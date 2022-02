–

Al n煤mero 2 del carrer Caixers, al districte de Ciutat Vella de Val猫ncia, des de 1889 s鈥檃l莽a un edifici 鈥攃atalogat com a patrimoni de m脿xima protecci贸鈥 que, tal com diuen les seues noves habitants, 鈥渕ai s鈥檋a deixat morir鈥. Malgrat l鈥檈xpulsi贸 de quasi totes les ve茂nes per part de la mercantil valenciana Good Capital Investiment SL, de la fam铆lia Tamarit Campos i associada amb la constructora romanesa Guna & Rosh Construct SRL, que pretenien fer un macrohotel, la finca roman plena de vida hui dia.

En l鈥檃ny 2020, s鈥檌nicia un proc茅s d鈥檕kupaci贸 organitzada de l鈥檈difici amb l鈥檃juda d鈥檜n equip jur铆dic. Durant l鈥檈stiu, es va alliberar l鈥檈difici en la seua totalitat, amb l鈥檃provaci贸 de les ve茂nes que encara hi resisteixen. 鈥淒es del principi vam concebre aquesta okupaci贸 com a un acte pol铆tic, partint del fet que som joves prec脿ries, i tot el que aix貌 implica, especialment pel que fa a la q眉esti贸 de l鈥檋abitatge. Tamb茅 vam tenir en compte el que significava Caixers 2 per a la lluita ve茂nal a la ciutat de Val猫ncia i, especialment, a Ciutat Vella鈥, conten les persones que van dur a terme l鈥檃cci贸. I afegeixen: 鈥淨uan vam entrar a l鈥檈difici, a les cases encara hi havia pancartes de les antigues ve茂nes que van resistir fins que van ser expulsades, fet que ens va motivar a continuar lluitant per la recuperaci贸 i redignificaci贸 de l鈥檈spai鈥.

鈥淟a fam铆lia Tamarit Campos va abandonar el projecte de l鈥檋otel, ja que no van poder portar a terme la seua pretensi贸 de fer un macro hotel, encara que si que van aconseguir, mitjan莽ant la coacci贸 de fet i legal, fer fora a les antigues moradores鈥, tal i com ens recorda l鈥檈quip jur铆dic

Segons l鈥檈quip jur铆dic que les acompanya, 鈥渓es noves habitants reformen l鈥檌mmoble i constitueixen morada 鈥揹e bona fe i de forma p煤blica i not貌ria鈥, la qual cosa les protegeix d鈥檜n desnonament il路legal, ja que han adquirit uns drets i unes garanties, que responen tant a elements temporals com materials鈥. Es aix铆 com tots els habitatges de Caixers 2 van tornar a ser llar amb sis nuclis familiars nous que se sumen a les dos ve茂nes que encara hi resisteixen des de l鈥檃ny 2019. Ara, entre totes, s鈥檈ncarreguen a nivell col路lectiu i mitjan莽ant m猫todes assemblearis de les q眉estions log铆stiques de l鈥檈difici, principalment de les de manteniment i reparaci贸. 鈥淰aren abandonar l鈥檈difici presumptament amb la intenci贸 que aquest s鈥檃nara degradant progressivament amb el pas del temps鈥, recorden les ve茂nes, qui aposten per l鈥檃utogesti贸 per 鈥渞ecuperar l鈥檈spai que l鈥檈speculaci贸 urban铆stica els va furtar鈥.

鈥淟a fam铆lia Tamarit Campos va abandonar el projecte de l鈥檋otel, ja que no van poder portar a terme la seua pretensi贸 de fer un macrohotel, encara que s铆 que van aconseguir, mitjan莽ant la coacci贸 de fet i legal, fer fora a les antigues moradores鈥, tal com ens recorda l鈥檈quip jur铆dic d鈥檃lliberaci贸 de la finca. La mercantil no va rebre els permisos per part d鈥檜rbanisme per a executar el pla de conversi贸 d鈥檃quest edifici decimon貌nic en un macrohotel. De fet, tant l鈥檃lcalde de Val猫ncia, Joan Rib贸, com la regidora de desenvolupament urb脿, Sandra G贸mez, s鈥檋an posicionat p煤blicament en diverses ocasions en contra d鈥檃quest pla.

L鈥檈difici, que cont茅 elements etnol貌gics i arquitect貌nics de gran valor cultural, tant a la fa莽ana com al seu interior 鈥攑ortes, sols, artesanats i distribuci贸 interna; entre altres鈥 ha estat present a les passades falles a la falla infantil de Na Jordana de la m脿 de l鈥檃rtista faller Miguel Hache qui, a m茅s, ha fet un 脿lbum il路lustrat on conta en primera persona la hist貌ria del seu desnonament. Hache va ser un dels ve茂ns que van ser expulsats l鈥檃ny 2019, moment en el qual es duia a terme una campanya de den煤ncia d鈥檃quest propi fet sot el lema 鈥淐aixers es queda鈥, encap莽alada per Ve茂nat en Perill d鈥橢xtinci贸 鈥搇鈥檃ssemblea ve茂nal del barri de Ciutat Vella.

Des de Ve茂nat En Perill d鈥橢xtinci贸, que lluita des de fa anys enfront de la gentrificaci贸 i la turistificaci贸 del barri 鈥揻et que comporta l鈥檈xpulsi贸 del seu ve茂nat originari鈥, lamenten que, encara que el fet que la vida continue a Caixers 2 茅s una gran not铆cia, aquesta no 茅s una vict貌ria, ja que quasi totes les seues antigues ve茂nes es van vore obligades abandonar la seua llar. La fam铆lia Tamarit Campos 鈥攓ue va constituir el 2019 la mercantil GOOD CAPITAL INVESTMENT S.L.鈥 finalment va tornar, per貌 en forma de demanda. Les seues noves ve茂nes s鈥檈nfronten a diversos processos judicials de desnonaments. A m茅s 鈥揷om denuncien des de l鈥檈quip jur铆dic鈥 la part demandant ha creat una di脿spora procedimental demandant porta per porta en jutjats diferents.

Per altra banda, assenyalen que la part demandant 鈥渉a intentat fer creure els jutjats que s鈥檋an for莽at panys i que s鈥檋a actuat en mala fe鈥, a m茅s d鈥檃l路legar que hi ha perill imminent d鈥檈nderroc a tota la finca. Per貌, una reputada arquitecta 鈥搎ue prefereix mantenir-se en l鈥檃nonimat鈥 ha dut a terme un ITE (Informe T猫cnic de l鈥橢difici) al que es detalla amb claredat que l鈥檌mmoble est脿 en millors condicions que la majoria d鈥檈dificis de l鈥檈ntorn.

Alba Herrero, qui forma part de Ve茂nat En Perill d鈥橢xtinci贸 reconeix que aquest fet suposa 鈥渦na demostraci贸 de for莽a per part de les ve茂nes front als especuladors que pretenen expulsar-nos del barri鈥

鈥淣osaltres considerem que el dret de propietat es troba al mateix nivell de tutela constitucional que el de l鈥檋abitatge digne, per tant, volem crear una confrontaci贸-col路lisi贸 entre drets que empara la possessi贸 de bona fe, en concepte d鈥檃ma i de forma p煤blica i not貌ria, com fan les noves ve茂nes de Caixers, 2鈥, resol l鈥檈quip jur铆dic. Alba Herrero, qui forma part de Ve茂nat En Perill d鈥橢xtinci贸 reconeix que aquest fet suposa 鈥渦na demostraci贸 de for莽a per part de les ve茂nes enfront dels especuladors que pretenen expulsar-nos del barri鈥. Per貌 alhora que ens recorda que aquesta 茅s una din脿mica que es du portant a terme des de fa anys a Ciutat Vella, i que aquest no 茅s un cas a茂llat.

Una integrant de l鈥檃ssemblea que gestiona l鈥檈spai del Baix Social Okupat Ca la Caixeta 鈥 centre social al baix de l鈥檈difici que obri les portes el 6 de febrer de 2021 鈥 afig: 鈥渆ns agradaria que aquesta acci贸 no fora un cas a茂llat, i que marcara un precedent en el moviments socials de Val猫ncia. Els fons voltor ja s鈥檋an organitzat per a expulsar-nos, 茅s hora de qu猫 ens organitzem nosaltres per fer arrelar la vida de nou als edificis buidats, com hem fet nosaltres ac铆, al n煤mero dos del carrer Caixers鈥.



Baix Social Okupat (BSO) Ca la Caixeta, l鈥檈spurna d鈥檜na antiga lluita

Seguint l鈥檈stel dels kasals populars 鈥擯alma5, Flora i Ll铆ria鈥 els que van ser els primers centres socials okupats (CSO) de la Ciutat de Val猫ncia, s鈥檃ixeca el Baix Social Okupat (BSO) Ca la Caixeta. Com ens relaten, quan van entrar el baix estava ple d鈥檈scombraires, sent aquest l鈥檈spai de l鈥檈difici en pitjor estat amb difer猫ncia. Aquest en un passat va acollir la Llibreria Associativa Sahiri 鈥揹鈥檜n marcat car脿cter cr铆tic i combatiu que va haver de tancar per una pujada desorbitada del preu del lloguer鈥 i finalment una tenda d鈥檃rticles artesanals que tenien com a p煤blic principal turistes i persones d鈥檃lt poder adquisitiu.

L鈥檈spai compta amb un taller de bicicletes, de fusteria, de serigrafia i estan comen莽ant a moure un de ioga i un altre de cures col路lectives, a banda d鈥檜na tenda gratis, cuina, serveis i espai de treball, aix铆 com una petita biblioteca en constant ampliaci贸

鈥淎 poc a poc, i amb molta gent implicada i motivada amb l鈥檈spai i el projecte de centre social, vam anar buidant i netejant l鈥檈spai alhora que el cablej脿vem per tindre acc茅s a la llum i il路luminar-lo鈥, conta una membre de la seua assemblea de gesti贸. 鈥淥n hi havia cosetes cuquis i xicotiues de la tenda pija ara hi ha tornillos i dem茅s peces del nostre taller de fusteria鈥, ironitzen. A hores d鈥檃ra compten amb un taller de bicicletes 鈥搇a Oficina Ciclogranuja鈥, de fusteria, de serigrafia 鈥搃mpulsat pel col路lectiu Gr谩fica de Combate鈥 i estan comen莽ant a moure un de ioga i altre de cures col路lectives. A m茅s compta amb una tenda gratis, cuina, serveis i espai de treball 鈥揳mb sof脿s, taules, ordinador, impressora, fotocopiadora i enquadernadora鈥 aix铆 com una petita biblioteca en constant ampliaci贸 que inclou tamb茅 una variada col路lecci贸 de fanzines. Per altra banda, el baix compta amb ferramentes a disposici贸 de tota aquella que el visite, que inclouen des d鈥檜tensilis de cuina a ferramentes de costura.

L鈥檈spai t茅 la pretensi贸 d鈥檃collir esdeveniments culturals 鈥揷om teatre, contacontes, presentacions i exposicions鈥 evitant aquelles de m茅s marcat car脿cter l煤dic festiu, 鈥渏a que la cura amb les ve茂nes 茅s una de les nostres prioritats鈥. Les activitats enfocades a la xicalla s贸n altre dels punts que tenen presents en tot moment, i m茅s vivint en un barri 鈥渙n els carrers ja no estan fets per a jugar鈥. L鈥橝ssemblea Feminista de Ciutat Vella i Ve茂nat en Perill d鈥橢xtinci贸 s贸n alguns dels col路lectius del barri que ja estan implicades en el BSO Ca la Caixeta, des d鈥檕n es vol continuar teixint aliances dins dels moviments socials i populars de la ciutat de Val猫ncia. Com ens recorden: 鈥淟鈥檈spai est脿 obert a propostes i animem a totes a participar d鈥檈ll鈥.