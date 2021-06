–

PRAZAS DE EMPREGADOS OPERARIOS SENIOR 2019

Rematou a segunda an谩lise das inscrici贸ns nas prazas de operarios e empregados s茅nior 2019. Na primeira detect谩ranse dous erros:

Aplicaci贸n de criterios distintos en casos id茅nticos (cuns admitidos e outros non). O requisito de coincidencia literal da profesi贸n dos contratos con algunha das profesi贸ns recollidas nas bases deixaba f贸ra a moitos profesionais.

Nesta segunda an谩lise corrixiuse o primeiro, pero non o segundo. O resultado s贸 pode cualificarse de DESFEITA: a media de non admitidos 茅 do 90,2%.

Profesi贸n Prazas Inscrici贸ns Admitidos

Listas anuladas Admitidos

Agora % exclu铆dos Administrativo 5 647 215 19 97,1% Axustador-montador 6 274 62 32 88,3% Calorifugador 1 67 9 3 95,5% Chapista 1 110 27 9 91,8% Deli帽ante 5 275 91 74 73,1% Electricista 9 324 65 20 93,8% Fresador-mandrinador 4 84 37 18 78,6% TOTAL 31 1.781 506 175 90,2%

A que se debe isto? Fundamentalmente a dous factores:

Rexeitouse a posibilidade de ter en conta a informaci贸n en poder de Navantia para comprobar a experiencia laboral. Insistiuse en facer unha comparaci贸n literal das profesi贸ns dos contratos coas profesi贸ns das bases. Alg煤ns exemplos dos problemas causados por isto:

Un contrato de 鈥渃alorifugador鈥 ou de 鈥渁dministrativo鈥 non serve para presentarse 谩s prazas de 鈥淐alorifugador鈥 e de 鈥淎dministrativo鈥 porque as profesi贸ns 鈥渃alorifugador鈥 e 鈥渁dministrativo鈥 a secas non aparecen nas bases.

Un contrato de 鈥渆lectricista鈥 ou de 鈥渃aldereiro鈥 non serve para presentarse 谩s prazas de 鈥淓lectricista鈥 ou de 鈥淐hapista鈥 porque as bases recollen que a profesi贸n ten que ser 鈥渆lectricista naval鈥 ou 鈥渃aldereiro industrial鈥 respectivamente. Ou sexa, cun contrato de 鈥渆lectricista鈥 podes traballar como electricista nun buque de Navantia, pero non podes presentarte a estas prazas.

Outro caso rechamante. Contrato: 鈥淔resador CNC鈥. Profesi贸n nas bases: 鈥淥perador de m谩quina fresadora con control num茅rico (metais)鈥. Non era admitido co argumento de que pod铆a traballar a madeira. A CGT sinalou que o seu contrato non era de C谩ndido Hermida, sen贸n dunha co帽ecida compa帽铆a auxiliar do metal. Seguiu sen ser admitido.

Buscamos t贸dalas profesi贸ns nas que figura 鈥渃ontrol num茅rico鈥 na base do SEPE. Atopamos tres: 鈥淧rogramador de m谩quinas con control num茅rico, en xeral鈥, 鈥淥perador de torno con control num茅rico (metais)鈥 e a que figura nas bases: 鈥淥perador de m谩quina fresadora con control num茅rico (metais)鈥.

Argumentamos que non hab铆a ningunha profesi贸n que relacionase a un fresador de control num茅rico coa madeira, e que, por tanto, ese contrato ti帽a que corresponder forzosamente 谩 profesi贸n das bases. Non serviu de nada. Quedou exclu铆do por faltar no contrato a palabra 鈥渕etais鈥.

脡 razoable exclu铆r a traballadores con experiencia na profesi贸n por causas como as expostas aqu铆 arriba? Na nosa opini贸n, NON.

Infelizmente, temos que dicir que moitos destes debates non s贸 foron coa empresa, sen贸n tam茅n co resto dos sindicatos (a excepci贸n do caso dos administrativos, nos que a CIG coincideu coa CGT, pero en calquera caso quedamos en minor铆a na comisi贸n).

A CGT non cuestiona que para presentarse 谩s prazas haxa que cumprir uns requisitos. Pero os requisitos non poden interpretarse cunha RIXIDEZ que nalg煤ns casos roza o ABSURDO, nin converterse nunha FORMALIDADE m谩is importante c谩 REALIDADE.

Cando hai un 90% de non admitidos, inclu铆dos moitos profesionais con experiencia dabondo no sector naval, 茅 que algo est谩 mal. Chamamos 贸 resto dos sindicatos a facer unha reflexi贸n para darlle unha soluci贸n a este problema.

