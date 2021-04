–

Este art铆culo est谩 dedicado a uno de los aspectos mal estudiados de la guerra civil y la revoluci贸n en Espa帽a de 1936-1939. A pesar de los ochenta a帽os transcurridos desde el final de esa guerra, siguen existiendo muchos temas mal analizados en su historia, y muchos asuntos contin煤an causando un acalorado debate, incluso entre personas que estudian profesionalmente la Guerra Civil espa帽ola.

Una de esas historias es la de la lucha por el control de la recolecci贸n y exportaci贸n de c铆tricos entre las distintas fuerzas pol铆ticas del campo republicano. En este caso, se trata de un examen integral del conflicto, que incluye tanto la confrontaci贸n a nivel de grandes pol铆ticas como los enfrentamientos armados, que dieron lugar a un gran n煤mero de v铆ctimas y detenidos, y de muchas maneras anticip贸 la crisis pol铆tica de mayo de 1937, que dio lugar a graves cambios en la vida sociopol铆tica de la Segunda Rep煤blica Espa帽ola. Sin embargo, algunos detalles de este conflicto solo pueden aclararse gracias al trabajo con el material de los archivos rusos.

LA REVOLUCI脫N SOCIAL Y LA EXPORTACI脫N DE C脥TRICOS

Inmediatamente despu茅s del estallido de la Guerra Civil, comenzaron los movimientos revolucionarios en aquellos territorios que estaban controlados por el gobierno republicano. Estos procesos abarcaron tanto a los trabajadores urbanos como a los rurales, y pronto las colectividades comenzaron a surgir por todas partes.

Como se帽alan autores como Aurora Bosch S谩nchez y Robert Alexander, aunque el principal motor de la acelerada revoluci贸n social fueron los anarcosindicalistas de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) y la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI), los anarquistas del Levante peninsular no ten铆an un control real sobre los procesos que ten铆an lugar y, al mismo tiempo, proced铆an de manera diferente en todas partes, con distintos grados de 茅xito. [1]

Como en otros sectores de la producci贸n, la colectivizaci贸n se aplic贸 a la recolecci贸n y exportaci贸n de c铆tricos.

Inicialmente, los anarquistas asumieron que la exportaci贸n de c铆tricos de la regi贸n valenciana estar铆a a cargo de la Federaci贸n Regional de Campesinos de Levante (FRCL). Para ello, la Federaci贸n cre贸 una estructura conocida como FERECALE 鈥揳cr贸nimo formado por las dos letras iniciales de los sustantivos del nombre de la Federaci贸n鈥, previendo que estas siglas facilitar铆an la promoci贸n de los productos c铆tricos de las colectividades agr铆colas en el mercado internacional.

Algo m谩s tarde, se estableci贸 el Consejo Levantino Unificado de la Exportaci贸n Agr铆cola (CLUEA), organizado por los sindicatos anarcosindicalista (CNT) y socialista (UGT), para 鈥渙rganizar las exportaciones y prevenir la contrarrevoluci贸n鈥 [2] . Este Consejo particip贸 activamente en la exportaci贸n de los productos m谩s importantes de la regi贸n: naranjas, y tambi茅n otros c铆tricos, que eran considerados uno de los pilares m谩s importantes de la econom铆a de la Rep煤blica, siendo la principal mercanc铆a de exportaci贸n. El resultado fue que entre el 51 y el 70 por ciento de la exportaci贸n nacional de naranjas se hizo a trav茅s de la CLUEA. [3]

Desde su creaci贸n el 7 de octubre de 1936, el trabajo de este Consejo hab铆a sido constantemente atacado por el gobierno republicano, que esencialmente sabote贸 su trabajo. [4] Los comunistas acusaron a los anarcosindicalistas de robar a los campesinos, de requisar por la fuerza su cosecha de naranjas para la venta en su propio beneficio. [5]

En cuanto a las acusaciones de ineficacia de la pol铆tica de exportaci贸n de los anarquistas, en gran medida infundadas porque la disminuci贸n de los ingresos de exportaci贸n no se debi贸 a la labor de los libertarios, sino m谩s bien al hecho de que antes de la guerra Alemania, ahora hostil a la Rep煤blica, concentraba el 40% de las exportaciones de naranjas espa帽olas. [6]

Por otra parte, tras el comienzo de la guerra se hizo m谩s dif铆cil entregar naranjas a pa铆ses como Francia y Reino Unido, y hubo adem谩s una creciente competencia en la exportaci贸n de naranjas por parte de pa铆ses de Am茅rica del Norte y del Sur, as铆 como de Palestina.

Esto se superpuso a los problemas econ贸micos provocados por la Gran Depresi贸n, y llev贸 a que durante 1931-1935 los ingresos de Espa帽a por la exportaci贸n de naranjas se redujeran a la mitad, representando, no obstante, el 11,07% del valor total de las exportaciones espa帽olas. [7]

Todo esto, por supuesto, no significa que no hubiera problemas internos en la CLUEA. Sin embargo, no estaban relacionados con las acciones de los anarquistas, sino m谩s bien con una disminuci贸n general de la calidad de la organizaci贸n del trabajo a nivel local. [8]

Al mismo tiempo, seg煤n el investigador franc茅s Frank Mintz, a pesar de todas las dificultades que encontr贸 la CLUEA, 茅sta llev贸 a cabo con bastante 茅xito la campa帽a de exportaci贸n de 1936-1937, as铆 como la de parte de 1937-1938. [9]

En sus peri贸dicos, los anarquistas del exterior instaban a los lectores a comprar naranjas exportadas desde Valencia para ayudar a la econom铆a republicana, y tambi茅n publicaban informaci贸n de los propios anarquistas valencianos sobre planes de exportaci贸n. [10]

La esencia del conflicto en la Rep煤blica en torno a la CLUEA radica en varios planos: econ贸mico, as铆 como de pol铆tica interna y externa. El factor de la pol铆tica exterior fue particularmente agudo, ya que el gobierno de Valencia necesitaba tomar el control total de la exportaci贸n de c铆tricos, sobre todo en inter茅s del comercio con la Uni贸n Sovi茅tica, que suministraba armas.

As铆, por ejemplo, en una nota secreta de Rosengolz a Stalin y Molotov del 22 de noviembre de 1936, se dec铆a que el tema de las exportaciones de naranjas, limones y almendras de las regiones del sur de Espa帽a 鈥渢iene un gran significado pol铆tico鈥 [11]

Los documentos del Archivo Estatal de la Federaci贸n de Rusia, relacionados con el final de 1937, proporcionan informaci贸n m谩s completa sobre la importancia de las exportaciones de c铆tricos.

Cuando a finales de 1937 se discuti贸 en la Uni贸n Sovi茅tica el tema de las compras de c铆tricos para el cuarto trimestre, se consider贸 la situaci贸n de los c铆tricos importados, y en primer lugar de las naranjas, desde el 谩ngulo de su 鈥済ran importancia comercial y pol铆tica 鈥. Sin embargo, se enfatiz贸 que el comercio con la Uni贸n Sovi茅tica era de primordial importancia moral para el gobierno de la Rep煤blica, ayudando a 鈥渇ortalecer sus posiciones en los mercados de otros pa铆ses鈥 en condiciones en las que estos pa铆ses estaban tratando de manipular la pol铆tica de precios, sacando provecho de la dif铆cil situaci贸n de los republicanos. Para la parte sovi茅tica, tambi茅n era importante que, si la URSS no compraba 鈥渟uficientes naranjas鈥, era posible perder el liderazgo espa帽ol, que 鈥減uede encontrar su camino hacia los pa铆ses m谩s indeseables para nosotros鈥, y la Rep煤blica, al mismo tiempo, 鈥減uede trasladar gran parte de la compra de bienes (cereales, algod贸n, fertilizantes, etc.) a otros pa铆ses鈥 [12]

Por supuesto, en la primavera de 1937 la situaci贸n pol铆tica en la Espa帽a republicana era diferente. Sin embargo, esta informaci贸n refleja el trasfondo pol铆tico y econ贸mico del conflicto provocado por el hecho mismo de la formaci贸n de la CLUEA, y antes la FERECALE.

Y el enfrentamiento en Valencia fue importante en la medida en que el equilibrio de fuerzas pol铆ticas en el campo republicano depend铆a del ganador en el conflicto en torno a las colectividades de la CLUEA y las exportaciones de c铆tricos. La victoria del gobierno en este enfrentamiento significar铆a fortalecerse no solo a s铆 mismo, sino tambi茅n a los comunistas, mientras que la victoria de las colectividades fortalecer铆a la posici贸n de los partidarios de la 鈥渞evoluci贸n social鈥, el ala radical del movimiento anarcosindicalista, y golpear铆a la posici贸n de los 鈥渕inistros anarquistas鈥.

LOS EVENTOS DE VINALESA Y EL 鈥淔RENTE GAND脥A鈥

A principios de 1937 se produjeron en el Levante peninsular varios conflictos entre partidarios y opositores de la colectivizaci贸n. Los enfrentamientos ocurrieron en las localidades valencianas de Cullera y Carcaixent. [13]

El 8 de marzo estallaron enfrentamientos en la zona de Vinalesa, que contaba con una poblaci贸n de unos 2.200 habitantes. Todo comenz贸 con un ataque a los centros laborales locales de las unidades de la Guardia de Asalto. [14] Seg煤n una versi贸n, el motivo fue un peque帽o incidente en un baile, utilizado como excusa por las autoridades para una operaci贸n policial a gran escala. [15]

Seg煤n otra versi贸n, los enfrentamientos fueron provocados por el decreto de control gubernamental sobre todas las exportaciones extranjeras, firmado por el ministro de Comercio, miembro de la CNT, Juan L贸pez. [16]

De hecho, el inicio del conflicto abierto fue provocado por la pol铆tica seguida por Vicente Uribe, ministro de Agricultura en el gobierno del socialista de izquierda Largo Caballero y miembro del PCE, que priv贸 de cr茅dito a las colectividades de la CLUEA. Las acciones del Ministro provocaron un fuerte aumento del descontento entre los campesinos, ante lo cual se les impon铆a unidades policiales. En definitiva, seg煤n Bosch S谩nchez, 鈥渆l impacto de este conflicto en la econom铆a republicana, y en particular en la valenciana, fue enorme鈥 [17]

Cabe se帽alar que inicialmente estos eventos, aunque considerados extremadamente desagradables y peligrosos, no se percibieron como de gran importancia. As铆 se manifest贸 durante el Pleno campesino de la CNT 鈥 Levante el 15 de marzo. [18]

Mientras tanto, ante la actuaci贸n de las fuerzas gubernamentales, milicianos anarquistas de la 鈥淐olumna de Hierro鈥 y la columna 鈥淐NT鈥, que operaban cerca de Teruel, acudieron a ayudar a las colectividades agrarias. Por su parte, el gobierno envi贸 guardias de asalto y veh铆culos blindados contra los campesinos.

Como resultado de los enfrentamientos murieron hasta varios cientos de personas. Seg煤n los datos oficiales de la CNT, citados por Frank Mintz, cuatro miembros de la Confederaci贸n Nacional y 11 鈥済uardianes del orden鈥 fueron asesinados. [19]

Adem谩s, en uno de los informes sovi茅ticos se dec铆a que al menos 250 鈥渞ebeldes鈥 y 12 guardias de asalto murieron, y otros 10 鈥 15 de estos 煤ltimos fueron heridos como resultado de los combates en el 谩rea levantina. Tambi茅n se inform贸 sobre la captura de 125 鈥減risioneros鈥 y un bot铆n de 鈥渢rofeos鈥 sustanciales: cientos de rifles, decenas de cajas con granadas de mano, ametralladoras y dinamita. [20] En otro documento se dan cifras menores: 鈥淓l levantamiento de marzo de los anarquistas cerca de Valencia fue reprimido por carros blindados. Setenta y cinco personas murieron, 150 personas fueron capturadas y muchas armas, ametralladoras y granadas fueron capturadas 鈥 [21]

Seg煤n Abel Paz, la mayor铆a de los 鈥減resos鈥 (92 personas) eran combatientes de la 鈥淐olumna de Hierro鈥. No menciona el n煤mero espec铆fico de v铆ctimas de los hechos descritos, aunque escribe que 鈥渉ubo muchos muertos y heridos鈥 [22] . Por su parte, Miguel Amor贸s tambi茅n habla de 92 detenidos miembros de la 鈥淐olumna de Hierro鈥, estimando el n煤mero total de personas detenidas en 200. Tambi茅n menciona los mismos datos sobre el n煤mero de muertos que F. Mintz, asignando, sin embargo, los cuatro primeros no a la CNT, sino a los campesinos. [23]

El n煤mero del diario anarquista valenciano Nosotros del 2 de abril de 1937 apareci贸 con el titular en primera plana: 鈥淓mpieza la ofensiva contra nosotros. 隆Unidad, camaradas! 隆Unidad, anarquistas! 鈥 [24]

En el Pleno del 12 de abril de los grupos anarquistas locales en Barcelona, 鈥嬧媏l representante del Grupo de Defensa de la Confederaci贸n Acracia dijo que incluso hab铆a una orden de fusilar a los anarquistas capturados, estimados en 150 personas; sin embargo, era posible salvarlos de da帽o. [25]

Los eventos abarcaron una serie de poblaciones. En pocas semanas, incluyeron los pueblos de Alfara, Gandia, Moncada y otros lugares. Los anarquistas declararon la formaci贸n del 鈥淔rente Gand铆a鈥 (X脿tiva, Carcaixent, Gandia y Sueca) y el 鈥淔rente Vinalesa鈥 (Catarroja, Ll铆ria, Moncada, Paterna y Borriana). [26]

Los peri贸dicos de los comunistas e incluso de los socialistas de izquierda vieron en el evento las 鈥渋ntrigas de la Quinta Columna鈥. En particular, esto fue escrito en el n煤mero del 13 de abril del socialista Adelante. [27]

Tras la intervenci贸n del ministro de Justicia de la CNT Garc铆a Oliver y del ministro socialista 脕ngel Galarza (de la izquierda del PSOE), el conflicto qued贸 m谩s o menos zanjado y la mayor铆a de los dirigentes campesinos detenidos fueron puestos en libertad. [28]

En definitiva, el conflicto por el control de la recolecci贸n y exportaci贸n de c铆tricos provoc贸 en la primavera de 1937 graves enfrentamientos dentro del campo republicano en tierras valencianas. Sin embargo, en ese momento el conflicto se resolvi贸 antes de que pudiera provocar una grave crisis en el campo republicano. Al mismo tiempo, estos hechos demostraron la fuerza de las contradicciones existentes, que pronto desembocar铆an en sangrientos enfrentamientos en Catalu帽a y Arag贸n, cuyo foco ser谩 Barcelona.

Seg煤n la investigadora Aurora Bosch S谩nchez, en la primavera de 1937 los ataques de los guardias de asalto contra colectividades y sindicatos agr铆colas de la CNT se hicieron sistem谩ticos, extendi茅ndose por todo el Levante. [29] As铆 por ejemplo, en abril de 1937, en pleno desarrollo colectivo en Santa Magdalena de Pulpis (Castell贸), un campesino result贸 muerto por la Guardia Nacional, la cual hab铆a sido despachada por las autoridades de la regi贸n. [30]

En total, seg煤n algunos informes, entre la primavera de 1937 y finales de 1938, se registraron al menos 42 casos de ataques a colectividades por parte de autoridades republicanas y unidades del ej茅rcito bajo el mando de los comunistas solo en la regi贸n de Valencia. [31]

En cuanto al control de la cosecha y exportaci贸n de c铆tricos, continu贸 la lucha entre los comunistas y el Gobierno contra la CLUEA.

Mientras tanto, el Consejo, consciente de sus propias deficiencias, trat贸 de hacer frente a sus consecuencias negativas. As铆, en la preparaci贸n de la temporada de exportaci贸n de 1937-1938, se plane贸 poner fin a la competencia entre las sucursales locales de la CLUEA, y estandarizar el embalaje de naranjas y los medios de transporte, as铆 como realizar mejoras en el control de calidad de las mercanc铆as exportadas. [32]

Con todo, los planes no se pudieron cumplir. El 6 de septiembre de 1937, por decisi贸n del Gobierno de Juan Negr铆n, en lugar de que la CLUEA fuera controlada por los sindicatos de CNT y UGT, se cre贸 una nueva estructura, la Central de Exportaci贸n de Agrios (CEA), que estaba bajo el pleno control del Ministerio de Hacienda de la Rep煤blica y del Partido Comunista. Aun as铆, la FRCL y la Federaci贸n de Trabajadores Agr铆colas de la UGT 鈥渃ontinuaron funcionando como una entidad exportadora m谩s en el marco de la estructura estatal鈥 [33]

Como se帽ala el historiador Juli谩n Casanova al respecto: 鈥淓ste fue el fin del control obrero de las exportaciones de naranja y el comienzo del fin del control sindical de la agricultura valenciana鈥 [34]

Andrey Yuryevich Fedorov es arque贸logo especialista en el Metropolitan Archaeological Bureau Ltd. de la Federaci贸n de Rusia, Mosc煤.

Traducci贸n: Sergio Gim茅nez.

Art铆culo de Ser Hist贸rico. Portal de Historia.

