Galicia, Estado espa帽ol. 13 de junio.

En Vigo los edificios de granito est谩n corro铆dos por el mar. Se nota el poder铆o entre la gente que lleva consigo bolsas de Chanel o quienes se mueven sobre un Mercedes color azul puerto, pero tambi茅n se nota una cierta precariedad industrial portuaria en los locales cerrados en venta o por los inmuebles demasiado antiguos como para albergar vida dentro de s铆. En la calle de Policarpo Sanz, hom贸nimo de un ficticio periodista musical chileno, se encuentra una placa anunciando que un verdadero periodista vivi贸 en ese edificio cuando fue un ni帽o: un grabado en bronce de Camilo Jos茅 Cela en gallego lo deja claro para quien llega a la ciudad. Frente a una casa con un ventanal circular que sale hacia la calle, se ven cortinas blancas onduladas hacia abajo, antojando a la vista la idea de que all铆 viven fantasmas, m谩s all谩 de que sea domingo. Y cruzando la calle, el Consulado General de Venezuela.

Camino de Santiago, en su praza, un ni帽o montado en un caracol avanza como estatua de piedra igual que los zapatistas camino a Espa帽a. Huele a sal dulce y se siente el fresco de la r铆a en las rodillas a trav茅s del viento que propaga los cl谩xones de los veleros y ferrys que hay en el puerto. Se escucha bachata mientras se pesca en el muelle. En el Paseo de Alfonso XII, el olivo m谩s emblem谩tico de la ciudad est谩 al lado de la estatua de una ni帽a que vuela sobre un drag贸n rumbo al mar. Al otro lado de la placita donde se haya dicho 谩rbol, camina un hombre chambeador 鈥搎ue aqu铆 lo llamar铆an currante- con el pie izquierdo protegido por una f茅rula, vendiendo pescado en una hielera de unicel 鈥搎ue aqu铆 lo llamar铆an poliexp谩n- en la que tambi茅n lleva encima sus muletas.

Las reuniones para planear la arribada se hacen en caf茅s. Se constituyen las ideas, por ejemplo, en la Praza da Constituci贸n. En la organizaci贸n gallega, las particulares historias de cada integrante son la muestra de que el voz a voz es la manera m谩s directa y sencilla de tejer redes, a pesar de tambi茅n servirse de las digitales para que en la distancia se aborden ciertas cuestiones para ir planeando lo imprevisible. La llegada de los zapatistas a Europa es un ejercicio para que nos conozcamos personas que no tenemos nada en com煤n adem谩s de que la Xira 鈥損or usar el galleguismo que cada qui茅n dice con su particular acento- por la vida llegue a alg煤n puerto.

Hay quienes al mudarse a otras latitudes hac铆an el trabajo de quienes no dominan la lengua: limpiar y ordenar cosas de otros. Hay quienes vienen desde lo que alguna vez fue el Imperio Persa, desde lo que alguna vez fue una Alemania dividida en dos o florentinos que en momentos de pl谩tica no piden ca帽as sino chelas. Llegan tambi茅n quienes se encargan de traducir los comunicados zapatistas del espa帽ol al griego, lengua en la que pueden darse debates donde se plantea cu谩l de las traducciones de 鈥渕adrugada鈥 utilizar para que no se pierda el sentido del mensaje: si el po茅tico o el solar. As铆 mismo, hay personas que son de aqu铆 y han vivido fuera, pero al volver han gestado sus luchas contra proyectos e贸licos, la industrializaci贸n del puerto, tomas del territorio monta帽oso comunal para construir estadios de futbol o la contaminaci贸n de sus r铆as.

El graznar de las gaviotas forma parte de la tonalidad que propaga la m煤sica zapatista en altavoces, alternada con mensajes en gallego que invitan a la gente a informarse sobre la arribada zapatista. Andando con una mu帽eca zapatista gigante, que dos se帽oras pensaron en voz alta que a lo mejor ser铆a del Per煤, algunos ni帽os en la calle bailan al lado de las iglesias y los perros salen corriendo despavoridos ante tal figura sobrehumana, que cumple la norma de llevar cubierta nariz y boca por el coronavirus, a pesar de no ser ese el motivo para portar un paliacate rojo sobre el rostro.

La gente en M茅xico est谩 expectante de que se les pueda decir algo, pero nadie sabe realmente nada. Hay mucho misterio respecto a la llegada del Escuadr贸n 421 y tampoco es que se est茅n poniendo en contacto con la organizaci贸n galega. El domingo se tuvo una asamblea en la que las distintas asambleas de la comunidad aut贸noma, que alberga el fin de la tierra seg煤n los romanos que alguna vez aqu铆 vivieron, pudieron por fin verse en persona y discutir c贸mo proceder谩n cuando llegue la primera avanzada zapatista. En los d铆as siguientes, seguir谩 viniendo gente principalmente desde Madrid y M茅xico para ayudar en lo que se ocupe, desde gente para armar carpas y cubrirse del sol de verano al repartir panfletos hasta personas que vendan camisetas, bolsitas y caf茅 rebelde para financiar la gira. Pero tambi茅n se anima la propia poblaci贸n viguesa para apuntarse a las tareas que se llevar谩n a cabo, como un ciclista que grit贸 con euforia, al ver los banderines negros con una estrella roja que la organizaci贸n colocaba, si sab铆an lo que todos sabemos: entre el 19 y 20, seg煤n las treguas de la monta帽a con los vientos.

Texto: Fernanda Fern谩ndez

Fotos: Fernanda Fern谩ndez y Juana Machetes