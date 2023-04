–

De parte de A Las Barricadas April 15, 2023 118 puntos de vista



Para la estatua, seguir el modelo

Soy Amalia, la Directora de Alasbarricadas. El Acratosaurio ha sobrepasado los 1000 art铆culos en la web. Os cuento c贸mo ha sido. El Acratosaurio dinamizaba nuestra red social, primera del pa铆s, llamada Ingobernables desde principios del a帽o 2000. En 2009, viendo su 茅xito, un miembro del Comit茅 Central Ejecutivo y Oculto de la web (el apache) le pidi贸 que participase con una columna-consultorio, en la que podr铆a escribir lo que le diese la gana, siempre que el tono fuese animoso, optimista, defendiendo el anarquismo y dando visibilidad a esta p谩gina, que se pretend铆a que fuese un punto de encuentro cordial entre los diversos anarquismos. Fue un 茅xito y en la web, una vez expulsados varios cientos de libertarios metepatas, rein贸 la paz. Luego internet cambi贸. Los foros languidecieron ante la aparici贸n de las redes sociales capitalistas, instalarm, tok tok, tuister鈥 Muchos anarquistas se hicieron un feisbu, y la mayor parte de colaboradores que iniciaron la p谩gina, fallecieron por la edad.

Tambi茅n 脡l ha estado a punto de palmarla en dos ocasiones, y solo la oportuna intervenci贸n de la Seguridad Social y los productos de la Farmafia ha impedido que est茅 criando malvas. De momento. Benditos sean los corticoides, los antibi贸ticos, las radiaciones y la vacunaci贸n de la gripe.

La cuesti贸n es que yo, Amalia, Directora en funciones, he pensado que en este art铆culo estar铆a bien escribir su necrol贸gica, dado que nadie parece que vaya a sobrevivirle para hacerla. As铆 que me he puesto manos a la obra.

De su nacimiento, vida militante y trapisondas variadas, qu茅 m谩s da, poca cosa. Fue alguien insignificante, una simple pieza del tablero dedicada en su juventud a pegar carteles, ir a manifestaciones, participar en piquetes, abrir un local y planificar cosas que nunca sal铆an bien. En materia de organizaci贸n llev贸 a cabo los mejores estudios para destruir cient铆ficamente al Estado. Lo que pasa es que el mejor plan, ten铆a que cambiarlo sobre la marcha a la primera hostia que le soltaban. Fulanito se ha dormido, menganito se ha perdido, el encargado de la dinamita no aparece. Cosas de esas, pasan.

Luego en su faceta ideol贸gica, fue un purista dogm谩tico鈥 Aunque amable. Es decir, que mir贸 con condescendencia a quienes adoptaban posiciones nacionalistas, pol铆ticas y religiosas que no le gustaban, porque su Ideal establec铆a como punto primero, no intentar que los dem谩s hicieran cosas que no quer铆an hacer, o procurar que no hicieran aquello que deseaban. Dec铆a que era muy cansado y la base de todos los males del mundo.

Como ide贸logo no produjo nada original. Siempre copiaba lo que escrib铆a, cambiando las frases, el orden, las palabras, los conceptos y el tema, para al final decir lo mismo y lo contrario. Si le dimos una Columna en nuestra web, no fue por su inteligencia. Fue debido a que no encontramos a nadie famoso dispuesto a colaborar.

En su testamento, primero pide que le hagan una estatua dorada, para colocarla junto a la de N茅stor Majn贸 en Guali Pol茅, con una placa que ponga “lo que es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, lo que es de nadie es de uno”. Dice que esa es la Base del Comunismo Circular. Tambi茅n nos hace saber que est谩 plenamente convencido de que el Anarquismo triunfar谩. Y pide a los victoriosos compa帽eros y compa帽eras de un Futuro Incierto, que una vez implanten la Anarqu铆a, acabando con el Estado, el Capitalismo, las Naciones, las Religiones y el G茅nero Masculino (base del patriarcado), dediquen todas sus fuerzas a vencer a la Parca, destruyan las Leyes de la Naturaleza, creen un Dios Verdadero ajeno al Universo, terraformen planetas y asteroides, y resuciten a Todos los Muertos, animales y personas que en alg煤n momento desearan vivir. La resurrecci贸n deber谩 hacerse siempre en el momento mejor que tuvieran en sus vidas, pidiendo ser 脡l el primero en volver a la vida como resucitado inmortal y profeta del Nuevo Universo sin Dolor, sin Enfermedad y sin Culpa.

Nada m谩s. Honor y Gloria a los 1000 art铆culos del Acratosaurio Rex, y 1000 a帽os de vida a alasbarricadas punto org.