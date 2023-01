–

January 24, 2023

“Narrativas y memorias de la desaparición en México” con Itzell Sánchez. Presentación del proyecto que reúne en diferentes actividades artísticas y colectivas a profesionales del arte y los medios de comunicación, así como del campo académico y de la investigación, con familiares de víctimas de la desaparición forzada.

“Gritamos a todas direcciones, en México hay MÁS de 90 mil personas victimas de desaparición y decimos MÁS porque día a día siguen desapareciendo personas y además se sabe que muchas personas que han sido desaparecidas no están registradas. Estás MÁS de 90 mil personas, tienen familias, amigos, amores, proyectos, que los esperan y los buscan. Los colectivos de familiares hacen búsquedas en vida y en fosas, han desarrollado expertis, han inventado y descubierto diversas estrategias de búsqueda, no solamente buscan a su familiar, si no, a todos los desaparecidos y la verdad es que también están buscando a un México que no se pierda en la indiferencia, apatía, violencia y desamor. Las personas buscadoras nos enseñan dignidad, ternura y lucha.

En este contexto nace “Narrativas y memorias de la desaparición en México: alianzas amplias”, que es un proyecto que cuenta con la participación del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Periodistas de a Pie, artistas, investigadoras (es) y recientemente aun que no se ve reflejado en este libro el Colectivo Voz de ellos Desaparecidos Puebla y el Colectivo Uniendo Cristales. Es impulsado por Técnicas Rudas**, la DW Akademie.” Más información, libro, conversatorio, artistas y colectivos:

https://www.narrativasymemorias.org/