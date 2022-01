–

Bufones de la risastencias es la nueva película del director Patricio Escobar que se estrenará el próximo 20 de enero en el Cine Gaumont a las 19:30hs. Dialogamos con el cineasta quien contó las motivaciones de éste nuevo proyecto. «La película intenta rescatar al bufón traerlo de la edad media mostrártelo hoy y que miremos todo desde su punto de vista y nos caguemos de risa o nos larguemos a llorar». Por ANRed

La realidad a veces nos supera. Durante ésta semana Argentina es uno de los lugares más calurosos del planeta sumado a que estamos en pandemia atravesando la tercera ola de contagios. ¿Quién no ha tenido por estos días la noticia de ser contacto estrecho?. Crisis económica. Medidas sanitarias que en pleno pico de aumentos de casos te dicen que hay que ir a laburar. Pues no queda otra: ¡A bufonearla!.

Mirar nuestra realidad a través del prisma del bufón es la propuesta de la nueva película del director Patricio Escobar, que se estrenará el próximo 20 de enero en las salas del Cine Gaumont en la ciudad de Buenos Aires y en la plataforma CINE. AR en todo el territorio nacional.

En diálogo con ANRed el cineasta nos comentó cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a desarrollar éste nuevo proyecto. «Venía de hacer Antón pirulero cuyos temas eran desalentadores, la desaparición forzada de personas en democracia. Necesitaba hacer otra película que me sacara de ahí pero que también me permitiera hablar de la política y de manera crítica. Ésta película me permitió hacer una crítica política pero desde el humor, que es lo que hace el bufón. Me divertí mucho haciéndola y me sacó del bajón que me provocó Antón Pirulero. Por eso parece una película diferente a lo que veníamos haciendo, pero en realidad no lo es, tiene mucha crítica política desde el humor”.

Continuó “a partir de una varieté que fui a ver en Buenos Aires donde aparece un bufón, me llamó mucho la atención porque el show que hacía Mariano Bufoneta me parecía diferente a lo que venía viendo de clown y tenía algo que me provocaba. Entonces me dejó con la atención disparada y le pregunté a una amiga Mariana Vieytes (que también trabaja en el documental haciendo de milica) ¿qué era lo que habíamos visto?. Era un humor ácido y me respondió: lo que acabas de ver es un bufón. Yo no tenía ni idea qué significaba ser un bufón, para mí eso quedaba en la edad media. Sin embargo, hoy hay bufones. Entonces me quedé con eso dando vueltas y empecé a pensar que podía estar bueno rescatar al bufón, sacarlo de la edad media y traerlo a ésta época”.

“Empecé a investigar junto con Lucía y Mariano sobre los bufones, sobre qué trataba ese mundo bufonesco y me flasheó. El bufón lo que tiene es el poder de la palabra de decir lo que uno no quiere escuchar y decirlo de una manera en la que a veces te estas riendo de algo de lo que no podés creer, cosas completamente crudas. Ahí me di cuenta que el bufón estuvo siempre en toda la historia de la humanidad, en distintos momentos y países, distintas culturas” agregó.

«Entendí que el bufón está a lo largo de la historia porque nosotros como sociedad necesitamos ese personaje que de vez en cuando venga y nos trastoque todo lo lindo del mundo, que nos interpele, nos provoque a formar conciencia sobre lo que vemos. Existen bufones en la realidad no es una cuestión de cuento, de historia o de carnaval solamente, hay bufones reales. Eso me llevó a encontrarme con bufones en la calle y empezar a hablar con los entrevistados sobre ésto. Lo que hace la película y lo que me pasó a mi haciéndola es que te abre la cabeza, te trae un personaje y después comenzás a ver todo desde el punto de vista bufonesco. El humor, el sarcasmo, lo grotesco comenzás a relacionarlo con eso y empieza a transformarse en lo bufonesco».

El director de “La crisis causó dos nuevas muertes”, “Bienaventurados los Mansos” entre otras películas que aportan a la crítica política y social, explica cuáles son sus expectativas en relación a su nueva obra.

«Mi expectativa es que más allá que el espectador salga viendo a través del prisma bufonesco, mi anhelo sería también que el bufón empiece a aparecer en la política activista. Necesitamos más bufones en nuestras luchas políticas porque es lo que nos va a hacer bien y lo va a encarar desde otro punto de vista y me parece que es lo que nos va a permitir generar otras cosas, unirnos desde el humor político, sarcástico que nos va a dar cierta salvación a la formación política y la crítica. El bufón tiene que estar ahí rompiendo las estructuras».

«La película intenta rescatar al bufón traerlo de la edad media mostrártelo hoy y que miremos todo desde su punto de vista y nos caguemos de risa o nos larguemos a llorar» finalizó.

Bufones de la risastencia

Sinopsis

En la noche de carnaval, un aquelarre de Bufones surge de las sombras. Vienen a incomodarte, a provocar el caos, a poner el mundo al revés. Vienen a mostrarte la belleza que esconde lo feo, y la fealdad que anida en lo que aceptas como bello. Sus armas son la risa, la sátira, el grotesco, el sarcasmo… Vienen a despabilarte, a revelar lo que intentas ocultar, a cuestionar tu mundo ideal, solo, tan solo, para despertar conciencias.

Y cuando pensas que el carnaval terminó, en el momento menos esperado, ahí, delante tuyo, tan real como vos, está el Bufón riéndose en tu cara.

Duración: 77 minutos

Formato: 16:9 full HD

Equipo Técnico:

Dirección: Patricio Escobar / Producción y asistente de dirección: Carolina Fernández / Música: Nahuel Prado, Juan Pablo Martini / Edición: Damián Finvarb / Dirección de fotografía y cámara: Guillermo Guevara / Cámaras y Drone: Felipe Fernández Koeraus, Diego Ríos / Cámara en Brasil: Luciana Juliāo / Realización de vestuario: Myriam Salto /Arte y diseño: Agostina Bruzzone

BUFONES

Microbio Bufonetta: Mariano Fernandez

Marga Peloso: Huilén Medina Senn

Nariz: Lucia Snitcofsky

Bufona del Río: Eleonora Valdez

Lamilica: Malena Vieytes

Entrevistados

Leo Bassi: Bufón y clown

Andrés del Bosque: Doctor en Artes Escénicas y bufonadas

Enrique Symns: poeta, periodista

Marcelo Savignone: actor, director y pedagogo teatral

Mario Aguerre Ferrer: actor, director y pedagogo teatral

Gastón Borges: director y autor

DADA: director, actor, dramaturgo

Mauricio Kurcbard: actor (Helmostro Punk)

Joaquim Elias: Director de teatro y Psicoterapeuta

