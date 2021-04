–

O pasado novembro, tras solicitarllo previamente 谩 direcci贸n da empresa e recibir como resposta boas palabras que despois non se transformaron en feitos, a CGT denunciou a Navantia ante a Inspecci贸n de Traballo pola non publicaci贸n do escalaf贸n no primeiro trimestre de 2020, como recolle o convenio colectivo en vigor.

Esta actuaci贸n por parte de Navantia non era ningunha novidade, v茅nse repetindo nos 煤ltimos anos: o 煤ltimo escalaf贸n anual publicado corresponde a 2016.

A nosa denuncia xa ten resposta. A Inspecci贸n de Traballo d谩 a raz贸n 谩 CGT e considera que a non publicaci贸n do escalaf贸n por parte de Navantia sup贸n 鈥transgredir os dereitos reco帽ecidos 贸s traballador@s no convenio, o que constit煤e unha infracci贸n laboral proced茅ndose regulamentariamente鈥.

A CGT xa se dirixiu a Navantia esix铆ndolle que nos comunique inmediatamente unha data m谩xima para a publicaci贸n do escalaf贸n. Esperemos que non se atrevan a ignorar a resoluci贸n da Inspecci贸n.

A direcci贸n de Navantia comete irregularidades arreo, como a CGT v茅n denunciando repetidamente e como 谩s veces logramos demostrar.

脡 impresentable que unha empresa p煤blica cometa ilegalidades. O Goberno do PSOE-Podemos debe tomar medidas de inmediato para po帽er freo 贸s reaccionarios que ostentan responsabilidades en RRHH de Navantia, cuxas arbitrariedades e ilegalidades desprestixian 谩 esquerda ante os traballador@s.

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol