Cuando se trata del “Great Reset” (Gran reinicio), Naomi Klein se siente ofendida. Su inteligencia est谩 insultada. Su legado est谩 empa帽ado. Y ella est谩 aqu铆 para corregir el registro.

M谩s all谩 de “exagerar” la importancia del WEF, el an谩lisis del Great Reset irrita a Klein porque es “una bastardizaci贸n de un concepto” que ella hab铆a descubierto, la “doctrina del impacto”. Ella describe la doctrina del shock como algo que abarca “las muchas formas en que las 茅lites intentan aprovechar los desastres profundos para impulsar pol铆ticas que enriquezcan a煤n m谩s a los que ya son ricos y restringen las libertades democr谩ticas”. Pero como han se帽alado muchos cr铆ticos de la teor铆a, la doctrina del shock no solo retrata a los actores del establishment como beneficiarios de las cat谩strofes ex post facto (de manera retroactiva, AyR), sino que los presenta provocando progreso del capitalismo monopolista del desastre.La misma Klein lo ha aplicado repetidamente de esta manera.

El libro de Klein de 2009 sobre el tema incluye los siguientes ejemplos de conspiraci贸n: Jeffrey Sachs y el FMI obligaron deliberadamente a los gobiernos pobres de todo el mundo a destruir las instituciones sociales de sus pa铆ses mediante pol铆ticas de austeridad para que la infraestructura pudiera ser “rescatada” (es decir, comprada o infiltrado) por inversores privados; Margaret Thatcher provoc贸 la Guerra de las Malvinas como una forma de aplacar los disturbios laborales en el Reino Unido; y George W. Bush ide贸 la guerra de Irak como pretexto para imponer una econom铆a neoliberal d贸cil y obtener ganancias en gastos militares y concesiones petroleras para sus compinches. La amplia met谩fora que Klein eligi贸 para la doctrina del shock involucra al MK-Ultra, un programa de la CIA que contrat贸 en secreto a distinguidos m茅dicos y enfermeras para realizar tortuosos experimentos de lavado de cerebro en pacientes mentales desprevenidos; los trabajadores sanitarios destruyeron activamente la psique de las v铆ctimas para que pudiera ser reconstruida mejor en una forma m谩s maleable.

Los cr铆ticos del libro se帽alaron que la doctrina del shock sonaba como una teor铆a de la conspiraci贸n . Klein se qued贸 l铆vida y escribi贸 un post en su blog desacreditando algunos de los ejemplos menores de esta acusaci贸n, present谩ndolos como. Pero a pesar de la extensi贸n de 5000 palabras de su art铆culo, la autora nunca refut贸 la observaci贸n de que sus escenarios del FMI, la Guerra de las Malvinas e Irak eran conspirativos. En cambio, ella simplemente lo ignor贸. Esta era una estrategia comprensible, ya que el estatus de Klein como un pilar delprogresista se acabar铆a si ella dijese expl铆citamente que las acciones de la 茅lite no solo tienen consecuencias viciosas, sino tambi茅n intenciones premeditadas y maliciosas. Incluso su compa帽ero progresista Joseph Stiglitz la calific贸 deen su an谩lisis, mientras que la ex funcionaria de la ONU Shashi Tharoor escribi贸 que Klein. Elno solo har谩 que se burlen de ti, sino que potencialmente te etiqueten como antiintelectual, antisemita, psic贸tica y fascista.

(la falacia del hombre de paja consiste, seg煤n Wikipedia , en dar la impresi贸n de refutar un argumento a trav茅s de una idea que no va en la l铆nea de argumentaci贸n de la discusi贸n, por lo que no se refuta debidamente el tema de fondo, AyR)

En 2021, la preocupaci贸n por las teor铆as de la conspiraci贸n se ha convertido en un p谩nico moral en toda regla alimentado tanto por elneoliberal como por la izquierda respetable. Las empresas de redes sociales ahora tienen la pol铆tica de censurar cualquier publicaci贸n relacionada con el YouTube prohibi贸 un video de Zero Books que simplementelas teor铆as delpara criticarlas en t茅rminos similares a los de Klein. Luego est谩n las burlas hechas por Adam Curtis en su nuevo documental. Junto con una advertencia sensata sobre atribuir a la 茅lite la omnipotencia, Curtis exagera su oposici贸n a las narrativas no oficiales hasta el punto de decirnos que no llevemos a cabo nuestros propios razonamientos. El, nos dice, es un pensamiento err贸neo que conduce a la paranoia. 驴La prueba? Jim Garrison, el fiscal de distrito de Nueva Orleans que proces贸 un juicio por conspiraci贸n y asesinato de JFK , escribi贸 un memorando titulado), donde le dijo a su personal que buscara patrones de relaciones entre los sospechosos. El proyecto de D. A. Garrison ten铆a muchos problemas, pero este no era uno de ellos: la b煤squeda de patrones es una parte est谩ndar de la formaci贸n de hip贸tesis, y generar una hip贸tesis es el primer paso del m茅todo cient铆fico. (Curtis tambi茅n reprocha que descubrir patrones es la base de la inteligencia artificial, olvidando que una vez hizo un documental que discut铆a c贸mo el sistema de IA de Aladdin conquist贸 el mercado de valores para BlackRock mediante su 95% de precisi贸n predictiva.