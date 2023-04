–

Recibimos la carta de un compañero que nos explica su rechazo a las prácticas con inhibidores que se llevan a cabo en el centro penitenciario donde lo tienen secuestrado. También nos cuenta rencillas que pueden suceder dentro de los muros entre lxs mismxs compañerxs y reconoce estar agusto con el espacio de la Biblioteca.

Marzo, 2023. Albocasser Castellón II.

Saludos libertarios y anarkistas para todxs, con total sinceridad.

Desde el CP Darroca os informo de lo k viene ocurriendo, y ¡nadie! En segundo grado hace nada por evitarlo. Se está vulnerando Derechos Constitucionales Fundamentales, k ya no solo en la (CE) Constitución Española si no también del RP (Reglamento Penitenciario) “1068” y otros.

Tratan a las personas como kieren, te llevas “rayos” sin razón (chivatazos) y si te niegas te aislan, lo cual no es sabido por el JVP (Juez de Vigilancia Penitenciario)- ni el 1º, ni el 2º. Hay casos k llevan a ello, no solo una vez, si no alguna otra y sin haber transcurrido el tiempo necesario para no ser nocivo para las personas, y el Sr. subdirector médico, conocedor de ello, no lo evita, ni hace lo + mínimo por ello. Simplemente ignora.

Los inhibidores k tienen, me he informado k puede causar daño a la salud si su uso es continuado, y así pasa, , pero hay una forma de poder tener cobertura pese a tantos y potentes inhibidores, k no he difundido más k a dos personas de total confianza, pero k seguramente informe a lxs demás aún no siendo algo k merezca la mayoria. Has negado un café diciéndo no poder «solo me kedan 5€», hasta 10€ en una ocasión, algo k me avergonzaría si me lo pidiese alguien sabiendo no tiene para uno y no se gasta el dinero en droga (pastillas) pues tiene y si lo ha tenido alguna vez no lo ha hecho, ¿como vas anegar un cafe? ¡Se supone k somos compañeros! K para nada apenas existe, solo unos pocos se puede decir k realmente lo son.

Es justo decirlo una vez por lo menos, k x fin, en el aula de lectura o Biblioteca del Módulo 3 se han puesto unas normas, k al margen las vea bien, debo decir k eran necesarias y ahora se puede estar en ella leyendo, estudiando, escribiendo con trankilidad, respetándo el silencio y al ver k se están implikando, colaboro en lo k se pueda, marcando las sillas en un vano intento k no salgan de ahí, ordenando un poco los libros k hay, revistas, de forma k por lo menos sea fácil, y de momento va funcionando, lo k no me gusta es k se tenga k solicitar autorizar para entrar, debería ser accesible para todos, creo! Y k si no se cierra la puerta entran y se llevan las sillas y ni las traen ( eso puse en ellas) x lo k me toca ir buscando las marcadas por otras salas.

Bueno X, camaradas, compas, no canso más, tan solo decir CUIDATE MUCHO X Y TODXS LXS DEMAS, SALUD LIBERTAD, AMOR FELICIDAD, ANARKÍA (todos los días) RESPETO de este anarkista loco k te/os está muy AGRADECIDO X VUESTRA AYUDA e INFORMACIÓN ¡OS DEBEMOS MUCHO!

Muchos abrazos libertarios.