De parte de Acracia June 19, 2023

Mientras algunos malnacidos siguen pidiendo mano dura contra la inmigraci贸n, muertes que podr铆an evitarse siguen sucedi茅ndose. Las m谩s llamativas, las ocurridas recientemente en el mar J贸nico sin que se sepa exactamente el n煤mero de fallecidos en un barco que transportaba a cientos de personas. El deseo de las autoridades europeas de evitar que los migrantes lleguen a sus costas ha sido m谩s fuerte que cualquier intenci贸n de asistencia humanitaria. Nada sorprendente, ya que es lo que ocurre por activa o por pasiva de modo permanente, pero esta vez la cat谩strofe ha tenido ciertas proporciones y ha invadido los medios generalistas. Esta m谩s que claro que la vieja y mezquina Europea, con su maldita uni贸n de poderes pol铆ticos y privilegios econ贸micos, no desea en absoluto poner los medios para que las personas que migran viajen y soliciten asilo en condiciones dignas. S铆, es cierto que no todos los gobiernos parecen a priori de la misma cala帽a, que los m谩s conservadores son los que abiertamente mantienen un discurso de rechazo a la inmigraci贸n; en la pr谩ctica, la Uni贸n Europea en su conjunto hace poco o nada cuando los derechos humanos m谩s elementales son transgredidos, un reparto de roles entre gobiernos que recuerda aquel de poli bueno y poli malo para al final llevar a cabo el mismo objetivo.

Las versiones oficiales sobre las recientes muertes en el J贸nico, como no puede ser de otra manera, se ponen en entredicho. Los guardacostas griegos aseguran que se acercaron al barco de migrantes para prestar ayuda, pero desde la nave se les dijo que no quer铆an rescate alguno y que su objetivo era llegar a Italia. Sin embargo, los supervivientes niegan esta versi贸n y aseguran que no se negaron a ser remolcados a la costa griega. Otra versi贸n mantiene que un barco se acerc贸 al bote con cientos de personas migrantes para atar dos cuerdas con la intenci贸n de remolcarlo; las malas condiciones de la nave hizo que se averiara el motor y algunos supervivientes afirman que los intentos de arrastrarla, algunos testimonios dicen que intentando llevarla a costas italianas, provoc贸 finalmente que se desestabilizara. Diversos activistas y ONG han pedido una investigaci贸n exhaustiva sobre los guardacostas griegos y sobre Frontex, el ej茅rcito europeo de fronteras, que tambi茅n estaba al tanto de los problemas del barco. Veremos en qu茅 queda la cosa, pero son ya muchos episodios en que la pol铆tica migratoria de Europa, con unos u otros protagonistas, provocan muertes perfectamente evitables; mientras, ya se ha detenido a varias personas del barco como posibles traficantes de personas y sin pruebas claras.

De hecho, el gobierno reaccionario de Grecia lleva mucho tiempo efectuando devoluciones al mar de personas en busca de refugio; el Estado griego puede adoptar el rol de poli malo, pero el resto de Europa mira hacia otro lado. Seg煤n cifras de ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas, 325 personas murieron o desaparecieron en el Mediterr谩neo Oriental, el mismo lugar del naufragio de hace escasos d铆as, este a帽o se habr谩 superado seguramente la cifra al hablar hasta m谩s de 500 desaparecidos. Los medios generalistas, para consumo de las masas, encubren estas muertes evitables, o directamente asesinatos, con la palabra 芦tragedia禄, eufemismo que evoca alguna suerte de incidente sin culpables. La realidad es que la causa no es nada incidental, mientras que la culpable tiene un nombre claro: la vieja y mezquina Europa, con su f茅rreo control migratorio, usando a polis malos como el gobierno griego o se帽alando a difusos traficantes de personas. Por supuesto, estamos hablando de muertos de tercera y ya estamos habituados a ver 芦tragedias禄 en nuestros repulsivos medios generalistas ante las cuales solo mostramos un (muy) pasajero estremecimiento. Nos empe帽aremos en se帽alar, una y otra vez, al culpable de tantos cr铆menes, que es la pol铆tica migratoria de la vieja y mezquina Europa.

Juan C谩spar