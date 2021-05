–

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Nagore Iturrioz, miembra de la Comisión Nacional Permanente de STEILAS, analiza la situación económico y social y en la Enseñanza en la actual crisis sanitaria. Admite que “probablemente” habrá más despidos en el mercado laboral vasco y “el gobierno se dedicará a silenciar a las y los trabajadores en lugar de ayudarles”. Añade, además, que el Gobierno español “no creo que tenga el valor de realizar los cambios estructurales que necesitamos en materia de empleo”.

Entrando en el sector de la Enseñanza, Iturrioz indica que “uno de los mayores problemas que tenemos en la enseñanza en la CAV es que quienes forman el gobierno e incluso quienes están en la oposición no hacen una apuesta clara por la educación pública”. Reclama dos retos en dos ámbitos diferentes. El primero que “esta crisis sanitaria debería hacernos reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y sobre la necesidad de tener unos servicios públicos que se ocupen de la vida de todas y todos”. Yel segundoes la lucha contra el fascismo que “hay que combatirlo allá donde esté de la manera más inteligente”.

¿Qué valoración haces de la situación económica actual y lo que está pasando en el mundo de la Enseñanza? Teniendo en cuenta en las fechas que estamos, ¿como será el nuevo curso? ¿Os han dicho algo?

Es evidente que a las crisis que ya veníamos arrastrando, a esas que habían puesto al mercado en el centro en lugar de ocuparse de la vida, se le suma una nueva crisis. Esta crisis sanitaria debería hacernos reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y sobre la necesidad de tener unos servicios públicos que se ocupen de la vida de todas y todos. Por el contrario, más allá de reconocimientos lúdicos durante el confinamiento, poco o nada se ha hecho por reforzar los servicios públicos y las condiciones laborales de quienes los sacan adelante. No hay más que observar la tasa de interinidad que existe, por ejemplo, en la sanidad que tanto se ha ensalzado en los últimos tiempos.

En cuanto al otro gran sector público, el nuestro, la la educación, podríamos decir que hemos capeado toda esta situación con lo que teníamos, prácticamente sin recursos adicionales. El Departamento de Educación se ha dedicado a improvisar y a difundir mensajes confusos y triunfalistas a través de los medios de comunicación, pero la realidad a día de hoy es que si los centros educativos han podido funcionar ha sido gracias al esfuerzo de quienes se dedican a la docencia y al conjunto de trabajadoras y trabajadoras que también son parte de la misma: hezitzailes (educadores), comedor, limpieza,…

¿Crees que se derogarán las reformas laborales que permiten una desregularización casi total del mercado laboral?

Aunque lo deseo no me atrevería a esperarlo. Es cierto que el Gobierno de España está dando algunos pasos en lo que a reformas laborales se refiere. El Estatuto Básico del Empleado Público por fin va a ser modificado, lo cual nos alegra, pero bien sabemos que las reformas que este gobierno suelen ser parciales y no suelen satisfacernos del todo. Por lo tanto, aunque pudieran modificarse las reformas laborales que se aplicaron en su momento y que tanto daño han hecho a la clase trabajadora y no al empresariado, no creo que el gobierno de coalición tenga el valor de realizar los cambios estructurales que necesitamos en materia de empleo.

¿Cuál es la radiografía laboral en el ámbito de la Enseñanza? ¿Cuánta precariedad existe? ¿Por qué no se pone fin a la misma?

Uno de los mayores problemas que tenemos en la enseñanza en la CAV es que quienes forman el gobierno e incluso quienes están en la oposición no hacen una apuesta clara por la educación pública. Se financia una red que segrega mientras se infrafinancia y estigmatiza la enseñanza pública, la única que asegura el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

Por lo tanto, haría falta como mínimo el 6% de inversión en educación que recomienda la UNESCO para poder hacerle frente a la realidad que tenemos en la educación pública. Sólo así podríamos mejorar la calidad de la enseñanza pública, así como los derechos de las y los trabajadores.

La voluntad de quienes nos gobiernan es gestionar los servicios como si de empresas privadas se tratara, aplican lógicas tecnócratas y optimizadoras de recursos. De este modo nos encontramos con unos niveles de interinidad elevadísimos, con muchos servicios totalmente subcontratados, privatizados y precarizados realizados mayoritariamente por mujeres.

¿Cuando acaben los ERTEs el 31 de mayo, van a venir más ERE? De hecho, la patronal Cebek ya propuso hace unas semanas despidos más baratos todavía, ¿qué opinión tiene STEILAS?

Es evidente que la lógica neoliberal en la que se mueve este gobierno hace poco por defender a las y los trabajadores, como hemos podido ver en la actuación que las fuerzas de represión han tenido en las distintas manifestaciones de Tubacex… Probablemente vendrán más despidos y el gobierno se dedicará a silenciar a las y los trabajadores en lugar de ayudarles. Mientras el empresariado aprovechará estar crisis sanitaria para desmantelar empresas aunque generen beneficios.

La pandemia ¿cómo ha afectado, está afectando y afectará en la Enseñanza en Hego Euskal Herria (o en la CAV)?

Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es el colectivo, de que el individualismo neoliberal no funciona, no podemos sostenernos como seres individuales, somos interdependientes. En ese proceso de socialización la educación cumple una función esencial, ya que es el lugar donde aprendemos a socializarnos, donde muchas alumnas y alumnos tienen acceso a comida, a protección, a conocimiento, a afecto…

La pandemia ha privado de eso al alumnado incrementando la brecha que ya existía previamente y dejando evidente que tenemos una educación para ricos y otra para pobres. A la vez que ha mostrado la labor social y socializadora que desempeña la educación.

Ha quedado claro que la escuela no es solo transmisión de conocimientos, es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las personas, por ello ha de ser presencial y estar dotada de los recursos necesarios para hacer frente a la gran diversidad que tenemos en las aulas, entendiendo esta como un elemento enriquecedor pero que carece de los recursos necesarios para que así sea.

El Gobierno Vasco ha presentado un plan de empleo para los próximos 10 años con tres objetivos: crear empleo de calidad, que no crezca la brecha entre hombres y mujeres y la adaptación a nuevas tecnologías o el medio ambiente. ¿Es creíble si la Administración pública vasca tiene la mayor tasa de temporalidad del Estado español, por encima del 40%?

El Gobierno Vasco nos tiene ya acostumbradas a realizar planes que tienen una aplicación real escasa o inexistente. Mencionas la brecha de género por ejemplo, se está redactando la nueva ley de igualdad de género que sigue siendo, al igual que las anteriores, una ley que recomienda en lugar de legislar. Este gobierno produce y gestiona documentos y planes llenos de buenas intenciones y palabras que suenan bien pero no toma medidas para llevar a cabo esas medidas.

Lo mismo sucede con la interinidad, tenemos uno de los índices de interinidad más altos de Europa, El Tribunal Superior de Justicia ya ha dado incluso un tirón de orejas, pero cuáles son las medidas que se van a tomar para solucionar este problema. Desde los sindicatos, además de convocar un día de huelga hemos hecho propuestas concretas y realizables adecuados a los distintos sectores laborales, pero se nos ignora argumentando motivos de forma, imposibilidad etc. Por lo tanto mientras los planes no sirvan para tomar medidas concretas seguirán siendo papel mojado.

¿STEILAS está de acuerdo con la propuesta que está encima de la mesa para la creación de una Renta Básica Incondicional en la CAV?

Es un tema sobre el que tenemos diversidad de opiniones dentro del sindicato y que ha sido motivo de debate en el pasado y en el presente. De hecho, hay personas significadas de STEILAS que están impulsando esta ILP. No podría resumirlo en unas líneas, pero básicamente existe una línea de pensamiento que opina que son necesarios unos cambios más radicales, es decir, de raíz. La capitalización tal vez no es la mejor estrategia para acabar con el capitalismo, y puede condenar a algunos sectores concretos y sobre todo feminizados, a esa precariedad sine die. En cualquier caso, es un debate abierto dentro del sindicato, porque también es evidente que hay que atender lo urgente.

Ante la llegada de fondos económicos de la UE algún día, ¿qué valoración haces de los mismos? Porque la UE no da euros gratis, hay que devolver una parte de ellos, por un lado, y además vendrá acompañada de reformas con las que siempre pierden los trabajadores. ¿Qué valoración hace este sindicato al respecto?

Obviamente el dinero que llegue de la UE debería ser a fondo perdido, no se pueden repetir en esta crisis los mismos errores de las crisis anteriores, en los que las inversiones realizadas para mejorara la economía sólo sirvieron para aumentar los bolsillos de quienes más tienen. Lo que es necesario rescatar en este momento son los servicios públicos y a la ciudadanía, ya que esta viviendo una situación de precariedad muy alta. Necesitamos ese dinero de la UE pero también necesitamos capacidad de decisión y valor para invertir todo ese dinero a favor de las y los trabajadores, sólo así podremos salir de esta crisis que prevé ser muy dura.

Y si no puedes devolver esos fondos, ¿vendrán los hombres de negro de Bruselas para intervenir las cuentas públicas y aplicar fuertes recortes?

Eso seguro, por eso mismo necesitamos un compromiso por parte de quienes nos gobiernan para defender los servicios públicos, así como iniciativas legislativas que no permitan abaratar despidos, mantener a las y los trabajadores en la temporalidad para siempre etc. Nos preocupa la actuación de la UE, pero igualmente nos preocupa la inacción del gobierno estatal y de los autonómicos para defender nuestros derechos. En cualquier caso, nosotras desde el sindicalismo, junto con los movimientos sociales seguiremos denunciando y luchando a favor de nuestros derechos y por la capacidad de decidir cómo y para qué o a quién se van a destinar dichos fondos.

El ministro español Escrivá ha presentado nuevos recortes con la reforma de las pensiones, ¿están en peligro las pensiones públicas? ¿El Gobierno español cede a la presión de bancos y fondos de pensiones?

Este tema, la supuesta modificación de las condiciones para la jubilación, nos preocupa como sindicato y agente social. Es verdad que el señor Escrivá ha lanzado un globo sonda para ver la reacción de la sociedad, y nos preocupa ese tipo de actuación: lo más justo hubiera sido una negociación con la parte social para poder negociar las diferentes situaciones que se dan sobre las jubilaciones. Respecto a la situación en nuestro sector de la CAPV, en educación, hay diferentes modalidades para el mismo: jubilación de las personas de clases pasivas a la edad de 60, jubilaciones a los 65 (tendiendo a los 67) para el funcionariado de Seguridad Social y contratos relevos en el profesorado contratado laboral.

Las pensiones públicas están en entredicho y no hay más que ver la movilización constante que están realizando el colectivo de pensionistas en Hego Euskal Herria. Como sindicato hemos apoyado todas las reivindicaciones que hace dicho colectivo y está claro que la banca y los diferentes administraciones optan por fondos de pensiones privadas. Es nuestro deber denunciar esto y luchar por unas pensiones dignas para todos el colectivo de pensionistas para tener una vida digna.

¿Hay que hacer una reforma fiscal para que la élite económica pague más impuestos para que en esta nueva crisis se pueda atender a quienes menos tienen?

Está claro que necesitamos una fiscalidad progresiva, es decir que quienes más tienen más paguen, pero aquí se hace justo lo contrario, nadie se atreve a enfadar a la clase empresarial, ni el gobierno central ni los autonómicos. Así en situaciones de crisis la desigualdad aumenta, unos pocos se enriquecen más mientras la mayoría cada vez se empobrece más.

Toda reforma fiscal que se modifique tiende a favorecer al empresario y a las clases altas, que son los que más impuestos evaden, mientras que la clase trabajadora asalariada paga, y es lo que se debe hacer, por todo lo que gana económicamente. Siempre exigiremos una reforma fiscal más igualitaria para que los impuestos pagados reviertan en esta sociedad cada vez más desigual.

Vox impulsa a su sindicato Solidaridad, ¿se le está dejando a la ultraderecha y al fascismo ocupar espacios obreros y de la clase trabajadora ante tanta frustración existente por las continuas crisis?

Es cierto que eso ha ocurrido en algunas ocasiones, favorecido por la actitud de partidos políticos conservadores que han blanqueado el fascismo para poder gobernar en determinadas situaciones. Pero a las organizaciones de izquierda, políticas, sociales y sindicales, nos corresponde asumir las reivindicaciones de la clase trabajadora y convertir esa frustración que mencionas en capacidad de movilización para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las personas tengan sus necesidades básicas bien cubiertas.

Además, lo peor de esto es que en lugar de apoyo y solidaridad se busca el enfrentamiento viendo a los otros, a la población migrante como al enemigo, se les culpabiliza de la precariedad, de la desaparición de puestos de trabajo para la población autóctona. Es evidente que el fascismo está intentando ocupar diferentes espacios y lo está logrando en algunos espacios a nivel estatal. Y, aunque en Hego Euskal Herria sea un movimiento residual, estamos alerta para que el discurso machista, fascista, homófoba no se extienda.

¿Hay que establecer un cordón sanitario para impedir que la ultraderecha avance, teniendo en cuenta que ya en el Parlamento europeo se sientan amparados por 100 millones de votos?

Al fascismo hay que combatirlo allá donde esté de la manera más inteligente. Si establecer un cordón sanitario sirve para ello, habrá que hacerlo; pero sin olvidar que la movilización es el mejor instrumento para impedir el avance del fascismo.