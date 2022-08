¡NADIE PUEDE MANDAR SI NADIE QUIERE OBEDECER!

–

隆NADIE PUEDE MANDAR SI NADIE QUIERE OBEDECER!

Para quienes creemos en la construcci贸n de relaciones libres de autoridad, una constituci贸n es, en el mejor de los casos, una declaraci贸n de buenas intenciones surgida de coordenadas pol铆ticas completamente alejadas de las nuestras. Pues una constituci贸n no es otra cosa que un compendio de mandatos que, bajo la apariencia de velar por los intereses y el bien com煤n de la ciudadan铆a, busca perfeccionar y reforzar las bases del estado y mantener la gobernabilidad de esta comunidad forzada que llaman 鈥渃hile鈥.

驴Entonces.. por qu茅 no votaremos ni nos interesa el debate acerca de cu谩l constituci贸n es la menos peor?

Primero, porque no nos sentimos ni ciudadanxs ni chilenxs y no queremos ser gobernadxs por ninguna constituci贸n.

Segundo, porque toda constituci贸n es hija del estado y permite la continuidad de 茅ste a trav茅s de sus aires renovados, en este caso, pasados a basura progre y ret贸rica de la buena consciencia, h谩bilmente montada para fingir resonancia con los intereses ciudadanos y 鈥渄el pueblo鈥.

Obviamente en estos tiempos, cualquier propuesta o reforma de constituci贸n sabr谩 lo que es pol铆ticamente correcto y necesario incluir para tener un m铆nimo de aceptaci贸n y 茅xito. En este sentido, las campa帽as pol铆ticas por una u otra constituci贸n, no se diferencian en nada a la publicidad de distintas empresas y multinacionales que, para garantizar la continuidad de sus ventas y negocios, levantan discursos hip贸critas sobre respeto al medio ambiente, a las luchas feminismo, a las diversidades sexuales y de g茅nero, a los pueblos originarios, a lxs animales no humanxs secuestradxs por la industria c谩rnica, etc.., pues sea quien sea el ofertante, sabe que el producto que ofrezca ser谩 m谩s atractivo si incluye todos estos 铆tems adem谩s de salud, educaci贸n y vivienda.

Pero quienes siempre hemos desconfiado de las publicidades, sabemos c贸mo operan estudiando a sus consumidorxs para hacerles sentir identificad铆simxs con sus productos y que no puedan resistirse a ellos.

Pues bien, nunca hemos sido buenxs consumidorxs de los productos del capitalismo y del estado, as铆 que NO NOS COMPRAMOS NINGUNA CONSTITUCI脫N!

Que no han sido en vano los a帽os de resistencia desde la autogesti贸n y el hazlo t煤 mismx!! Y en sinton铆a y citando a compa帽erxs presxs en su comunicado de diciembre del 2021 frente a las elecciones: 鈥..nuestra libertad la alcanzaremos por nuestro propios medios y en plena autonom铆a.鈥, no necesitamos que nos la vengan a gestionar.

Por otra parte, si se hace un poco de memoria, es f谩cil recordar que durante el estallido social no exist铆a un particular inter茅s por una nueva constituci贸n. 脡sta nunca fue una demanda espont谩nea por parte de la gente en las calles durante la Revuelta, sino m谩s bien la respuesta oportunista y un c谩lculo pol铆tico para detener la insurrecci贸n, la guerra social y el ejercicio de la autonom铆a territorial que, en cuanto experiencias concretas de liberaci贸n, hac铆an tambalear las cuotas de poder y dinero de quienes quieren perpetuar la existencia del estado, el capital y el patriarcado.

Faltando cada vez menos para el plebiscito que definir谩 si se aprueba o se rechaza la 煤ltima oferta del estado para gobernar a lxs gobernables, queremos reafirmar nuestra postura an谩rquica frente a 茅l, sus instituciones y sus trampas. Nuevamente nos negaremos a participar de su circo democr谩tico y sus fiestas ciudadanas. Una vez m谩s no asistiremos a votar y, esta vez, tendremos que hacerlo desobedeciendo el mandato de voto obligatorio impuesto por las autoridades. Sepan que saboreamos cada segundo nuestra desobedienciA!!

Sin duda resulta inc贸modo tener que invertir tiempo en estrategias para eludir sanciones por desacato y defender una postura, pero preferimos mil veces la incomodidad que la obediencia, la incomodidad que traicionar nuestras ideas y sentires, la incomodidad de jugar el juego del poder.

En tiempos de elecciones y siempre, desafiaremos y combatiremos toda forma de autoridad, lleve el disfraz que lleve!! Seremos ingobernables!!

Saludos c贸mplices a lxs que no claudican. Salud, amor y garra a todx desobediente que intenta fugarse del poder y sac谩rselo de dentro!!

Libertad a todxs lxs presxs anarquistas, subversivxs y mapuche!!

