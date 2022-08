–

El próximo jueves 11 de agosto se llevarán a cabo las elecciones nacionales de CTA Autónoma. Podrán votar más de 1.500.000 trabajadores y trabajadoras. Los comicios se realizarán en cada una de las provincias del país, donde se decidirá el nuevo secretario o secretaria general de cada seccional del gremio, así como también la persona titular a nivel nacional. En este marco, entrevistamos a Ileana Celotto, de la AGD-UBA y candidata a secretaria general de la CTA-A por la Lista 6 Multicolor de la oposición. «Tiene que haber democracia sindical, la conducción actual no tiene minorías en su integración en la conducción. Los sindicatos para nosotros son de las y los trabajadores, no son de quien los conducen, sea quien sea. Por lo tanto, cuando se va a firmar una paritaria, cuando se va a decir algo, tiene que ser basándose en el mandato, en la decisión de ese colectivo de trabajadores y esto no es lo que está pasando en la CTA-A. La CTA-A hoy se integró completamente al Gobierno y nadie le dio un aval para que eso sucediera», remarcó. Por Mario Hernández.

-Ileana contanos de las elecciones en la CTA Autónoma donde encabezás una lista de oposición.

-La CTA Autónoma tiene elecciones el 11 de agosto a nivel nacional, provincial y local.

-Es la Central que preside…

-Actualmente Ricardo Peidro. Engloba fundamentalmente a gremios y trabajadores estatales ya sean nacionales, provinciales o municipales. Por ejemplo, los gremios más grandes a nivel nacional somos ATE y Conadu Histórica. Nuestro sindicato como forma parte de Conadu Histórica también integra el padrón para esta elección. Justamente por eso mis compañeros y compañeras me han elegido para encabezar una lista, como vos bien dijiste, de oposición. De oposición en todo sentido, no solamente porque estemos compitiendo por la conducción de la CTA-A, sino de oposición programática y de oposición en cuanto a nuestra historia de cómo nos movemos en nuestros sindicatos.

Es la Lista 6 Multicolor que lo primero que plantea es que necesitamos una nueva dirección en la CTA-A. Pero una nueva dirección que rompa y enfrente al Gobierno del pacto con el FMI. Por supuesto hacemos toda una serie de consideraciones que tienen que ver con la actual conducción. Decimos que tiene que haber democracia sindical, la conducción actual no tiene minorías en su integración en la conducción.

-Perdoná que te interrumpa. Porque yo hace aproximadamente un mes, en el auditorio de ATE, vi una publicación donde se votó una reforma del Estatuto.

-No está aplicada.

-Ah.

-No hay aplicación. O sea, te estoy hablando de la conducción nacional ¿no? No hay aplicación. Mirá, nosotros a la democracia sindical no la entendemos solamente desde ese punto de vista. La integración de las minorías, por supuesto, es un aspecto muy importante, pero también la entendemos desde el punto de vista de cómo sé funciona, o sea, los sindicatos para nosotros son de las y los trabajadores, no son de quien los conducen sea quien sea.

Por lo tanto, cuando se va a firmar una paritaria, cuando se va a decir algo tiene que ser basándose en el mandato, en la decisión de ese colectivo de trabajadores y esto no es lo que está pasando en la CTA-A.

La CTA-A hoy se integró completamente al Gobierno y nadie le dio un aval para que eso sucediera. El problema de integrarse al Gobierno es que está dejando pasar al ajuste que, sobre todo, se ha descargado sobre la espalda de los trabajadores estatales.

-Vos, por un lado, hacés esta afirmación pero, por otro lado, la CTA Autónoma ha desarrollado una serie de movilizaciones contra el acuerdo con el FMI.

-Planteando que hay que pagar la deuda externa.

-¿Cómo es eso?

-Es muy interesante tu pregunta. Hay tres centrales y no son lo mismo. Las tres centrales, la CGT, la CTA-T y la CTA Autónoma, están integradas al Gobierno, pero realmente tienen un comportamiento y un discurso que tiene diferencias. La CTA-A muchas veces no va y firma una paritaria a la baja, pero tampoco la enfrenta y la deja pasar.

Respecto a la deuda externa hizo una movilización, hizo un acto también planteando que la deuda, no el FMI, la paguen los que la fugaron. O sea que se pague la deuda externa. Obviamente, nosotros ya no nos comemos los cuentitos infantiles. Se paga o no se paga la deuda externa. No es que va a pagar el sector X que hoy dirige parte del país y, por lo tanto, todos nosotros vamos a estar bien. Justamente muchos sectores del propio gobierno, y hasta el propio kirchnerismo, se expresan con ese tipo de terminologías. Y, sin embargo, también el kirchnerismo hoy acaba de poner en el Gobierno a cargo de superpoderes ministeriales a Sergio Massa que es el sector más ligado al imperialismo estadounidense y, por lo tanto, más preocupado por el pago al FMI.

Cuando nosotros decimos ‘muy bien vos si tenés un planteo que decís “no al FMI”, también planteá »no a este pacto, no a este ajuste’’. No se han movilizado nunca contra las medidas que ha tomado el gobierno a cargo de Fernández. Creo que esto lo ejemplifica mucho. La anterior ministra de Economía, Batakis, que duró muy poquito…

-24 días.

-A los 7 días de asumir hizo una conferencia de prensa donde dijo que ella iba a seguir adelante con todo el plan económico de Guzmán y que acá se trataba de producir ahorro fiscal. El problema es que había que ahorrar fiscalmente, o sea el Tesoro, para poder pagar la deuda. El Secretario General actual, Ricardo Peidro, sacó una declaración en la cual pone ‘estábamos ilusionados cuando había caído Guzmán y subía Batakis, pero después de escuchar a Batakis nos desilusionamos y entonces convocamos a toda nuestra Central a asamblea permanente’.

Yo saqué un comunicado que dice ‘esto no es un grupo de autoayuda, no es que nos ilusionamos o desilusionamos, que estamos ¡pum!, para arriba o ¡pum!, para abajo’. Aparte no hubo ninguna asamblea en ningún lugar de trabajo. Estoy recorriendo diferentes provincias y diferentes localidades, estuve en Escobar, en Morón, en Ushuaia, en Mar del Plata…

-Vi tu presencia en el Garrahan.

-Estuve en el Garrahan, me estaba olvidando. Y les pregunté a los trabajadores si hubo asamblea, si fue ATE o la conducción de la CTA-A. ‘No, nadie’ fue su respuesta. Es puro bla-bla-bla. Otra cosa que me encontré en estas recorridas y me parece muy importante son dos cuestiones de denominador común. No hablemos de los bajos salarios, el problema del pase a planta permanente… Otra de Batakis. Se estaba por dar el pase a planta de los estatales y lo frenó. ¿Hizo algo la CTA Autónoma?

«La CTA-A tiene que ser independiente del gobierno»

-Son miles de trabajadores. Ileana para ilustrar un poco a nuestros oyentes, capaz algunos de ellos estatales votantes en esta elección ¿cuáles son los principales puntos del programa de la Lista 6 Multicolor?

-Primero que la CTA-A tiene que ser una herramienta, como cualquier otra central o sindicato que organice la lucha de los y las trabajadores, que esté participando en ellas. Para eso tiene que ser independiente del Gobierno. En particular del Gobierno que, más allá que se llame Nac & Pop, es un Gobierno que está aplicando el ajuste del FMI.

En segundo lugar, tenemos que defender las paritarias libres, un salario igual a la canasta familiar. Hay una diferencia salarial abismal entre trabajadores que cumplen el mismo puesto de trabajo en el Estado. Eso es producto de la precarización laboral, de los contratos y, por lo tanto, el pase a planta permanente, la estabilidad es otra de las banderas fundamentales.

-Hoy revisando el Clarín de algunos días atrás me encuentro con una nota a donde Andrés Rodríguez, que es de UPCN, no de ATE, manifiesta que el salario de los trabajadores estatales ha mejorado un 11% este año.

-¿11% este año?

-Sí.

-¿Y la inflación de cuánto es este año?

-No sé de dónde saca esa cifra.

-Ha habido paritarias, por supuesto. Pero todas las paritarias que se firmaron son paritarias que en realidad nos dejan mal frente a la situación inflacionaria.

-A mí me llamaba la atención la afirmación de Andrés Rodríguez porque justamente Isasi en provincia de Buenos Aires, dirigente de ATE, Secretario General de ATE en la provincia de Buenos Aires, pide la reapertura.

-Claro. Lo que yo te decía, no todas las centrales son iguales, no todos los sindicatos son iguales. UPCN es un ejemplo de sindicato traidor. Es un sindicato patronal. Hay un tema con las paritarias. El otro día estábamos hablando con los compañeros en función de qué reclamar nosotros como docentes universitarios y es muy difícil decirlo porque nadie puede asegurar qué va a pasar con la inflación en los próximos meses. ¿Podemos enchalecarnos con un valor determinado de acá a febrero del 2023? Entonces la única posibilidad es decir ‘bueno, no vamos a seguir perdiendo, no vamos a seguir yendo para atrás’ es que las paritarias tengan cláusula gatillo, actualización automática o como vos lo quieras plantear. Eso te lo niegan.

Inmediatamente que asumió el presidente Fernández nos anuló a nosotros, la docencia universitaria nacional, la cláusula gatillo que le habíamos arrancado al gobierno de Macri. Es muy claro porqué lo hizo. No era por la plata que iba a tener que gastar en pagarnos a nosotros ese ajuste, era porque quería borrar, a partir del primer día de su gobierno, la posibilidad de que haya cláusula gatillo.

-Me llamó mucho la atención, hablando del tema universitario, que hubo una subejecución del presupuesto para la Universidad de 55.000 millones de pesos cuando paralelamente se les niega a los docentes universitarios un ajuste en su salario. Incluso 55.000 millones que probablemente, de acuerdo a las medidas asumidas por la ex Ministra Batakis, nunca podrán disponer.

-Claro, ¿vos decis que no se haga efectivo? Bueno ese era un DNU que estaba en estudio, que tenía a la firma mientras estaba Batakis, pero que no estaba claro cómo se iba a repartir. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande, incluso de las propias autoridades universitarias de todas las universidades nacionales porque al momento, y es parte de la política de ajuste del FMI y el ahorro del déficit fiscal.

Hay un montón de compromisos que tienen que ver con gastos de funcionamiento, desde pagar los servicios hasta seguir con las reformas edilicias, algo muy importante. No se sabe qué va a pasar. A mí las autoridades de la UBA me habían dicho a principios de julio que en septiembre se iba a terminar el presupuesto.

-La que te comento es una medida para todos los Ministerios que han sido subejecutado partidas.

-Exactamente. Hay una cosa que es clara, para el achique fiscal ellos necesitan golpear los salarios de quienes cobramos de esa caja, golpear las jubilaciones y, por supuesto, los presupuestos en salud, ciencia, educación y tecnología. Cuando se golpean esos presupuestos es un ataque al conjunto de la población, a la riqueza como país, pero a la riqueza en otro sentido de producir conocimiento, producir tecnología. Hoy ya sabemos en qué estado está nuestra salud y nuestra educación.

En el Hospital Regional de Mar del Plata, en el que estuve, tuvieron que hacer el ‘algodonazo’. ¿Sabés que es el ‘algodonazo’? Con apoyo de sectores de la población hicieron una especie de acto para difundir a los medios que en la guardia no había algodón. ¡En la guardia no había algodón! ¿Vos sabés el estrés que es para un trabajador, para una enfermera el hecho de tener que trabajar y saber que no tenés con qué atender a las personas para las que vos te formaste para cuidarlas y sanarlas?

-¿Cuándo se lleva adelante esta elección?

-El 11 de agosto.

-O sea que faltan pocos días. ¿Y cuál es el mensaje?

-El mensaje es: no tengamos miedo. Necesitamos tener a los sindicatos a disposición de los reclamos de los y las trabajadores. Si no nos ponemos de pie, si no usamos esa herramienta sindical para ayudarnos a organizarnos y a dar pelea podemos estar mucho peor. Tenemos que frenar el ajuste. Por lo tanto, para frenar el ajuste, defender nuestro ingreso, el de nuestras familias, las condiciones de vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, tenemos que ponernos, el conjunto de la clase obrera, a defender lo que es nuestro.

Para poder hacer eso necesitamos de centrales y de sindicatos que sean, como dije al principio, de las y los trabajadores, no de las conducciones. Invitamos el día 11 de agosto a votar por la Lista 6 Multicolor.

-Lista 6 Multicolor que te lleva como candidata a Secretaria General.

-Exactamente.

-Bien, esperemos que tengas una buena votación Ileana.

-Mirá, ya está teniendo un rédito muy importante la campaña porque en cada lugar en el que estuvimos, hablamos con los trabajadores. Hoy me cargaban los compañeros a la mañana diciendo ¿dónde se vio a un candidato a Secretario General a las 5:00 am en la puerta de un hospital? Como estaba yo a la mañana. Porque nosotros actuamos como pensamos.

-Me consta porque te conozco desde hace muchos años.

-Entonces hablamos y nos imbuimos de los problemas de los compañeros, llevamos los reclamos y esto ha servido para que mucha gente que se desafilió en rechazo a la política de la Central, esté pensando en volver a afiliarse para dar pelea. Si te desafiliás finalmente entregás los sindicatos a quienes están, no te organizás para dar pelea.

También se han organizado núcleos muy importantes, por lo menos lo que he constatado en cada lugar en el que estuve, de compañeras y compañeros que dicen ‘basta, no quiero seguir estando peor’, porque cada día estamos peor.

-Ileana mucha suerte.

-Muchas gracias Mario. Un gusto como siempre hablar contigo.

-Para mí también.