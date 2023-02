–

De parte de Traficantes February 17, 2023 213 puntos de vista

Presentaci├│n del libro Barrio Venecia (Lengua de Trapo, 2023). Con Alberto Santamar├şa, autor, y Marta Sanz, escritora.

┬źY un d├şa la f├íbrica cierra. No es una sorpresa, pero s├ş la constataci├│n de que algo se derrumba. Es febrero de 1992. Luego escucho m├║sica mientras mi padre habla con alguien en el descansillo, frente a la puerta de casa. Ignoro todo, pero me fascina el momento. Han luchado para que esto no ocurra, se han unido, pero la derrota es m├ís fuerte. Y parece que en ella no hay aprendizaje posible. Al menos no en este caso┬╗.

┬źNuestra casa no es exactamente una casa y, por supuesto, mucho menos nuestra┬╗. La madre de Alberto Santamar├şa limpiaba los camarotes del ferry que hace Santander-Plymouth; su padre, trabajaba una f├íbrica de qu├şmicos; y su barrio, que pertenec├şa a la empresa, se llamaba Barrio Venecia porque se construy├│ sobre unos cenagales que terminaban por desbordarse cada vez que el Cant├íbrico se agitaba. ┬źNada hay tan c├│mico como la infelicidad┬╗ dice el autor.

Este libro es lo contrario de una historia idealizada sobre la resistencia heroica de la clase obrera. Aqu├ş tenemos unos padres socialistas que tratan de no desencantarse, un hijo que llega al comunismo por est├ętica y un autor, ya adulto, que combina en su relato el profundo respeto por la miseria que vivieron sus padres, con la certidumbre de que siempre quiso huir de all├ş.

Barrio Venecia. Casi una historia obrera se puede leer como una novela de iniciaci├│n, tambi├ęn como la cr├│nica del fin de la industria en Espa├▒a y la del abandono a sus trabajadores; pero, sobre todo, es la historia de la amistad silente que crece entre un padre y un hijo mientras rebuscan en desguaces piezas que poder revender.