cil. No autoexplotarnos es complicado. Seguir en pie ante los golpes del poder es una lucha constante. Pero venderse a esas empresas es vender el periodismo y a la gente que conf铆a en nosotras. Y antes muertas que vendidas. Nacimos para nadar contra la corriente del capital y lo seguiremos haciendo.