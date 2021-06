–

Publicamos a continuación el siguiente texto que está circulando por el bario de Gamonal y en el cual se exponen las razones que llevan a algunos vecinos a rechazar este proyecto que conllevaría la realización de un nuevo bulevar.

Estimado vecino y vecina:

Nos gustaría compartir contigo las dudas que nos está generando el nuevo Bulevar, que una vez más nos quiere imponer el equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Pero esta vez no han venido con la porra en la mano como hicieron en 2014. Ahora vienen con cantos de sirena, con mentiras y consultas trampa. Han comprado voluntades y una vez más pretenden usar las necesidades inventadas del barrio de Gamonal, no las reales que existen, para llenar los bolsillos de los constructores… ¿Será otra vez Méndez Pozo el beneficiario?

También hemos observado la nefasta y CARA campaña de marketing entorno a la consulta TRAMPA y su escasa participación, no llegando ni a los mil votos emitidos en toda la ciudad. Decimos cara, porque la famosa campaña de la consulta nos ha costado 55.000 euros a todas y todos los vecinos de Burgos. 55.000 euros que hay que añadir a los 270 millones de euros que tenía de deuda el ayuntamiento en 2019. A cada vecino, para poder saldar la deuda, nos corresponde adeudar unos 1.600 euros.

Cuando decimos consulta trampa, es porque no se puede hacer una consulta en la que las tres posibles respuestas sean SI. La opción NO, no está presente. Se puede entender que la prioridad de este proyecto excluye otras necesidades más urgentes del barrio.

Tenemos una pregunta sencilla: ¿ESTA OBRA FARAÓNICA HA SIDO PEDIDA POR LOS Y LAS VECINAS?

No es lógico, permitir que se malgasten 7 millones de euros en asfalto, en lugar de en servicios y mejora de la calidad de vida de quienes habitamos el barrio, y que hoy la CRISIS y la PANDEMIA están castigando a Gamonal llegando en muchos casos a situaciones de vital urgencia.

• Paro y colas del hambre

• Vuelta de las urgencias sanitarias

• Finalización ya del centro de salud del Silo

• Guarderías gratuitas

• Comedores sociales

• Dotaciones gratuitas para mayores, en las que desarrollar su ocio, cultura, deporte, salud…

• Espacios deportivos, musicales y culturales gratuitos y autogestionados para la juventud

• Espacios de oficios para jóvenes en paro

Si en 2014 tuvimos motivos para impedir la especulación y la codicia de un proyecto faraónico que nada tenía que ver con las necesidades vitales que tenía el barrio. Hoy las circunstancias son muchos peores. Reflexionemos e impidamos que Gamonal pierda su identidad de barrio obrero y popular

desarrollando un equilibrio armónico que posibilite unas relaciones sociales emancipadoras.

VECINOS Y VECINAS CON MEMORIA DE GAMONAL