–

De parte de CGT De Galicia August 27, 2021 8 puntos de vista

Prazas operarios-empregados s茅nior

Est谩 pendente de publicarse a lista definitiva de admitidos/as a exame.

Algunhas reclamaci贸ns aportaron un documento chamado 鈥淩elaci贸n de comunicaci贸ns da contrataci贸n laboral dun traballador鈥, obtido en persoa nunha oficina p煤blica de emprego e no que figura a profesi贸n exercida. 脫 ser oficiais, obviamente acept谩ronse tales documentos.

Pero tam茅n se puxo de manifesto que Navantia non tivo en conta eses documentos 谩 hora de elaborar as 2陋 listas provisorias. A CGT entende que este erro debe ser subsanado de oficio.

Non compartimos a postura dos restantes sindicatos, que defenden que s贸 se corrixa naqueles casos en que o afectado/a presentou reclamaci贸n.

驴Ser铆a xusto que algu茅n que cumpre t贸dolos requisitos ficase exclu铆do por un erro do que non ten absolutamente ningunha culpa? Na nosa opini贸n, NON.

Se Navantia fixo as cousas mal, ter谩 que facelas ben. Este erro debe ser corrixido con independencia de se os afectados presentaron reclamaci贸n ou non.

Prazas de bombeiros

No portal de emprego de Navantia est谩n publicadas d煤as convocatoria de 鈥淭茅cnico de Emerxencia,

Seguridade e Sa煤de Laboral鈥 (bombeiro). Son 3 prazas s茅nior (4 ou m谩is anos de experiencia laboral na profesi贸n) e 5 prazas j煤nior (menos de 4 anos).

En ambos casos, o prazo de inscrici贸n comezar谩 o 30 de agosto e rematar谩 o 10 de setembro. NON ser谩 v谩lida ningunha inscrici贸n realizada antes do inicio do prazo ou despois do seu remate.

As bases destas convocatorias est谩n publicadas tanto na secci贸n 鈥淥fertas de emprego鈥 como na secci贸n 鈥淟istados e comunicaci贸ns鈥 do portal de emprego de Navantia.

Pero as bases das prazas j煤nior publicadas na secci贸n 鈥淟istados e comunicaci贸ns鈥 est谩n incompletas (en concreto, falta o gr谩fico explicativo do circu铆to de velocidade). Xa se lle comunicou 谩 empresa para que o corrixa.

As铆 que 茅 recomendable mirar as bases publicadas na secci贸n 鈥淥fertas de emprego鈥. Ademais, nesta secci贸n publicouse esta semana unha nota aclaratoria 谩s bases, que non se publicou na secci贸n de 鈥淟istados鈥.

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol