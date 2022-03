Nedelja 13.

–

Zapatistična komisija za Šesto

Mehika

9. marec 2022.

Nacionalnim in mednarodnim mrežam za Šesto:

Tistim, ki so podpisali Izjavo za življenje:

Poštenim ljudem po vsem svetu:

V dogovoru z nekaterimi posamezniki, skupinami, kolektivi, organizacijami in gibanji iz SLUMIL K’AJXEMK’OP so se zapatistične skupnosti dogovorile, da pozovejo k mobilizaciji in demonstracijam proti VSEM KAPITALISTIČNIM VOJNAM, ki trenutno potekajo na različnih delih planeta. Ne zgolj Ukrajina, tudi Palestina, Kurdistan, Sirija, ljudstvo Mapuče, staroselska ljudstva po celem planetu in številni libertarni procesi so deležni napadov, pregona, atentatov, utiševanja, izkrivljanja.

V odgovor na ta poziv smo se strinjali, da v nedeljo, 13. marca 2022 sodelujemo v mobilizacijah in tudi tako nadaljujemo z akcijami proti vojnam, ki jih sistem izvaja po vsem svetu.

Predlagamo začetek globalne kampanje proti vojnam kapitala, ne glede na to, kje te potekajo. Organizirajte koncerte, srečanja, festivale, srečanja itn. Skratka, predlagamo umetnost proti vojnam.

Pozivamo vse poštene ljudi, skupine, kolektive, organizacije in gibanja v Mehiki in po svetu, da se pridružijo aktivnostim v podporo zahteve za ustavitev vojn, ki se bodo začele v nedeljo, 13. julija. Vsi, vsak in vsaka v skladu s svojim časom in načinom ter ob spoštovanju neodvisnosti in avtonomije vseh.

Več tisoč zapatistov in zapatistk bo v nedeljo 13. marca 2022 demonstriralo v zapatističnih skupnostih, v svojih školjkah, v glavnih mestih občin San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano.

Proti vsem vojnam: vsa umetnost, vsi odpori, vsi upori!

Iz gora na mehiškega jugovzhoda

zapatistična komisija za Šesto

Mehika, marec 2022.

