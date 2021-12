–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha December 10, 2021 60 puntos de vista

El pasado 18 de Noviembre, la compa帽era Alejandra Sayans, fue despedida, aludiendo la empresa un motivo disciplinario para proceder a la extinci贸n de la relaci贸n laboral.

La historia de su periplo hasta llegar a la fecha critica de su despido comienza en Enero de 2021, cuando por 鈥渞eestructuraciones鈥 de la empresa es relevada de sus funciones como Arquitecta T茅cnica, en el departamento de Gesti贸n Patrimonial, para ocupar un puesto de administrativo de balances contables; sin recibir ning煤n tipo de formaci贸n y sin ser de ninguna de las maneras su perfil profesional.

La compa帽era solicito en varias ocasiones su traslado a alg煤n departamento de la empresa donde su formaci贸n y capacidades se adaptaran mejor a las necesidades de la empresa, siendo obviada por esta.

El motivo del silencio de la direcci贸n de RRHH de la empresa, no es otro que el conocimiento pleno por parte de la misma de su filiaci贸n sindical, posiblemente tambi茅n lo fue su adscripci贸n al nuevo puesto, as铆 como mostrar en m谩s de una ocasi贸n su descontento con la estrategia de relaciones laborales llevada por la empresa y cuyo detonante parte de la concentraci贸n en las dependencias de la empresa en la Avda. de San Luis en Marzo, donde una decena de trabajadores/as, incluida ella se concentraron en protesta con las actuaciones empresariales.

A partir de esta fecha y con tan solo dos meses de antig眉edad en el nuevo puesto comienzan a recibirse mails de trabajo aludiendo fallos e incapacidad de desarrollar por parte del departamento los cometidos laborales, que en ning煤n caso es imputable a la compa帽era sino a las deficiencias de plantilla existentes en dicho Departamento.

Desde ese momento la empresa se dedic贸 a recopilar una serie de documentos vac铆os de contenido y argumentos para intentar justificar el despido de la compa帽era, basando su salida de la empresa en extractos de correos electr贸nicos, en su mayor铆a en horarios fuera de la jornada laboral, vulnerando su derecho a la desconexi贸n digital, con informaci贸n sesgada, sin las contestaciones pertinentes por parte de Alejandra y por tanto jur铆dicamente falsos.

De ninguna manera es justificable un despido con pruebas falsas, en un departamento cuyos medios humanos son 铆nfimos, con horarios fuera de la jornada laboral establecida para intentar dar cumplimiento al cometido del Departamento, algo que si es imputable a la Direcci贸n de la empresa y donde lo que se ve de trasfondo, ya que los argumentos empresariales no prueban absolutamente nada, es la decisi贸n unilateral por parte de la empresa de prescindir de una trabajadora cualificada por el mero hecho de no 鈥減asar por el aro鈥.

No pasar por el aro por dar cumplimiento a su jornada laboral, defender sus derechos sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones, hacer uso de las garant铆as constitucionales de su derecho a la libertad de expresi贸n, al derecho a manifestaci贸n, a la afiliaci贸n sindical y por supuesto a la salud ante jornadas maratonianas.

La deriva de Naturgy empieza a ser preocupante no solo a nivel de trabajadores y trabajadoras, sino tambi茅n en cuanto a la obligaci贸n social como empresa de servicio p煤blico esencial; despu茅s del vaciado sistem谩tico de la misma con desvinculaciones, amortizaciones de puestos de trabajo, y subrogaciones, siendo relevante y marcando un punto de inflexi贸n la puesta en marcha de un brazo ejecutor muy peligroso, que hoy afecta a la compa帽era Alejandra, pero que si no se la da una respuesta acorde a la acci贸n, conllevara una l铆nea de acci贸n que no solo repercutir谩 en el empleo, sino tambi茅n a la sociedad con un detrimento en cuanto a la calidad y a la seguridad del servicio que una compa帽铆a con prestaci贸n de servicio p煤blico debe dar.

Debido a esto los sindicatos presentes en la empresa han convocado una concentraci贸n a las 10 horas de repulsa al despido de la compa帽era, y en apoyo a la misma para el d铆a 14 de Diciembre en la sede social de Naturgy en la Avda. de Am茅rica, 38.

Sindicato de Energ铆a, Qu铆micas y Miner铆a de Madrid