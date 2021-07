–

De parte de CGT De Galicia July 30, 2021

脫 longo deste mes estiv茅ronse analizando as reclamaci贸ns das segundas listas provisorias destas prazas.

Dadas as circunstancias deste proceso, a CGT defendeu que o comit茅 de empresa deb铆a revisar t贸dalas reclamaci贸ns presentadas, non s贸 as recibidas polo comit茅. Pero isto non foi asumido polo resto dos sindicatos.

A CGT considera que o comit茅 debe garantir a xusteza do proceso para todo o mundo. Un comit茅 de empresa non 茅 un instrumento 贸 servizo dos sindicatos; 茅 un 贸rgano que representa 贸 conxunto dos traballadores/as e que debe velar polos intereses de todo o mundo, con afiliaci贸n sindical ou sen ela.

De feito, a an谩lise das reclamaci贸ns puxo de manifesto a necesidade de revisar t贸dalas reclamaci贸ns porque se detectou un novo erro 谩 hora de elaborar estas segundas listas provisorias: non se tiveron en conta os documentos 鈥淩elaci贸n de comunicaci贸ns da contrataci贸n laboral dun traballador鈥 obtidos presencialmente nunha oficina p煤blica de emprego.

Isto p煤xose de manifesto cando apareceu unha reclamaci贸n que aportaba un deses documentos. Como 茅 l贸xico, sendo un certificado oficial, decideuse que ti帽a que ser v谩lido. Pero a partir de a铆 abreuse o debate sobre se corrixir a situaci贸n en t贸dolos casos similares ou s贸 nos casos en que a persoa afectada te帽a presentada unha reclamaci贸n.

A postura da CGT 茅 clara: dada a natureza do erro, debe subsanarse con independencia de se os posibles afectados presentaron reclamaci贸n ou non.

Os prexudicados non fixeron nada mal nin te帽en culpa de nada.

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT-Ferrol