De parte de ANRed December 16, 2022 234 puntos de vista

En cuidada traducción de Inés Garland, S-3 Una memoria, es el testimonio sin concesiones que Bette Howland hace de su internación durante un año en un hospital psiquiátrico. Publicado en 1974, es la primera vez que se traduce al castellano. Howland se queda dormida en la casa de Saul Bellow, conocido escritor norteamericano, y despierta en terapia intensiva. Luego de tres días al filo de la vida, estabilizada, la derivan a la sala de cuidados psiquiátricos que le da nombre al libro: S-3. Narrada en primera persona, la escritora no acomoda líneas en su favor: el frasco de píldoras la deja al borde de la muerte aun siendo madre de dos pequeños. Los hechos son irrefutables: el texto no husmea excusas. Ni, mucho menos, usará el testimonio para contarle a un montón de desconocidos las razones por las que intentó quitarse la vida, aclarará su autora. En las primeras páginas compartirá su historia, previa a su decisión. Todo lo demás, será entrega plena a esos otros desde los cuales se irá revelando capa por capa. Por Andrés Manrique para ANRed.

Cada enfermera y cada médico, cada interno y todos los que pasan sus días en el área de salud mental irán descubriendo, bajo su mirada, distintas zonas del friso; del complejo entramado que es el ser humano. Piedad, soledad, tristeza, miedo, euforia son emociones que la autora tiende en su mirar. Y no va a ceder una palabra al juicio de valor ni al cliché auto complaciente. El realismo no le dará pie al morbo y la precisión de sus descripciones va a sumergirnos más que en los secretos de su vida, en la intimidad y en el vínculo entre las personas que la rodearon durante el trance. S-3 abre la puerta de un estado emocional como espacio físico entre los pacientes crónicos, entre los que entran y salen; entre médicos, pacientes y con los familiares.

La narración comienza en la unidad de cuidados intensivos. Allí hay estímulos punzantes: monitoreo, tubos y máquinas que reemplazan las funciones naturales del propio cuerpo. Aplastada, semiconsciente la narradora siente que es cosa entre las cosas. Pero ahí también va a estar su madre, que la esperó acampando en los pasillos durante largas jornadas. Su madre, la persona que va a soplarle de nuevo las primeras palabras de aliento: “¡Renaciste! –susurraba mi madre (…) a su manera me estaba reviviendo, resucitando –como todas esas máquinas, agujas, tubos que veía saliendo de mí por todas partes-. Pero ella quería alimentar ese otro sistema, la función más vital de la vida. Era una madre después de todo, yo era su hija; ella pertenecía a ese sistema. Y yo lo había repudiado; así que ahora ella estaba tratando de ponerlo en funcionamiento otra vez.” El mundo resurge en boca de su madre, a través de las descripciones que le lleva del resto de los pacientes. La lengua, una vez más, es activada por su mamá con algo de la energía con que las contracciones del parto la arrancaran de la etapa embrionaria. La lengua madre la devolverá a la vida. Y como pueda volverá a coser los bordes de la herida. Es cierto que algo se ha roto, pero también hay algo todavía. Y de ahí se irá agarrando de a poco hasta recuperarse.

Cada capítulo, del segundo en adelante, es dedicado a los y las internas: Iris, Zelma, Julius, Basil, Trudy, Jesse, Cootie, Simone, Guz, Seymour, Flora, Jeffrey, y también a médicos, enfermeras y estudiantes, porque además es un hospital escuela. Nada de lo que le pasa al resto le es indiferente, como si no hubiera resto, como si la narradora en verdad fuera parte de todos y todos, parte de ella. Algo de eso se juega, diagonalmente, en el texto. En carne propia siente lo que otros y otras viven, pero a una distancia justa que no la adormece, sino que la convoca y la hace parte de algo más grande. Este es el rumor continuo que zumba durante toda la obra. Y también el que nos empuja a devorar cada imagen, cada anécdota, cada palabra que la autora ha medido y evaluado en su dinámica justa.

En las descripciones va desnudando los vínculos con sus padres, como madre. Desviste a la medicina y a la psiquiatría; a las instituciones del cuidado y a las terapias: “El personal iba y venía por el mundo real -el término que se usaba en la sala, lo que cada persona ajena traía consigo- y aun en S-3 no dejaban de estar en el mundo real que seguía con sus asuntos. Sin esa armadura no podrían haber estado entre nosotros. Pero nosotros no teníamos esa armadura, y para la mayoría de nosotros nuestra experiencia en la sala significaba una disrupción absoluta de esa cosa llamada mundo real. Estábamos desnudos, desprotegidos por fin, frente a las corrientes psíquicas que circulaban tan libremente entre nosotros.”

Leyéndola se experimentar cómo pone al descubierto el dolor de los demás, que vuelve propio sin victimizarse, y el modo en que describe la pérdida de autonomía y el despojo a partir de la necesidad de tener su propia vestimenta: “El mismo hilo corría por casi todas las historias. El paradero de nuestra ropa tenía algo que ver con las circunstancias de nuestras vidas, nuestra alienación.”

De paso, avanza de modo irrefutable contra las hipótesis cientificistas porque “no era que la teoría contradijera los hechos: simplemente no conectaba con ellos. Se podrían haber lanzado al espacio para siempre y nunca habrían llegado al punto de encuentro.”

No hay perfil que describa sin involucrarse; ni el de médicos curtidos ni el de estudiantes primerizos: “En esas clases de segundo año a los estudiantes de medicina siempre se les decía ‘doctor’ (…) habrían salido disparados de pánico o se habrían desmayado si no los hubiéramos llamado ‘doctor´. No eran doctores de verdad, pero nosotros éramos pacientes de verdad.” Hay algo que reúne la mirada de Howland y la identifica: ella sabe y confirma con cada línea que la fragilidad no es propiedad exclusiva de una u otra población. Y por eso no justifica nada.

En S-3 resuenan algunas de las imágenes de “El infarto del alma” que Paz Errázuriz hiciera en el hospital psiquiátrico Philippe Pinel, con textos de Diamela Eltit. Y también, el ensayo de Antonin Artaud: “Van Gogh, el suicidado por la sociedad”. Porque Howland también apunta al blanco: “Los ingresos eran abruptos –emergencias que entraban por la puerta vaivén, pacientes de asistencia social provenientes de los inflamables barrios marginales que rodeaban el hospital, con problemas inmediatos y explosivos-. Y el Estado pagaba por una estadía de doce días. En ese lapso, había que reconstruir vidas.” Y el gran aporte, en lugar del enojo y la diatriba, pareciera partir de la humildad en reconocerse parte de una especie herida.

Quizá esto haya sido lo que le permitiera continuar su vida y su escritura, que en 2023 volveremos a disfrutar cuando Eterna Cadencia lance el libro de cuentos que publicara Howland en 1983, bajo el título de “Cosas que vienen y van”.

“Su principio rector pareciera haber sido simplemente el de observar. Mirar al mundo con tanta atención que, a través de la observación, la escritora puede casi liberarse de su punto ciego.”, plantea la escritora Yiyun Li en el prólogo, y no podemos cerrar S-3 más que estando de acuerdo, y con ganas de volver a leerlo.

Editorial: ETERNA CADENCIA.

Páginas: 256

Año: 2022