La Revoluci贸n francesa no fue un mero acontecimiento hist贸rico, sino un proceso largo y complejo en el que se pueden identificar diferentes estadios. Algunos de esos estadios fueron de naturaleza contrarrevolucionaria, por ejemplo la 鈥渞evuelta aristocr谩tica鈥 al inicio de la Revoluci贸n. Dos fases, sin embargo, fueron sin lugar a dudas revolucionarias.

La primera fase fue 鈥1789鈥, la revoluci贸n moderada que acab贸 con el 鈥淎ncien R茅gime鈥 [Antiguo R茅gimen], con su absolutismo real y su feudalismo, el monopolio de poder de la monarqu铆a y los privilegios de la nobleza y la Iglesia. Entre los logros importantes de 鈥1789鈥 se incluye tambi茅n la Declaraci贸n Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la igualdad de todos los varones franceses ante la ley, la separaci贸n de Iglesia y Estado, un sistema parlamentario basado en un derecho a voto limitado y, por 煤ltimo, pero no menos importante, la creaci贸n de un Estado franc茅s 鈥渋ndivisible鈥, centralizado y moderno. Una nueva Constituci贸n promulgada oficialmente en 1791 consagr贸 estos logros, que suponen un importante paso adelante en la historia de Francia.

El Ancien R茅gime de la Francia anterior a 1789 hab铆a estado 铆ntimamente unido a la monarqu铆a absoluta. Por otra parte, bajo el sistema revolucionario de 鈥1789鈥 se supon铆a que el rey iba a encontrar un papel c贸modo dentro de la monarqu铆a constitucional y parlamentaria, pero no sucedi贸 as铆 debido a las intrigas de Luis XVI y de este modo en 1792 surgi贸 un nuevo tipo de Estado radicalmente diferente, una Rep煤blica. 鈥1789鈥 fue posible gracias a las violentas intervenciones del 鈥減opulacho鈥 parisino, los llamados 鈥渟ans-culottes鈥, pero su resultado fue obra sobre todo de una clase moderada de personas que pertenec铆an casi exclusivamente a la alta burgues铆a, la clase media alta. Sobre las ruinas del Ancien R茅gime, que hab铆a servido a los intereses de la nobleza y la Iglesia, esos caballeros erigieron un Estado que se supon铆a estaba al servicio de los acaudalados burgueses.

En un principio estos caballeros encontraron su espacio pol铆tico en el 鈥渃lub鈥 o partido pol铆tico embrionario de los Feuillants y m谩s tarde en el de los girondinos, nombre que reflejaba el lugar de procedencia de sus principales componentes, un contingente de miembros de la burgues铆a de Burdeos, el gran puerto situado a las orillas del estuario del Gironda, cuya riqueza se deb铆a no solo al comercio de vino sino tambi茅n, y sobre todo, al de esclavos. Estos caballeros de provincias nunca se sintieron en casa en Par铆s, la guarida de los leones revolucionarios, los sans-culottes, y de los respetables aunque todav铆a m谩s radicales revolucionarios conocidos como jacobinos.

La segunda fase revolucionaria fue 鈥1793鈥, que fue la revoluci贸n 鈥減opular鈥, radical, igualitaria, con derechos sociales (incluido el derecho al trabajo) y unas reformas socioecon贸micas relativamente exhaustivas que se reflejaron en una constituci贸n promulgada en el a帽o revolucionario I (1793) y que nunca entr贸 en vigor. En esta fase, que incorpor贸 el famoso Maximilien Robespierre, la revoluci贸n se orient贸 hacia lo social y estaba dispuesta a regular la econom铆a nacional y, por lo tanto, a limitar en cierta medida la libertad individual 鈥pour le bonheur commun鈥, es decir, a beneficio de toda la naci贸n. Como se mantuvo el derecho a la propiedad privada, 鈥1793鈥 se podr铆a describir en la terminolog铆a contempor谩nea m谩s como una 鈥渟ocialdemocracia鈥 que como verdaderamente 鈥渟ocialista鈥.

鈥1793鈥 fue obra de Robespierre y los jacobinos, especialmente de los jacobinos m谩s fervorosos, un grupo al que se conoc铆a con el nombre de la Montagne [Monta帽a] porque se sentaban en los bancos situados en la zona m谩s alta de la Asamblea. Eran revolucionarios radicales, la mayor铆a de origen peque帽o burgu茅s o de clase media baja, cuyos principios eran tan liberales como los de la alta burgues铆a. Pero tambi茅n quer铆an satisfacer las necesidades elementales de las personas plebeyas parisinas, especialmente de los artesanos, que eran mayor铆a entre los sans-culottes. Estos sans-culottes eran hombres corrientes que vest铆an pantalones largos en vez de los cortos ajustados (鈥渃ulottes鈥, en franc茅s) que se complementaban con medias de seda y que eran la vestimenta t铆pica de los arist贸cratas y burgueses pr贸speros. Los sans-culottes fueron las tropas de asalto de la Revoluci贸n, uno de cuyos logros fue la toma de la Bastilla. Robespierre y sus jacobinos radicales los necesitaban como aliados en su lucha contra los girondinos, los revolucionarios moderados de la burgues铆a, pero tambi茅n contra los contrarrevolucionarios de la aristocracia y la Iglesia.

La revoluci贸n radical fue un fen贸meno parisino en muchos sentidos, una revoluci贸n hecha en, por y para Par铆s. No es de extra帽ar que la oposici贸n proviniera sobre todo de fuera de esta ciudad, m谩s concretamente de la burgues铆a de Burdeos y de otras ciudades de provincia que ejemplificaban los girondinos, y del campesinado. Con 鈥1793鈥 la revoluci贸n se convirti贸 en una especie de conflicto entre Par铆s y el resto de Francia.

La contrarrevoluci贸n, personificada por los arist贸cratas que hab铆a huido del pa铆s (los 茅migr茅s), sacerdotes y campesinos sediciosos de la Vend茅e y otros lugares en provincias, fue hostil tanto a 鈥1789鈥 como a 鈥1793鈥 y quer铆a nada menos que la vuelta al Ancien R茅gime. En la Vend茅e los rebeldes lucharon por el rey y la Iglesia. La burgues铆a adinerada, por su parte, estaba en contra de 鈥1793鈥 pero a favor de 鈥1789鈥. A diferencia de los sans-culottes parisinos, esta clase no ten铆a nada que ganar y s铆 mucho que perder del progreso revolucionario radical en la direcci贸n se帽alada por los montagnards y su constituci贸n de 1793 que promov铆a el igualitarismo y el estatismo, esto es, la intervenci贸n del Estado en la econom铆a. Pero la burgues铆a tambi茅n se opon铆a a una vuelta al Ancien R茅gime, que habr铆a vuelto a poner al Estado al servicio de la nobleza y la Iglesia. 鈥1789鈥, en cambio, pon铆a al Estado franc茅s al servicio de la burgues铆a.

El objetivo y en muchos sentidos tambi茅n el resultado de 鈥淭ermidor鈥, el golpe de Estado de 1794 que acab贸 con el gobierno revolucionario y a la vida de Robespierre, fue una vuelta atr谩s a la revoluci贸n burguesa moderada de 1789, pero con una rep煤blica en lugar de una monarqu铆a constitucional. La 鈥渞eacci贸n termidoriana鈥 dio lugar a la constituci贸n del a帽o III que, como ha escrito el historiador franc茅s Charles Moraz茅, 鈥済arantiz贸 la propiedad privada y el pensamiento liberal, y aboli贸 todo lo que pareciera empujar la revoluci贸n burguesa hacia el socialismo鈥. La modernizaci贸n termidoriana de 鈥1789鈥 produjo un Estado que con toda justicia se ha descrito como 鈥渞ep煤blica burguesa鈥 (r茅publique bourgeoise) o 鈥渞ep煤blica de propietarios鈥 (r茅publique des propri茅taires).

Se cre贸 as铆 el Directorio, un r茅gimen extremadamente autoritario camuflado bajo una fina capa de barniz democr谩tico en forma de asambleas legislativas cuyos miembros se eleg铆an en base a un sufragio muy limitado. El Directorio tuvo enormes dificultades para sobrevivir ya que estaba dividido entre, a la derecha, una Escila mon谩rquica que anhelaba volver al Ancien R茅gime, y, a la izquierda, una Caribdis de jacobinos y sans-culottes deseosos de volver a radicalizar la revoluci贸n. Estallaron varias rebeliones mon谩rquicas y (neo)jacobinas, y en cada ocasi贸n fue la intervenci贸n del ej茅rcito la que tuvo que salvar el Directorio. Uno de estos levantamientos fue ahogado con sangre por un general ambicioso y popular llamado Napoleon Bonaparte.

Finalmente se resolvieron los problemas por medio de un golpe de Estado que tuvo lugar el 18 brumario del a帽o VIII, el 9 de noviembre de 1799. Para evitar perder su poder a manos de los mon谩rquicos o de los jacobinos la burgues铆a adinerada de Francia entreg贸 su poder a Napoleon, un dictador militar en el que pod铆an confiar y era popular. Se esperaba que el general corso pusiera el Estado franc茅s a disposici贸n de la alta burgues铆a y eso es exactamente lo que hizo. Su tarea principal fue eliminar la doble amenaza que hab铆a acuciado a la burgues铆a. El peligro mon谩rquico y, por lo tanto, contrarrevolucionario, se neutralizo por medio del 鈥減alo鈥 de la represi贸n, pero a煤n m谩s por medio de la 鈥渮anahoria鈥 de la reconciliaci贸n. Napoleon permiti贸 a los arist贸cratas que se hab铆a marchado volver a Francia, recuperar sus propiedades y disfrutar de los privilegios que su r茅gimen concedi贸 generosamente no solo a los ricos burgueses sino a todos los propietarios. Napoleon tambi茅n reconcili贸 a Francia con la Iglesia por medio de la firma de un concordato con el papa.

Para librarse de la amenaza (neo)jacobina y evitar que la revoluci贸n se volviera a radicalizar Napoleon recurri贸 sobre todo a un instrumento que ya hab铆an utilizado los girondinos y el Directorio: la guerra. En efecto, cuando recordamos la dictadura de Napoleon no pensamos tanto en acontecimientos revolucionarios que se desarrollaron en la capital, como ocurri贸 entre los a帽os 1789 y 1794, sino en una serie interminable de guerras que se libraron lejos de Par铆s y en muchos casos m谩s all谩 de las fronteras de Francia.

No es una casualidad, porque las llamadas 鈥済uerras revolucionarias鈥 sirvieron para el objetivo fundamental de los paladines de la revoluci贸n moderada, incluidos Bonaparte y quienes le apoyaba: consolidar los logros de 鈥1789鈥 e impedir tanto una vuelta al Ancien R茅gime como una repetici贸n de 鈥1793鈥.

Con su pol铆tica del terror (que se conoci贸 como la Terreur, 鈥el terror鈥) Robespierre y los montagnards hab铆an tratado no solo proteger la revoluci贸n sino tambi茅n radicalizarla, lo que signific贸 que 鈥渋nternalizaron鈥 la revoluci贸n dentro de Francia, antes que nada en el coraz贸n de esta, su capital, Par铆s. No es casual que la guillotina, la 鈥渃uchilla revolucionaria鈥, s铆mbolo de la revoluci贸n radical, se instalara en medio de la Plaza de la Concordia, es decir, en medio de la plaza que estaba en medio de la ciudad situada en medio del pa铆s. Para concentrar sus propias energ铆as y las de los sans-culottes en la internalizaci贸n de la revoluci贸n Robespierre y sus camaradas jacobinos se opusieron (a diferencia de los girondinos) a las guerras internacionales, puesto que las consideraban un desperdicio de las energ铆as revolucionarias y una amenaza para la revoluci贸n. A la inversa, la serie interminable de guerras que se libraron despu茅s, primero bajo los auspicios del Directorio y luego de Bonaparte, supusieron una externalizaci贸n de la revoluci贸n, una exportaci贸n de la revoluci贸n burguesa de 1789. Al mismo tiempo sirvieron en el 谩mbito interno para impedir una nueva interiorizaci贸n o radicalizaci贸n de la revoluci贸n a la 1793.

La guerra, el conflicto internacional, sirvi贸 para liquidar la revoluci贸n, el conflicto interno, el conflicto de clase. Esto se hizo de dos maneras. En primer lugar, la guerra hizo que los revolucionarios m谩s fervientes desaparecieran de la cuna de la revoluci贸n, Par铆s. Una enorme cantidad de j贸venes sans-culottes salieron de la capital para luchar en tierras extranjeras (y a menudo para no volver nunca), en un primer momento como voluntarios, pero en seguida como reclutas. A consecuencia de ello en Par铆s solo quedaron unos pocos luchadores varones para llevar a cabo acciones revolucionarias fundamentales, como la toma de la Bastilla, pero demasiados pocos para repetir los 茅xitos de los sans-culottes entre 1789 y 1793, como demostr贸 claramente la derrota de las insurrecciones jacobinas bajo el Directorio. Bonaparte perpetu贸 el sistema del servicio militar obligatorio y la guerra perpetua. 芦Fue 茅l禄, escribi贸 el historiador Henri Guillemin, 芦quien envi贸 a los potencialmente peligrosos j贸venes plebeyos lejos de Par铆s e incluso a Mosc煤, para gran alivio de los burgueses acaudalados [gens de bien]禄.

En segundo lugar, las noticias de las grandes victorias generaron orgullo patri贸tico entre los sans-culottes que se hab铆an quedado en casa, un orgullo que iba a resarcir el menguante entusiasmo revolucionario. As铆, con una peque帽a ayuda de Marte, el dios de la guerra, se pudo desviar la energ铆a revolucionaria de los sans-culottes y del pueblo franc茅s en general hacia otros canales menos radicales en t茅rminos revolucionarios. Esto reflejaba un proceso de desplazamiento en el que el pueblo franc茅s, incluidos los sans-culottes parisinos, fue perdiendo gradualmente su entusiasmo por la revoluci贸n y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, no solo entre los franceses, sino con otras naciones. En vez de eso los franceses adoraron cada vez m谩s al becerro de oro del chovinismo franc茅s, de la expansi贸n territorial hasta las fronteras supuestamente 鈥渘aturales鈥 de su pa铆s, como el Rin, y de la gloria internacional de la 芦gran naci贸n禄, y despu茅s del 18 Brumario, de su gran l铆der y pronto emperador: Bonaparte.

As铆 se puede entender tambi茅n la reacci贸n ambivalente de los extranjeros ante las guerras y conquistas de Francia en aquel momento. Aunque algunos, como las 茅lites del Ancien R茅gime y el campesinado, rechazaban la Revoluci贸n francesa en su conjunto y otros, sobre todo los jacobinos locales como los 鈥減atriotas鈥 holandeses, la acogieron con entusiasmo, muchas personas vacilaban entre la admiraci贸n por las ideas y los logros de la Revoluci贸n francesa, y la aversi贸n por el militarismo, el chovinismo sin l铆mites y el imperialismo implacable de Francia despu茅s del Termidor, durante el Directorio y bajo Napoleon.

Muchas personas no francesas se debat铆an entre la admiraci贸n y la aversi贸n que sent铆an simult谩neamente por la Revoluci贸n francesa. En otras tarde o temprano el entusiasmo inicial dio paso a la desilusi贸n. Los brit谩nicos, por ejemplo, dieron la bienvenida a 鈥1789鈥 porque consideraron que esta revoluci贸n moderada era la importaci贸n a Francia del tipo de monarqu铆a constitucional y parlamentaria que ellos mismos hab铆an adoptado un siglo antes durante la llamada Revoluci贸n Gloriosa. William Wordsworth evoc贸 ese sentimiento en los versos siguientes: 鈥淟a felicidad absoluta en aquel amanecer era estar vivo, / pero ser joven era el mismo cielo鈥.

Sin embargo, despu茅s de 鈥1793鈥 y del Terror que le acompa帽贸 muchos brit谩nicos observaron con aversi贸n lo que suced铆a al otro lado del Canal de la Mancha. El libro de Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France [Reflexiones sobre la revoluci贸n en Francia], publicado en noviembre de 1790, se convirti贸 en la Biblia contrarrevolucionaria no solo en Inglaterra sino en todo el mundo. A mediados del siglo XX George Orwell escribir铆a que 鈥減ara el ingl茅s medio la Revoluci贸n francesa no significa m谩s que una pir谩mide de cabezas cortadas鈥. Lo mismo se podr铆a decir de pr谩cticamente todas las personas no francesas (y muchas francesas) hoy en d铆a.

As铆 pues, para acabar con la revoluci贸n en la propia Francia, Napoleon la secuestr贸 de Par铆s y la export贸 al resto de Europa. Con el fin de impedir que la poderosa corriente revolucionaria excavara y ahondara su propio canal (en Par铆s y el resto de Francia), primero los termidorianos y luego Napoleon hicieron que sus turbulentas aguas desbordaran las fronteras de Francia, inundaran toda Europa y de este modo se convirtieran en aguas vastas, aunque poco profundas y tranquilas.

Napoleon Bonaparte era la opci贸n perfecta, incluso simb贸licamente, para alejar la revoluci贸n de su cuna parisina, para acabar con lo que en muchos sentidos era un proyecto de los jacobinos y sans-culottes peque帽oburgueses de la capital, y, a la inversa, para consolidar la revoluci贸n moderada que tanto gustaba a los burgueses. Napoleon hab铆a nacido en Ajaccio, la ciudad de provincias francesa m谩s alejada de Par铆s. Adem谩s, era 鈥渦n hijo de la alta burgues铆a corsa [gentilhommerie corse]鈥, es decir, descendiente de una familia que se podr铆a describir como alta burgues铆a pero con pretensiones aristocr谩ticas o como nobleza menor pero con un estilo de vida burgu茅s.

En muchos sentidos la familia Bonaparte pertenec铆a a la alta burgues铆a, la clase que en toda Francia hab铆a logrado alcanzar sus ambiciones gracias a 鈥1789鈥 y que m谩s tarde, ante las amenazas tanto de la izquierda como de la derecha, trat贸 de consolidar este triunfo por medio de una dictadura militar. Bonaparte personificaba a la alta burgues铆a de provincias que siguiendo el ejemplo de los girondinos quer铆a una revoluci贸n moderada, materializada en un Estado, a ser posible democr谩tico, pero autoritario en caso necesario, que le permitiera potenciar al m谩ximo su riqueza y su poder. Las experiencia del Directorio hab铆a demostrado los defectos que en este sentido ten铆a una rep煤blica con unas instituciones relativamente democr谩ticas, por lo que la burgues铆a finalmente busc贸 la salvaci贸n en una dictadura.

La dictadura militar que sustituy贸 a la 鈥渞ep煤blica burguesa鈥 post-termidoriana apareci贸 en escena como un deus ex machina en Saint-Cloud, un pueblo a las afueras de Par铆s, el 鈥18 brumario del a帽o VIII鈥, es decir, el 9 de noviembre de 1799. Este paso pol铆tico decisivo para liquidar la revoluci贸n fue al mismo tiempo un paso geogr谩fico para alejarse de Par铆s, del hervidero de la revoluci贸n y de la guarida de los revolucionarios jacobinos y sans-culottes.

Adem谩s, el traslado a Saint-Cloud fue un paso peque帽o aunque significativo simb贸licamente respecto al 谩mbito rural, mucho menos revolucionario, cuando no contrarrevolucionario. Da la casualidad de que Saint-Cloud se encuentra en el camino que va de Par铆s a Versalles, lugar residencia de los monarcas absolutistas de la 茅poca prerrevolucionaria. El hecho de que un golpe de Estado que daba paso a un r茅gimen autoritario tuviera lugar ah铆 era el reflejo topogr谩fico del hecho hist贸rico de que, tras el experimento democr谩tico de la revoluci贸n, Francia volv铆a al camino hacia un nuevo sistema absolutista similar al sistema cuyo鈥渟ol鈥 hab铆a sido Versalles. Pero esta vez el destino era un sistema absolutista presidido por un Bonaparte en vez de por un Borbon y, lo que es mucho m谩s importante, un sistema absolutista al servicio de la burgues铆a en vez de al servicio de la nobleza.

Caricatura brit谩nica del golpe de Estado de Saint-Cloud realizada por James Gillray.

La dictadura de Bonaparte fue ambivalente respecto a la revoluci贸n. Con su llegada la poder la revoluci贸n estaba terminada, incluso liquidada, al menos en el sentido de que ya no habr铆a m谩s experimentos igualitarios (como en 鈥1793鈥) ni m谩s esfuerzos por mantener una fachada republicano-democr谩tica (como en 鈥1789鈥). En cambio se mantuvieron e incluso se consagraron los logros esenciales de 鈥1789鈥.

Entonces, 驴Napoleon fue un revolucionario o no? Estaba a favor de la revoluci贸n en el sentido de que estaba en contra de la contrarrevoluci贸n mon谩rquica y como dos negaciones se anulan mutuamente, un contrarrevolucionario es autom谩ticamente un revolucionario, n鈥檈st-ce pas? Pero tambi茅n se puede decir que al mismo tiempo Napoleon estaba contra la revoluci贸n: apoyaba la revoluci贸n moderada y burguesa de 1789, asociada a los Feuillants, girondinos y termidorianos, pero estaba en contra de la revoluci贸n radical de 1793, obra de los jacobinos y sans-culottes.

La historiadora francesa Annie Jourdan cita en su libro La R茅volution, une exception fran莽aise? [La Revoluci贸n, 驴una excepci贸n francesa?] a un comentarista alem谩n contempor谩neo que se hab铆a dado cuenta de que Bonaparte 鈥渘unca fue sino la personificaci贸n de una de las diferentes fases de la revoluci贸n鈥, como escribi贸 en 1815. Esa fase era la revoluci贸n moderada y burguesa, 鈥1789鈥, la revoluci贸n que Napoleon no solo iba a consolidar en Francia sino que iba a exportar al resto de Europa.

Napoleon elimin贸 las amenazas tanto mon谩rquicas como jacobinas, pero prest贸 otro servicio importante a la burgues铆a. Consigui贸 que se consagrara legalmente el derecho a la propiedad, piedra angular de la ideolog铆a liberal que tanto apreciaban los burgueses, y demostr贸 su devoci贸n hacia este principio volviendo a autorizar la esclavitud, que todav铆a se consideraba una forma leg铆tima de propiedad.

En efecto, Francia hab铆a sido el primer pa铆s en abolir la esclavitud, en concreto en la 茅poca de la revoluci贸n radical, bajo los auspicios de Robespierre, el cual la hab铆a abolido a pesar de la oposici贸n de sus antagonistas, los girondinos, que supuestamente eran unos caballeros moderados, precursores de Bonaparte como paladines de la causa de la burgues铆a y de su ideolog铆a liberal que ensalzaba la libertad, aunque no para las personas esclavas.

鈥淟a burgues铆a encontr贸 en Napoleon un protector y a la vez un amo鈥, escribi贸 el historiador Georges Dupeux. El corso fue sin lugar a dudas un protector e incluso un gran palad铆n de la causa de los burgueses acaudalados, pero nunca fue su amo. En realidad, desde el principio al final de su carrera 鈥渄ictatorial鈥 fue un subordinado de los due帽os de la industria y las finanzas de la naci贸n, los mismos caballeros que ya controlaban Francia en la 茅poca del Directorio, la 鈥r茅publique des propri茅taires鈥 [rep煤blica de los propietarios], y que le hab铆an confiado la gesti贸n del pa铆s en su nombre.

Desde el punto financiero, se hizo depender no solo a Napole贸n sino a todo el Estado franc茅s de una instituci贸n que era (y ha seguido siendo hasta nuestros d铆as) propiedad de la 茅lite del pa铆s, aunque esa realidad se ocultara aplicando una etiqueta que daba la impresi贸n de que era una empresa estatal, el Banque de France, el banco nacional. Sus banqueros recaudaron dinero de la burgues铆a acaudalada y lo pusieron a disposici贸n de Napole贸n a un tipo de inter茅s relativamente elevado. Napoleon lo utiliz贸 para gobernar y armar a Francia, para librar una guerra interminable y, por supuesto, para desempe帽ar el papel de emperador con mucha pompa y circunstancia.

Napoleon no fue sino el mascar贸n de proa de un r茅gimen, una dictadura de la alta burgues铆a, un r茅gimen que supo ocultarse tras una coreograf铆a fastuosa al estilo de la antigua Roma que primero record贸, un tanto modestamente, a un consulado y posteriormente a un imperio jactancioso.

Volvamos al papel que desempe帽贸 la interminable serie de guerras emprendidas por Napoleon, unas aventuras militares que se emprendieron por la gloria de la 鈥grande nation鈥 y de su gobernante. Ya hemos visto que esos conflictos sirvieron en primer lugar para liquidar la revoluci贸n radical en la propia Francia. Pero tambi茅n permitieron a la burgues铆a acumular m谩s capital que nunca. Los industriales, comerciantes y banqueros consiguieron unos enormes beneficios suministrando al ej茅rcito armas, uniformas, comida, etc.

Las guerras fueron muy beneficiosas para los negocios y las victorias proporcionaron unos territorios que conten铆an valiosas materias primas o pod铆an servir de mercados para los productos acabados de la industria de Francia. Eso benefici贸 a la econom铆a francesa en general, pero sobre todo a su industria, cuyo desarrollo se aceler贸 as铆 considerablemente. Por consiguiente, los industriales (y sus socios de la banca) pudieron desempe帽ar un papel cada vez m谩s importante dentro de la burgues铆a.

Bajo Napoleon el capitalismo industrial, que iba a ser t铆pico del siglo XIX, empez贸 a vencer al capitalismo comercial, que durante los dos siglos anteriores hab铆a sido la tendencia econ贸mica. Vale la pena se帽alar que la acumulaci贸n de capital comercial en Francia hab铆a sido posible sobre todo gracias al comercio de esclavos, mientras que la acumulaci贸n del capital industrial ten铆a mucho que ver con la casi ininterrumpida sucesi贸n de guerras libradas primero por el Directorio y despu茅s por Napoleon. En ese sentido Balzac ten铆a raz贸n al afirmar que 鈥渄etr谩s de cada gran fortuna sin un origen aparente subyace un crimen olvidado鈥.

Las guerras de Napoleon estimularon el desarrollo del sistema industrial de producci贸n y supusieron al mismo tiempo la sentencia de muerte para el antiguo sistema artesanal a peque帽a escala en el que los artesanos trabajaban de forma tradicional y no mecanizada. Por medio de la guerra la burgues铆a bonapartista no solo hizo que los sans-culottes (que eran sobre todo artesanos, comerciantes, etc.) desaparecieran f铆sicamente de Par铆s, sino que tambi茅n hizo que desaparecieran del panorama socioecon贸mico. Los sans-culottes hab铆an desempe帽ado un papel fundamental en el drama de la revoluci贸n, pero debido a las guerras que liquidaron la revoluci贸n (radical), ellos, que hab铆an sido las tropas de asalto del radicalismo revolucionario, salieron del escenario de la historia.

As铆, gracias a Napoleon la burgues铆a de Francia logr贸 librarse de su enemigo de clase, pero result贸 ser una victoria p铆rrica. 驴Por qu茅? El futuro econ贸mico no pertenec铆a a los talleres y a los artesanos que trabajaban de forma 鈥渋ndependiente鈥, ten铆an alguna propiedad, aunque solo fueran sus herramientas, y, por tanto, eran peque帽os burgueses, sino a las f谩bricas, a sus propietarios, los industriales, pero tambi茅n a sus trabajadores, los obreros asalariados y en general muy mal pagados de las f谩bricas. Este 鈥減roletariado鈥 iba a resultar ser un enemigo de clase mucho m谩s peligroso para la burgues铆a que lo que hab铆an sido los sans-culottes y otros artesanos. Adem谩s, el objetivo del proletariado era llevar a cabo una revoluci贸n mucho m谩s radical que 鈥1793鈥 de Robespierre. Pero esto iba a ser una preocupaci贸n para los reg铆menes burgueses que iban a suceder al del supuestamente 鈥済ran鈥 Napoleon, incluido el de su sobrino, Napoleon III, al que Victor Hugo llam贸 despectivamente 鈥Napoleon le Petit鈥 [Napoleon el peque帽o].

Muchas personas dentro y fuera de Francia, incluidos pol铆ticos e historiadores, desprecian y denuncian a Robespierre, los jacobinos y los sans-culottes debido al derramamiento de sangre que se asocia a su revoluci贸n radical y 鈥減opular鈥 de 1793. Estas mismas personas suelen mostrar una gran admiraci贸n por Napoleon, el restaurador de la 鈥渓ey y el orden鈥 , y salvador de la revoluci贸n moderada y burguesa de 1789. Condenan la internalizaci贸n de la Revoluci贸n francesa porque estuvo acompa帽ada del Terror que provoc贸 muchos miles de v铆ctimas en Francia, sobre todo en Par铆s, y culpan de estas v铆ctimas a la 鈥渋deolog铆a鈥 jacobina y/o al supuestamente innato car谩cter sanguinario del 鈥減opulacho鈥.

Parecen no darse cuenta (o no querer darse cuenta) de que la externalizaci贸n de la revoluci贸n por parte de los termidorianos y de Napoleon, acompa帽ada de unas guerras internacionales que se prolongaron durante casi veinte a帽os, cost贸 la vida a muchos millones de personas en toda Europa, incluida una enorme cantidad en Francia. Esas guerras fueron una forma de terror mucho mayor y mucho m谩s sangrienta que lo que hab铆a sido el Terreur orquestado por Robespierre.

Se calcula que ese r茅gimen de terror cost贸 la vida a aproximadamente 50.000 personas, m谩s o menos el 0,2 % de la poblaci贸n de Francia. El historiador Michel Vovelle, que cita estas cifras en uno de sus libros, se pregunta si es mucho o poco. Es muy poco en comparaci贸n con la cantidad de v铆ctimas que provocaron las guerras libradas por la expansi贸n territorial temporal de la grande nation y la gloria de Bonaparte. Solo en la Batalla de Waterloo, la batalla final de la supuestamente gloriosa carrera de Napoleon, y en su preludio (las simples escaramuzas de Ligny y Quatre Bras) murieron entre 80.000 y 90.000 personas. Y lo que es peor, muchos cientos de miles de hombres nunca volvieron de las desastrosas campa帽as en Rusia. Es terrible, n鈥檈st-ce pas? Pero nadie parece hablar nunca del 鈥渢error鈥 bonapartista y tanto Par铆s como el resto de Francia est谩n repletos de monumentos, calles y plazas que conmemoran las supuestamente heroicas y gloriosas haza帽as del m谩s famoso de todos los corsos.

鈥淯na escena del infierno鈥,de Antoine Wiertz, Museo Wiertz, Bruselas

Marx y Engels se帽alaron que al sustituir la revoluci贸n permanente por la guerra permanente dentro de Francia y, sobre todo, en Par铆s los termidorianos y sus sucesores 鈥減erfeccionaron鈥 la estrategia de terror, es decir, hicieron correr mucha m谩s sangre que en la 茅poca de la pol铆tica de terror de Robespierre. En todo caso, la exportaci贸n o externalizaci贸n por medio de la guerra de la revoluci贸n termidoriana de la (alta) burgues铆a, una actualizaci贸n de 芦1789禄, provoc贸 muchas m谩s v铆ctimas que el intento jacobino de radicalizar o interiorizar la revoluci贸n dentro de Francia por medio de la Terreur.

Lo mismo que nuestros pol铆ticos y medios de comunicaci贸n, la mayor铆a de los historiadores todav铆a consideran que la guerra es una actividad estatal perfectamente leg铆tima, y fuente de gloria y orgullo para los vencedores e incluso para nuestros inevitablemente 鈥渉eroicos鈥 perdedores. Por el contrario, las decenas o cientos de miles e incluso millones de v铆ctimas de la guerra (que ahora se lleva a cabo sobre todo por medio de bombardeos a茅reos y, por tanto, de verdaderas masacres unilaterales en vez de guerras) nunca reciben la misma atenci贸n y simpat铆a que las mucho menos numerosas v铆ctimas del 鈥渢error鈥, una forma de violencia que no est谩 respaldada, al menos no abiertamente, por un Estado y que, por lo tanto, se tilda de ileg铆tima.

Me viene a la memoria la actual 鈥済uerra contra el terrorismo鈥. Por lo que se refiere a la superpotencia que nunca deja de emprender guerras, se trata de una forma de guerra permanente y omnipresente que estimula el chauvinismo irreflexivo y patriotero de los estadounidenses corrientes (隆los sans-culottes estadounidenses!) al tiempo que proporciona a los m谩s pobres de ellos puestos de trabajo como marines. Para gran ventaja de la industria estadounidense, esta guerra perpetua proporciona a las corporaciones estadounidenses acceso a importantes materias primas como el petr贸leo y viene a ser para los fabricantes de armas y muchas otras empresas, especialmente las que cuentan con amistades en los 谩mbitos de poder en Washington, una cornucopia de beneficios astron贸micos. Son obvias las similitudes con las guerras de Napoleon. 驴C贸mo era lo que dec铆an los franceses?: 鈥Plus 莽a change, plus c鈥檈st la m锚me chose鈥 [Cuanto m谩s cambia algo, m谩s se parece a lo mismo].

Con Napoleon Bonaparte la revoluci贸n acab贸 donde se supon铆a deb铆a acabar, al menos en lo que concern铆a a la burgues铆a francesa. Cuando Napoleon irrumpi贸 en escena, la burgues铆a triunf贸.

No es casual que en las ciudades francesas a los miembros de la 茅lite social, 鈥les notables鈥 (es decir, los hombres de negocios, banqueros, abogados y otros representantes de la alta burgues铆a), les guste reunirse en caf茅s y restaurantes que llevan el nombre de Bonaparte, como observ贸 el brillante soci贸logo Pierre Bourdieu.

La alta burgues铆a siempre ha estado agradecida a Napoleon por los innegables servicios que prest贸 a su clase. El m谩s importante de estos servicios fue liquidar la revoluci贸n radical, la de 鈥1793鈥, que supon铆a una amenaza para las considerables ventajas que gracias a 鈥1789鈥 hab铆a adquirido la burgues铆a a expensas de la nobleza y la Iglesia. Por el contrario, el odio que la burgues铆a sent铆a por Robespierre, la figura m谩s destacada de 鈥1793鈥, explica la casi total ausencia de estatuas y otros monumentos, y de nombres de calles y plazas que honren su memoria, aun cuando el hecho de que Robespierre aboliera la esclavitud fue uno de los mayores logros de la historia de la democracia en el mundo.

Estatua de Napoleon en Waterloo

Tambi茅n se venera a Napoleon m谩s all谩 de las fronteras de Francia, en B茅lgica, Italia, Alemania, etc., y sobre todo lo venera la burgues铆a acomodada. Sin lugar a dudas se debe a que todos esos pa铆ses eran sociedades feudales y casi medievales en los que las conquistas de Napoleon permitieron liquidar sus propios Ancien R茅gimes e introducir la revoluci贸n moderada que, como ya hab铆a ocurrido en Francia, fue una fuente de considerables mejoras para toda la poblaci贸n (excepto la nobleza y el clero, por supuesto), pero tambi茅n de privilegios especiales para la burgues铆a. Probablemente esto explica por qu茅 hoy en Waterloo la estrella indiscutible del espect谩culo tur铆stico no es Wellington sino Napoleon, de modo que puede que los turistas que no conocen bien la historia 隆piensen que fue 茅l quien gan贸 la batalla!

* Jacques R. Pauwels es historiador y autor de El mito de la guerra buena: EEUU en la Segunda Guerra Mundial, Hondarribia, Hiru, 2002. Boltxe Liburuak publicar谩 pr贸ximamente Los mitos de la historia moderna.

