De parte de Nodo50 August 21, 2022 287 puntos de vista

El c谩ncer, mejor dicho, los diferentes tipos de c谩ncer, est谩n convirti茅ndose en una epidemia que asusta, dado el sufrimiento y las p茅rdidas que genera. En 2020, 1.300.000 personas fallecieron por c谩ncer en la UE. Mientras la poblaci贸n de la UE representa al 10% de la poblaci贸n mundial, la poblaci贸n afectada por c谩ncer es el 25% del total mundial. Seg煤n la Comisi贸n Europea, salvo que se realicen actuaciones decisivas orientadas a extremar la prevenci贸n frente a las sustancias cancer铆genas, se prev茅 un incremento de hasta el 24% de las muertes producidas por el c谩ncer para el a帽o 2035. El informe se帽ala que 250.000 de estas muertes derivan de la contaminaci贸n y ausencia de a铆re puro.

Esta contaminaci贸n no afecta por igual a todas las clases sociales: millones de trabajadores y trabajadoras trabajan durante 8 horas o m谩s en condiciones insalubres y expuestas a m煤ltiples sustancias cancer铆genas, de cuya mezcla o efecto c贸ctel solo conocemos su efecto multiplicador -otras ni siquiera se han investigado-; a ella hay que sumar la contaminaci贸n ambiental en barrios y pueblos.

La OIT estima que en el mundo se dan 666.000 muertes anuales por c谩ncer de origen laboral; la Comisi贸n Europea apunta a 102.500 muertes a帽o, de de las que 88.000 se deben a la inhalaci贸n de fibras de amianto. Por tanto, el c谩ncer que deriva de la exposici贸n laboral a cancer铆genos mata 20 veces m谩s trabajadores/as que los accidentes de trabajo. Por esta raz贸n, la Comisi贸n de la UE, en su Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los a帽os 2021-27, sit煤a al c谩ncer, con el 52% de las muertes, como la principal causa de mortalidad laboral en la Uni贸n Europea y adopta medidas para limitar la exposici贸n a 26 sustancias peligrosas que, si se cumplen, supondr谩 mejorar las condiciones laborales de unos 40 millones de personas. Si bien, como contrapunto, aumenta la modalidad del trabajo a turnos o nocturno (clasificado por la IARC-OMS como probable cancer铆geno para los humanos), ignor谩ndo el riesgo y, dado los intereses productivistas, sin siquiera reconvertir los pluses salariales en coeficientes de reducci贸n de jornada laboral.

Reino de Espa帽a 驴Inmunes a las sustancias cancer铆genas?

Seg煤n el CAREX [CARcinogen EXposure], un 24,4% de la poblaci贸n, hemos sufrido una exposici贸n laboral a cancer铆genos, la m谩s alta de Europa. Mientras tanto, la prevenci贸n del c谩ncer profesional contin煤a siendo una asignatura pendiente para el gobierno de coalici贸n, los gobiernos auton贸micos, el grueso de los profesionales sanitarios y los sindicatos. La prolongada gesti贸n neoliberal de las instituciones de la Sanidad P煤blica, han logrado individualizar los problemas de salud, eliminando su car谩cter social. Las enfermedades se abordan como una derivaci贸n exclusiva de los h谩bitos de vida, culpabilizando a la persona enferma por sus h谩bitos de consumo. Se ha olvidado el consejo de Bernardino Ramazzini, pionero de la medicina del trabajo, que en el siglo XVII, recomendaba a sus alumnos: 鈥淧regunta al enfermo en su lecho, cu谩l es la fuente de su sustento, dado que el origen de la enfermedad podr铆a estar ah铆鈥.

El olvido y escasa preocupaci贸n por el origen laboral de muchas enfermedades, conlleva:

Dificultad real para abordar planes de prevenci贸n real en las empresas, al no figurar en las estad铆sticas el c谩ncer, ni las enfermedades respiratorias. El generalizado y prolongado incumplimiento empresarial de la legislaci贸n preventiva con el Amianto u otras enfermedades, como la Neumoconiosis y la Silicosis es una prueba que lo confirma.

La p茅rdida de prestaciones econ贸micas de la Seguridad Social para la persona enferma y la familia (Incapacidad Temporal, Viudedad, Orfandad).

Que las instituciones auton贸micas que gestionan la Sanidad P煤blica, asuman enormes costes destinados al tratamiento hospitalario de estas enfermedades. Coste que corresponder铆a a las MATEPSS o Mutuas, como gestores de la contingencia profesional. Un estudio realizado por 3 expertos del Ministerio de Sanidad en 2015 calcul贸 el coste hospitalario del tratamiento del c谩ncer de origen laboral en unos 157 millones de euros anuales. Coste que estas Instituciones asumen con total pasividad. OSALAN (Instituto Vasco de Salud Laboral) realiz贸 otro estudio en 2011, cifrando en 106 millones de euros a帽o el sobrecoste que asum铆a OSAKIDETZA por la infradeclaraci贸n del conjunto de enfermedades de origen laboral.

Se trata de recursos que ayudar铆an a la financiaci贸n de la Sanidad P煤blica, evitando recortes, como los qu茅 est谩n produciendo. Resulta escandalosa la pasividad y el silencio que adoptan las Consejer铆as de Sanidad, la Plataforma por la Defensa de la Salud P煤blica o sindicatos de la sanidad, ante estaa fuga de recursos. Ninguna fuerza parlamentar铆a pregunta por qu茅 no se transfieren a la Mutuas los gastos sanitarios que derivan del tratamiento de los escasos c谩nceres reconocidos como enfermedad profesional al igual que se transfieren los gastos de pacientes, v铆ctimas de Accidentes de Trabajo In-Itinere. 驴Por qu茅 no reaccionan al observar esta fuga de recursos, como se帽alan claramente, los estudios realizados por funcionarios p煤blicos?

Algunos datos

En 2016, las estad铆sticas recog铆an 6.559 c谩nceres profesionales en Alemania, 2.118 en Francia, 1.033 en Italia, 194 en Dinamarca, 181 en B茅lgica, 177 en Suiza y 23 en el Reino de Espa帽a. Es m谩s, entre los a帽os 1964 y 2017, solo se han reconocido 513 c谩nceres profesionales en el Reino de Espa帽a. En los 7 primeros meses de 2022, el CEPROSS [Enfermedades profesionales] recoge el reconocimiento de 44 canceres, de ellos 23 por amianto, 5 por aminas arom谩ticas, 5 por S铆lice, 3 Bis (Cloro-metil) 茅ter, 3 Hidrocarburos arom谩ticos, 2 Cromo, 2 por Radiaci贸n ionizante y 1 por N铆quel, destacando Euskadi y la Comunidad Valenciana con 10 c谩nceres cada una. Datos que vienen a confirmar, el viejo chiste: 鈥淭orpes s铆, pero inmunes a las sustancias peligrosas鈥, en relaci贸n con la alta siniestralidad y el escaso n煤mero de enfermedades profesionales entre quienes hemos trabajado en el Reino de Espa帽a. Por otro lado, mientras las estad铆sticas del INE recogen m谩s de 500 muertes a帽o por Mesotelioma (504 muertes, 586 nuevos casos en 2020), poniendo al descubierto que m谩s del 95% de estas patolog铆as son derivadas del amianto, se oculta su origen profesional. Aun admitiendo que haya casos, como el de Kapatxa [Jos茅 Ignacio Rodriguez] que no se pudo acreditar su exposici贸n laboral al amianto a finales de los a帽os 60, dado que trabaj贸 como Tubero en la construcci贸n de la Central T茅rmica de Santurce sin que le dieran Alta en la Seguridad Social.

El c谩ncer principal causa de muerte en Euskadi

Que los c谩nceres se hayan convertido en Euskadi, con un 30,3% de las muertes, en la principal causa de fallecimiento, a diferencia de la patolog铆a cardiovascular, dominante en el Reino de Espa帽a, no es fruto de la casualidad ni consecuencia de una particularidad gen茅tica de la poblaci贸n vasca o de un mayor h谩bito tab谩quico. Tiene relaci贸n con la importante actividad industrial y el desprecio generalizado que han mostrado las empresas a cumplir con normas destinadas a proteger la salud de sus trabajadores y trabajadoras; sobre todo, si 茅stas van m谩s all谩 del riesgo de accidente traum谩tico, aunque su prevenci贸n sea requerida por la legislaci贸n.

Teniendo en cuenta las m煤ltiples sustancias clasificadas legalmente como cancer铆genas presentes en los centros de trabajo (Amianto, S铆lice, Cadmio, Hidrocarburos arom谩ticos, Polvo de madera, Humos Diesel, Humos de Soldadura, Cromo, N铆quel, Formaldehido, Benceno, Acrilonitrilo, Cloruro de Vinilo, Rad贸n, Aminas鈥tc.), o las mezclas cuyos riesgos no sean investigado o no han sido clasificadas a煤n como tales, esto nos sit煤a ante una cat谩strofe sanitar铆a cada vez m谩s dif铆cil de ocultar. Tal como se帽alan expertos de OSALAN, las importantes cifras c谩ncer que afectan a quienes estuvimos trabajando en la industria vasca, entre un 20 y un 40%, podr铆an tener origen profesional.

Negacionistas en los juzgados

Sentencias como la reciente del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casaci贸n presentado por la viuda de Jos茅 Mar铆a I帽igo, que, por tanto, declara firme la sentencia negacionista del TSJ de Madrid, dando por buenas afirmaciones, como las siguientes: 鈥淓l Mesotelioma pleural que caus贸 la muerte de Jos茅 Mar铆a en 2018, no derivo del amianto que estaba presente entre los a帽os 1978 y 1981 en el Estudio 1 de TVE”; “La actividad del fallecido no est谩 especificada en el cuadro del RD 1299/2006鈥; 鈥淣o consta que se hicieran mediciones de la concentraci贸n de fibras de amianto en el Estudio en dicha 茅poca, adem谩s, su permanencia en el estudio era de 120 a 240 minutos semanales鈥; 鈥淪olo se han detectado 3 casos de enfermedad profesional a causa del amianto en TVE (1 electricista, 1 alba帽il y un T茅cnico de efectos especiales)”; 鈥淨ue el padre de Jos茅 Mar铆a I帽igo, trabajo en una empresa de neum谩ticos, donde se utilizaba amianto, pudiendo haber contaminado a la familia con su ropa de trabajo鈥; y 鈥淒ado que el amianto estaba muy presente en la vida diaria de los espa帽oles y trat谩ndose de un material muy utilizado en productos industriales o dom茅sticos, todos podr铆amos haber tenido exposici贸n en el domicilio y medios de transporte, pero no todos enferman, porque requiere manipulaci贸n directa y contacto mantenido con la sustancia鈥.

Semejante argumentaci贸n, adem谩s de burlarse del conocimiento m茅dico y cient铆fico acumulado, tras tanto sufrimiento y muertes, deber铆a ser penalizada con la inhabilitaci贸n. Para colmo, ignora la infracci贸n cometida por TVE, que no realizo mediciones de la concentraci贸n de fibras de amianto en el Estudio 1, utiliza dicha infracci贸n contra la v铆ctima, negando la exposici贸n a fibras, y exculpa a la infractora Televisi贸n Espa帽ola. Una nueva burla a las v铆ctimas, por la que deber铆a ser sancionados el Inspector de Trabajo que realiz贸 el informe y quien dicto la sentencia. Para quienes no conocen, el Mesotelioma, es un raro tipo de c谩ncer, que aparece 30 o 40 a帽os m谩s tarde de la inhalaci贸n de fibras invisibles, en la pleura o peritoneo y deriva casi exclusivamente de la inhalaci贸n de fibras de amianto; por otro lado, una peque帽a exposici贸n puede ser suficiente para generar el c谩ncer pleural, dado que el valor de seguridad frente al amianto, es cero.

Lamentablemente, los jueces negacionistas est谩n presentes en diferentes juzgados, entre ellos, destaca el Juez Decano Ricardo Bandr茅s, titular del Juzgado de lo Social n.潞 4 de Donostia, que nos aterroriza a las v铆ctimas del amianto con sus sentencias. Por recordar alguna de sus perlas, se帽alo la referida al compa帽ero Patxi Modino, mec谩nico con el qu茅 hice equipo en tareas de mantenimiento en Pedro Orbegozo-Acenor. Patxi, adem谩s de estar incluido en el Listado de Osalan como trabajador expuesto al amianto, ten铆a reconocida una Incapacidad Absoluta por enfermedad profesional, a causa del Carcinoma pulmonar que padec铆a, derivada de las sustancias inhaladas en dicha siderurgia, por el INSS. Por ello, present贸 una demanda de da帽os contra Sidenor, Cofivacasa, Montajes Nervi贸n, Arcelor y otras, reclam谩ndoles 313.195,2 euros. No le hab铆an informado del riesgo cancer铆geno, ni las empresas hab铆an adoptado medidas de seguridad que requer铆a la legislaci贸n. El Juez emiti贸 sentencia rechazando la demanda y afirmando: 鈥淨ue el mero contacto con placas de amianto es inocuo鈥, 鈥淨ue Patxi no sufre un Mesotelioma, ni Asbestosis, enfermedades relacionadas con el amianto鈥, 鈥淨ue padece un carcinoma escamoso en el l贸bulo inferior izquierdo, que puede tener m煤ltiples or铆genes, adem谩s padec铆a una cardiopat铆a, por haber sido fumador y bebedor, que no se hab铆a acreditado una relaci贸n continuada y mantenida en el tiempo (m谩s de 20 a帽os)”, 鈥淨ue la enfermedad que padece, no tiene relaci贸n laboral y si con sus h谩bitos t贸xicos鈥, 鈥淎dem谩s, como declaro el Sr Gonz谩lez, [compa帽ero de trabajo que testific贸 en el juicio], 鈥淢anifest贸 que realizaba los mismos trabajos que el actor, y no ten铆a ning煤n tipo de enfermedad pulmonar鈥. Como si las patolog铆as del amianto, tuvieran una aparici贸n simult谩nea, como las lesiones producidas por una explosi贸n o tras una ca铆da de altura. Afortunadamente, el TSJPV revoco la sentencia y las empresas fueron condenadas al pago de la indemnizaci贸n a la familia, dado que Patxi, nos abandon贸 antes. En cada sentencia, este Juez, para rechazar el c谩ncer profesional o reducir la indemnizaci贸n con criterios extra帽os, utiliza argumentods sin relaci贸n alguna con la ciencia,.

Negacionistas en el INSS, incumplen protocolos

El INSS tiene firmado un protocolo con Osalan y Osakidetza (tambi茅n en otras Autonom铆as con las instituciones respectivas) para la coordinaci贸n de actuaciones en relaci贸n con trabajadores afectos de patolog铆as derivadas de la utilizaci贸n laboral del Amianto, aunque pocas lo cumplen. Por ejemplo, el INSS Gipuzkoa aprovechaba el mes de julio para rechazar cuatro expedientes (tal vez sean m谩s) de personas incluidas en el Listado de Osalan como trabajadores expuestos al amianto, dos de ellos afectados de Adenocarcinoma pulmonar, placas pleurales y engrosamiento pleural (como prueba del amianto inhalado) y otros dos, sin c谩ncer, pero si enfermedades respiratorias. Los m茅dicos de oncolog铆a y respiratorio del Hospital de Zum谩rraga incumplieron la obligaci贸n de Comunicar sospecha. El INSS sin siquiera citarles, ni requerir el informe de Osalan, los rechaza, por: 鈥淪er pensionistas en la fecha del hecho causante鈥, tratando de desanimar a los abuelos al obligarles a acudir a la v铆a judicial e ignorando que la mayor铆a de los c谩nceres o neumoconiosis aparecen tras la jubilaci贸n y que, aun estando jubilados, tienen derecho a una Incapacidad Total o Absoluta por enfermedad profesional. Tal vez alguien se sorprenda: el 16 de agosto, Raquel ME de 88 a帽os, enferma de Asbestosis tras trabajar de Hilandera de amianto en Montero, recib铆a la Resoluci贸n concedi茅ndole la incapacidad absoluta con una pensi贸n de 1.222,78 euros, tras anularle el SOVI que cobraba. La actitud del INSS, rechazando los expedientes, fue respondida el 27 de julio con una concentraci贸n de Asviamie frente al INSS (ver foto de cabeza).

Insumisi贸n o falta de informaci贸n de los profesionales sanitarios al Decreto 1299/2006

El art铆culo 5 de dicho decreto, requiere a los profesionales sanitarios de la Sanidad P煤blica o de las Unidades sanitarias de los Servicios de Prevenci贸n, que tras diagnosticar una enfermedad de las incluidas en el Listado de Enfermedad profesional, o que se sospecha su origen, lo comuniquen al organismo competente en la Comunidad Aut贸noma (Osalan en Euskadi) o la Mutua correspondiente, para valorar su origen profesional. Esta pr谩ctica insumisa, de eludir comunicar sospecha y ni siquiera informar a la enferma o sus familiares sobre el posible origen (algunos profesionales, animan por lo menos, al enfermo o familiares, a reclamar, poni茅ndose en contacto con nuestra asociaci贸n), es la principal causa de la enorme ocultaci贸n de las enfermedades laborales. Hace unos a帽os, profesionales sanitarios de los Servicios de Prevenci贸n en Euskadi, se quejaban de la presi贸n sindical que sufr铆an para comunicar la sospecha de las hipoacusias o perdidas auditivas que detectaban. Tal vez, como ha planteado alg煤n enfermo de c谩ncer, ha llegado la hora de demandar da帽os a Osakidetza, y a los m茅dicos, por los perjuicios generados, por p茅rdida de pensiones a causa de la actitud insumisa y contraria a cumplir con el Decreto 1299/2006.

Basta de lamentarse, urge un plan sindical y social para visualizar el c谩ncer y otras enfermedades profesionales

Algunas fuerzas sindicales, acostumbran a denunciar el subregistro de c谩ncer y otras enfermedades profesionales, publicando art铆culos de sensibilizaci贸n, pero sin abordar planes para atajar dicho subregistro. Resulta ilusorio y frustrante, esperar que la visualizaci贸n la realicen los m茅dicos de una sanidad p煤blica (escasamente conocedores de las condiciones laborales) o unos Servicios de Prevenci贸n, (contratados y con presi贸n de la empresa) sin una acci贸n y presi贸n especifica. Desde luego, no conozco ning煤n plan, Auton贸mico o Confederal de los Gabinetes de Salud Laboral o Asesor铆as sindicales, orientadas a la visualizaci贸n y reconocimiento de dichas enfermedades. Afortunadamente, cuando los sindicatos reclaman la aplicaci贸n de los convenios a todos los trabajadores de un sector o tratan de combatir el fraude en la contrataci贸n en ciertos sectores, no se limitan exclusivamente a sensibilizar, conllevan planes de acci贸n espec铆fica, como buscar y descubrir los falsos aut贸nomos, etc. 驴Por qu茅 no realizar campa帽as sindicales espec铆ficas con el objetivo de sensibilizar y promover el reconocimiento de estas enfermedades? Ello requiere un cambio de actitud de las Asesor铆as sindicales, de la Federaci贸n de pensionistas o secciones sindicales, que culmine generando presi贸n a los profesionales sanitarios de los Servicios de Prevenci贸n y la Sanidad P煤blica, exigiendo el cumplimiento de las directrices que se帽ala el Real Decreto de Enfermedades Profesionales. 驴Por qu茅 no movilizarse frente al INSS, cuando rechazan el origen de las enfermedades laborales, incumpliendo sus propios protocolos, como peri贸dicamente, realiza Asviamie, la asociaci贸n vasca de v铆ctimas del amianto?

Para terminar, manifestar, una vez m谩s el motivo de mi enfado, por la respuestas que recibo de diferentes activistas sociales, sindicalistas, incluido profesionales sanitarios, cuando pregunto por la causa del fallecimiento de alg煤n conocido, siendo habitual escuchar: 鈥淴abier ten铆a un c谩ncer pulmonar, hab铆a sido fumador鈥, 鈥 Luis trabajo en la fundici贸n y el astillero de Pasaia en los a帽os 70 y 80, 茅l c谩ncer pulmonar que ten铆a no es relacionado con el amianto鈥, 鈥淛es煤s ten铆a un c谩ncer de fosas nasales, trabajo de carpintero y soldador, pero el Onc贸logo, les aseguro que el c谩ncer de Jes煤s, no ten铆a relaci贸n con su trabajo鈥, 鈥淜epa estaba afectado de un c谩ncer de pleura, posiblemente relacionado con el trabajo en la central nuclear de Lemoiz, pero no te preocupes, la viuda ha quedado con la pensi贸n m谩xima鈥, 鈥滶n los a帽os 70, trabaje con las zapatas de freno de los autom贸viles, ten铆an amianto, tienes raz贸n, pero fue durante poco tiempo, 驴Para qu茅 quieres, que conste en el listado de Osalan, si no tengo ning煤n s铆ntoma?” Son expresiones muy comunes, que me enfadan, porque expresan los estragos realizados por el neoliberalismo y los Negacionistas para exculpar tanta muerte prematura o culpar exclusivamente al h谩bito de fumar, adem谩s de un enorme desconocimiento sobre los riesgos para la salud.

Toribio V. trabajador de fundici贸n, al que le diagnosticaron un c谩ncer pulmonar, respond铆a a la pregunta 驴cu谩nto fumas? 鈥34 a帽os en la fundici贸n, dime cuantos miles de cigarros tengo que fumar, para que sea m谩s que el humo y polvo tragado鈥. Piensa en qu茅, como y con qu茅 trabajaste a帽os atr谩s o inf贸rmate, tal vez aciertes, cual es la causa de la enfermedad.

Aunque sea tarde, porque ya est谩s enfermo, hay que hacerles pagar el da帽o causado, solo as铆, lograremos que nadie m谩s, pierda la salud o la vida, donde fue buscando el sustento para vivir.

Jes煤s Uzkudun Illarramendi, Sindicalista de CC OO jubilado y portavoz de Asviamie, Asociaci贸n vasca de v铆ctimas del amianto.

