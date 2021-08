–

Esta rese帽a ha sido publicada en Junio del 2021 por Revista de Psicolog铆a UNLP y est谩 disponible en https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi/article/view/12278. Este trabajo puede citarse del siguiente modo: Drivet, L., 芦Eros y Narciso en la cruz del presente禄, Revista de Psicolog铆a (UNLP), junio 2021.

鈥淓l que ama ha sacrificado, por as铆 decir, un fragmento de su narcisismo y s贸lo puede restitu铆rselo a trueque de ser-amado.鈥

Sigmund Freud ([1914] 2003, p. 95)

I

En El nacimiento de la tragedia, Friedrich Nietzsche describe la experiencia de lo dionis铆aco como una mezcla de espanto y 茅xtasis delicioso que se produce cuando el principio de individuaci贸n pierde consistencia. La aproximaci贸n de la fuerza de la primavera, expresa el joven profesor de Basilea, o el influjo de alguna bebida narc贸tica [narkotischen Getr盲nkes], propician la intensificaci贸n de las emociones que desdibujan la subjetividad 鈥渉asta llegar al completo olvido de s铆鈥 (Nietzsche, [1872] 1994, p. 45). Ante este pasaje, una sensaci贸n de desconcierto sacude al lector. La palabra 鈥渘arc贸tico鈥 deriva de la voz griega narke: par谩lisis, confusi贸n o entorpecimiento asociados al contacto con el 鈥減ez torpedo鈥 [narka] (anguila el茅ctrica) del cual se nos ilustra en el Men贸n (Plat贸n, 1987, 80a-c, pp. 299-300). 脡sta es una ra铆z que se halla en 鈥渘arciso鈥, flor llamada as铆, seg煤n Plutarco (1987, 647b, p. 153) porque produce somnolencia, 鈥渁placa los nervios y produce una pesadez narcotizante鈥. Ahora bien, 驴c贸mo podr铆a estar ligada la experiencia dionis铆aca del olvido de s铆 nada menos que a Narciso, quien parece, a todas luces, el ejemplo arquet铆pico de la incapacidad del descentramiento, un caso agudo del culto de s铆 mismo? Ocurre que las apariencias enga帽an y, despu茅s de todo, el mito de Narciso no ense帽a otra cosa. El delicado y feroz ensayo de Florencia Abadi resuelve el enigma: nos rescata de la descaminada interpretaci贸n de Narciso como un ego铆sta, y nos permite pensar esa figura m铆tica como un ser que no ha llegado a constituir un 鈥渟铆 mismo鈥, que no se conoce (hasta su muerte) ni se ama porque, por fuera de los ecos de la enso帽aci贸n materna, jam谩s ha sido tocado por un tercero. No es contradictorio, entonces, que Narciso sea presentado por Nietzsche en un contexto dionis铆aco. Como la historia del espejo que los titanes obsequian con malicia al peque帽o Dioniso, el reflejo del hijo de Lir铆ope en la fuente de agua, y no en los ojos de otro, representa 鈥渓a tragedia del imposible reencuentro del individuo consigo mismo鈥 (Vernant, [1989] 2001, p. 161). Ni herido ni reconocido, Narciso muere por su imagen, a expensas de su cuerpo. 脡sta es, nos dice Abadi, la clave sacrificial de su destino.

El desarrollo pormenorizado y polifac茅tico de esta hip贸tesis de lectura abre una v铆a hermen茅utica que le permite a la autora pensar un amplio conjunto de narraciones, que van de la 鈥渁lta cultura鈥 a las tradiciones populares, y de lo cl谩sico a lo contempor谩neo. En un presente hostil a las humanidades, este esquema interpretativo demuestra el valor de la literatura, no s贸lo por su capacidad para ofrecer goce est茅tico, sino tambi茅n debido a su fecundidad te贸rica. Aqu铆 destacaremos que, en particular, interroga de modo insistente a los lectores de Freud, quien, tal vez por no detenerse en el sentido preciso del mito, a menudo confundi贸 el narcisismo con el autoerotismo.

Chesterton expres贸 con gracia en alg煤n lugar que 芦de Edipo s贸lo sabemos que no ten铆a el complejo禄. Abadi nos empuja a pensar que Narciso no sufri贸 de heridas narcisistas. 驴C贸mo podr铆a renunciar a la centralidad de s铆, y c贸mo ser铆a capaz, por consiguiente, de amar, quien no pudo desarrollar un 鈥渟铆 mismo鈥? Ante su imagen, que parece por todos los signos corresponderle, reflejada en una fuente 鈥渘o tocada鈥 por nada ni por nadie 鈥損untualiza Ovidio (1983, p. 56)鈥 Narciso permanece paralizado. Olvidado de comer y de dormir, con un ansia insaciable, sufre impotente ante el amor, y se arroja desesperado a los brazos de ese otro ilusorio en quien encuentra, sin saberlo hasta el final, su ser y su muerte. Su destino de autoconsumici贸n nos devuelve a un Freud que, no por casualidad, encuentra las tentaciones tan谩ticas cuando, hacia 1920, se entrega a la especulaci贸n: actividad vinculada etimol贸gicamente al espejo. Estudiando sobre la vida de los organismos unicelulares se convence de que la degradaci贸n de la vida y el deceso est谩n ligados a la intoxicaci贸n con los propios 鈥搚 s贸lo con los propios鈥 desechos metab贸licos. Como si, escapando al riesgo del erotismo, un deseo de muerte sobreviniera a causa de la mismidad. Inesperado reflejo de Narciso bajo el microscopio: De te observationis narratur.

II

Son diversos los modos con que nuestras tradiciones literarias y filos贸ficas se han referido a las tensiones entre el principio de individuaci贸n y el deseo de fundirse con el todo, entre la consolidaci贸n del yo y las fuerzas naturales y sociales que lo preceden y lo sobrepasan, entre la aspiraci贸n a la autosuficiencia y la inclinaci贸n a la interdependencia. Con aspectos compartidos y con notas singulares, la filolog铆a del futuro nietzscheana evocaba la din谩mica entre Dioniso y Apolo, mientras que Freud percib铆a la opuesta complementariedad de la sexualidad y la autoconservaci贸n, el principio del placer y el de realidad, Eros y Anank茅, Eros y destrucci贸n. Desde estas perspectivas, la vida y la muerte se juegan entre el movimiento y la quietud, oscilando entre el apego al l铆mite y su transgresi贸n, en medio del fluir y el estancamiento, transitando la descarga y la inhibici贸n, la transformaci贸n y la conservaci贸n. Es en esta constelaci贸n de problemas donde puede inscribirse El sacrificio de Narciso, a partir del dualismo entre Eros y Narciso que Florencia Abadi recupera con originalidad de la sabidur铆a griega. As铆 como Freud ([1932] 2006) descubr铆a la complementariedad de los mitos de H茅rcules y de Prometeo para dar cuenta de la dial茅ctica de las pasiones, el reconocimiento del car谩cter contrapuesto y complementario de las figuras de los hijos de Venus y de Lir铆ope es otro de los rasgos destacables de este ensayo. A Narciso, objeto de contemplaci贸n, lo detiene el temor a perderse, que le impide poner en juego su deseo. A Eros, por el contrario, lo persigue el miedo a ser identificado, como si el hechizo de la seducci贸n pudiera ser conjurado por la atribuci贸n de rasgos fijos. Narciso es el nombre bajo el cual se agrupan la quietud, la inmovilidad, la voluntad de conservaci贸n, la estabilidad; Eros comprende la locura, la desintegraci贸n, la transitoriedad, el desequilibrio. El sentido as铆 expuesto de las figuras m铆ticas gana consistencia cuando Abadi, subrayando la lucidez de Calder贸n de la Barca, se detiene en las funciones opuestas cumplidas por las madres del demon y del cazador no cazado. Mientras que Venus propicia involuntariamente, y por la v铆a de la envidia, el despliegue del deseo de su hijo, Lir铆ope atrapa en el cautiverio de su deseo a Narciso, conden谩ndolo al aislamiento, y a la perpetuaci贸n de un estado psicol贸gico larvario.

Abadi desbarata las hip贸critas ilusiones de candidez de cierto erotismo contempor谩neo, tanto como el arrogante y sobreactuado gesto de rechazo del (necesario) momento narcisista en nombre del deseo. Si el joven Nietzsche compone una reivindicaci贸n apol铆nea de la tragedia griega, y Freud insiste, para disgusto de los partidarios del imperio irrestricto del placer, en el valor cultural del principio de realidad y de la renuncia, Abadi apuesta, a contramano de la tradicional e injusta condena de Narciso como un exponente arquet铆pico de la soberbia y el ego铆smo, por la equilibrada reivindicaci贸n de los aspectos narcisistas de la subjetividad que permiten resistir la tentaci贸n de la locura divina. El campo psicoanal铆tico encontrar谩 en este libro una voz provocadora no s贸lo para a帽adir nuevas y estimulantes aristas a nociones y problemas conocidos, sino para tensionar algunos conceptos t茅cnicos. En particular, pero no de modo exclusivo, para pensar por qu茅 si el narcisismo es el amor a la imagen de s铆, no puede ser equiparado al ego铆smo. En un contexto en el que el desborde subjetivo se articula como mandato, y el deseo, que reclama sus derechos para liberarse de la prisi贸n del 鈥渁mor鈥 tradicional, llega a mostrarse incapaz de abandonar el protagonismo (Freud insiste en que el deseo es antisocial) el encomio cr铆tico de las dimensiones 鈥渟acrificiales鈥 de la subjetividad no es un gesto de menor audacia.

III

Las l贸gicas contrapuestas en El sacrificio de Narciso son las del amor y el deseo. 脡ste es despiadado y caprichoso, inocente [unschuldig] (en otras palabras, perverso), fugaz, inestable, odioso; el amor es protector, equilibrado, conciliador. Si el erotismo pertenece a la esfera polif贸nica y amoral de las pulsiones, y se halla movido por la rivalidad y la envidia (Envidia es la tercera figura central de este libro, y resulta imperdible el an谩lisis de las tres representaciones femeninas del ideal envidioso: la Esfinge, la Mantis religiosa, y la estatua del velo de Isis) el amor est谩 asociado a la piedad, al cuidado, a la gratitud, a la complicidad, al recato, al velo. Pero no es el se帽alamiento de la 鈥渃ontradicci贸n鈥 entre estos 谩mbitos lo que distingue la tesis de este ensayo. En la provocadora perspectiva de Abadi, la oposici贸n de esas l贸gicas est谩 signada por la incompatibilidad.

Para Freud, el amor se compone de una corriente sensual y de una tierna, siempre en tensi贸n, pero capaces de crecimiento y armon铆a en el orden cultural. 脡ste, por definici贸n, nunca dejar谩 de exigir renuncias. Si pensamos en la metaf铆sica nietzscheana, lo dionis铆aco y lo apol铆neo marchan 鈥渃asi siempre en abierta discordia entre s铆 y excit谩ndose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez m谩s vigorosos鈥 (Nietzsche, [1872] 1994, pp. 41-42) hasta que finalmente, por un milagro metaf铆sico de la voluntad hel茅nica, se muestran apareados entre s铆, y acaban engendrando la obra de arte a la vez dionis铆aca y apol铆nea de la tragedia 谩tica. Para ambos pensadores, las l贸gicas contradictorias son capaces, extraordinariamente, de fusionarse. En el contexto de El sacrificio de Narciso, en cambio, no hay conciliaci贸n posible entre amor y deseo: la expresi贸n 鈥渁mor er贸tico鈥 es un 鈥渙x铆moron鈥 (Abadi, 2018, p. 20) y un 鈥渄elirio鈥 (Op. cit., p. 74). Como si fueran l铆neas paralelas, y no senderos que se bifurcan y trazan encrucijadas, deseo y amor se repelen: cuando se desea, no se ama; cuando se ama, no se desea. El deseo no admite estabilidad: es singular hasta el l铆mite de lo impersonal y odioso de cualquier mismidad, incluida la propia. El amor, por el contrario, es compasivo y clemente. Si el deseo es imprevisible y no lo detiene consideraci贸n alguna por las expectativas y las ilusiones, el amor, complementariamente, es promesa y fidelidad. Asociado a la piedad y al cuidado, el amor, en la constelaci贸n abadiana, se aproxima a la caridad, al deber, a la ob-ligaci贸n y a la responsabilidad. 驴Tal vez a la culpa? Desprovisto de toda dimensi贸n involuntaria (que le es atribuida al deseo) se asocia incluso a la capacidad de soportar el aburrimiento, y es definido como el 鈥渞esto o sost茅n que hace falta cuando no hay deseo鈥 (Abadi, 2018, p. 21). Abadi ofrece buenos argumentos para sostener esta tesis inc贸moda que ataca, precisamente, cierto orgullo 鈥渘arcisista鈥 sobre el amor y el deseo. Despu茅s de todo, es innegable que, agitado por las pulsiones parciales, el erotismo se asienta en un juego transitorio, seductor y riesgoso, de objetivaci贸n no sintetizable del amado y que, como contracara, el amor exige, a los fines de alojar a otro y hacer lazo, descentramientos, postergaciones y renuncias. Al mismo tiempo, hacia el final uno se pregunta si entre el deseo vol谩til y devorador, y el amor como el acto que sostiene y cuida, no hay matices, formas intermedias, combinaciones posibles menos evanescentes que el deseo, y menos abnegadas que este amor. 驴No hay acaso disposiciones relativamente estables a sentir deseo por alguien amado? 驴O confundimos la pura y azarosa renovaci贸n er贸tica con la regularidad? 驴Y no es conocida la inclinaci贸n a amar (como sujeto) al objeto deseado? As铆 como somos capaces de unirnos en el desprecio del 鈥渇uego sin lumbre鈥 [the lightless fire] (Shakespeare, 2002, Luc 4, p. 243) 驴nos es dado crear un amor encendido?

Es tentador pensar que Eros personifica el deseo de un objeto, mientras que Narciso encarna el querer ser amado. Los extremos de este arco son mortificantes (para uno y/o para los otros) y su magnetismo amenaza con convertirnos en d茅spotas sin remordimiento o en esclavos de un ideal parasitario. No es que las zonas medias est茅n exentas de peligros, pero en nuestros d铆as no es dif铆cil de entender por qu茅 el calor del erotismo que no guarda la m谩s m铆nima expectativa de engendrar alguna forma de amor (por peque帽a y transitoria que sea) se parece tanto al odio. La b煤squeda de una aleaci贸n tal de amor y deseo, 驴no es quiz谩 la verdadera superaci贸n de la tragedia de Narciso y de su ant铆tesis, el absolutismo de Eros? Puesto que si aquel sacrifica su cuerpo en aras del amor a su imagen, no es menos cierto que destruye esa imagen al precipitarse sobre ella. 驴Deber铆amos decir entonces que Narciso no ama, sino que desea su imagen?

El ensayo aqu铆 rese帽ado puede leerse como una apuesta por el vivificante equilibrio inestable entre componentes antag贸nicos. Como un espejo invertido, trueca certezas por interrogantes, refracta nuestra mirada e incita a seguir. La multiplicaci贸n del preguntar en los lectores es acaso el mejor signo del car谩cter filos贸fico de una obra.

Referencias bibliogr谩ficas

Abadi, F. (2018). El sacrificio de Narciso. Hecho At贸mico Editores.

Freud, S. ([1914] 2003). Introducci贸n del narcisismo. En S. Freud, Obras completas. Trad.: J. L. Etcheverry, Tomo XIV (pp. 65-97). Amorrortu.

鈥斺斺斺. ([1932] 2006). Sobre la conquista del fuego. En S. Freud, Obras completas, Trad.: J. Etcheverry, Tomo XXII (pp. 169-178). Amorrortu.

Nietzsche, F. ([1872] 1994). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Trad.: A. S谩nchez Pascual. Alianza.

Ovidio Nas贸n, P. (1983) Metamorfosis. Trad.: A. P茅rez Vega. Cervantes Virtual.

Plat贸n. (1987) Men贸n. En Plat贸n. Di谩logos II. Gorgias, Men茅xeno, Eutidemo, Men贸n, Cr谩tilo. Trad.: F. J. Olivieri (pp. 273-337). Gredos.

Plutarco. (1987). Moralia, Charlas de sobremesa (Quaestiones convivales). Trad.: F. Mart铆n Garc铆a. Gredos.

Shakespeare, W. (2002).The Rape of Lucrece. En W. Shakespeare, The Complete Sonnets

and Poems. Ed. C. Burrow, (pp. 243-338). Oxford.

Vernant, J-P. ([1989] 2001). El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia. Trad.: J. Palacio. Paid贸s.

* Este trabajo es una rese帽a del libro El sacrificio de Narciso publicado en Argentina por Hecho At贸mico Ediciones en el a帽o 2018 y en Espa帽a por Punto de Vista Editores en el a帽o 2020.

