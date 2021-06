–

Durante su testimonio en el juicio Brigadas, Valeria Guti茅rrez Acu帽a, una nieta con la identidad restituida solicit贸 la sanci贸n de una ley que penara el negacionismo respecto al genocidio ocurrido recientemente en Argentina. En marzo de este a帽o, la diputada Patricia Mounier, del Frente de Todos, present贸 en el Congreso de la Naci贸n un proyecto en ese sentido. La Retaguardia la entrevist贸 para conocerlo en profundidad. All铆, Mounier analiz贸 las repercusiones sociales y pol铆ticas que traer铆a su promulgaci贸n.

Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero. Redacci贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Edici贸n: Diego Adur.

La diputada nacional Patricia Mounier dialog贸 con La Retaguardia para brindar m谩s detalles del proyecto de ley para sancionar penalmente la negaci贸n del 煤ltimo genocidio ocurrido en el pa铆s. Desde su rol como docente, dio cuenta de c贸mo construir un discurso educativo que deje poco margen de maniobra a quienes niegan o incluso minimizan lo ocurrido. Mounier cont贸 c贸mo surgi贸 la presentaci贸n: 鈥淐on motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo presentamos un proyecto que se propone sancionar el negacionismo en nuestro pa铆s: Hay discursos, actitudes, ideas y pensamientos que niegan todo lo ocurrido durante la dictadura militar, c铆vica y eclesi谩stica del 鈥76 al 鈥83 y me parece que es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que los organismos de derechos humanos, Madres, Abuelas, Hijos est谩n haciendo al respecto, y que son, incluso, ejemplo de trabajo en derechos humanos en el mundo. Muchos pa铆ses nos miran en ese sentido. Y cuando este tipo de declaraciones son de parte de funcionarios me parece que es m谩s grave a煤n. Entonces, lo que plantea el proyecto es sancionar justamente ese tipo de conductas, que niegan, banalizan o vanaglorian lo ocurrido durante la dictadura鈥.

鈥擫a Retaguardia: 驴Cre茅s que esto deber铆a haber estado contemplado desde hace tiempo?

鈥擯atricia Mounier: Creo que s铆. Sobre todo este a帽o hemos visto mucho de esas actitudes negacionistas en las redes, muchas veces en forma an贸nima y dem谩s. Pero me parece que el avance de la derecha es peligroso en ese sentido, y en muchos otros m谩s. Hay un discurso de la derecha que pretende negar a los 30 mil, pretende ridiculizar y ofender la labor de las Madres y las Abuelas. Y entonces me parece que es hora de que pongamos claridad en esta cuesti贸n y que realmente el que niega lo ocurrido sea sancionado. Yo soy docente adem谩s de legisladora y aspiro a que tambi茅n estos temas se charlen en las escuelas. Lamentablemente en muchas escuelas el 24 de marzo pasa totalmente desapercibido, hay muchos docentes que no quieren hablar. En Santa Fe ocurri贸 que una docente de Nivel Inicial hizo una actividad con los alumnos explic谩ndole la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo y un legislador de la oposici贸n no solamente la ridiculiz贸 sino que la escrach贸 en las redes diciendo que estaba adoctrinando a ni帽os de cuatro y cinco a帽os. Me parece muy grave lo que plantea el legislador teniendo en cuenta su calidad de legislador elegido por el pueblo. No puede negar lo que ha ocurrido.

鈥擫R: Sin ir m谩s lejos, nos encontramos en las 煤ltimas elecciones presidenciales con un personaje como G贸mez Centuri贸n que tuvo una bancada muy grande de una parte de la iglesia y que este 24 de marzo sali贸 a vender un buzo que dec铆a 鈥淣i fueron 30 mil ni fueron inocentes鈥.

鈥擯M: Lamentablemente, adem谩s, con fotos con j贸venes. Uno siempre piensa que todas las nuevas generaciones tienen otras ideas, otro pensamiento y otra cabeza. Y este tipo de personajes como el que dec铆s juntan gente que los apoya y que hasta los vota. Y me parece que es muy peligroso. Adem谩s declaraciones como las de Patricia Bullrich hacia Estela de Carlotto. Incluso gente de la prensa: algunos periodistas se han manifestado en ese sentido. Me parece que cuando se es funcionario, legislador o incluso un comunicador social, hay que tener mucha responsabilidad y seriedad en ese sentido. En el proyecto se plantea una sanci贸n que en el caso de ser funcionario se duplica en cuanto a impedirle que sea funcionario por ese tiempo tambi茅n. Tenemos que empezar desde esos lugares a dar los ejemplos.

鈥擫R: 驴C贸mo fue recibido este proyecto?

鈥擯M: Muy bien. Ha tenido el acompa帽amiento de muchos legisladores e incluso hay un par de proyectos m谩s en la c谩mara. Uno de Marcelo Koenig, tambi茅n del Frente de Todos, y la idea es trabajar juntos esos proyectos para que puedan llegar a las comisiones y ser tratados. Obviamente que los organismos de derechos humanos han acompa帽ado el proyecto. Estamos esperando que se pueda tratar en las comisiones. Como docente aspiro a que esto tambi茅n est茅 en las curr铆culas escolares, tambi茅n sobre el 24 de marzo, se hable sobre los organismos de derechos humanos. Que se hable de las violaciones de derechos humanos que ha habido en la dictadura.

鈥擫R: En Alemania est谩 penado reivindicar el Holacausto. Esto no impidi贸, por ejemplo, el resurgimiento de grupos neonazis, 驴lo contemplaron?

鈥擯M: Con el avance de la derecha que en nuestro pa铆s implica gran parte de la oposici贸n y en pa铆ses como Alemania ese avance del neonazismo y dem谩s, me parece que tenemos que empezar a plantear m谩s fuertemente la cuesti贸n. Por eso conf铆o tanto en la educaci贸n. Yo quiero una escuela con perspectiva en derechos humanos, y me parece que si eso lo trabajamos en edades tempranas vamos a tener generaciones mejor formadas y con otra cabeza, otro pensamiento e ideales. Incluso hasta otra militancia. Y me parece que es grave el avance de la derecha que no implica solamente defender lo que han hecho los gobiernos neoliberales y las dictaduras, no solamente en derechos humanos: en planes econ贸micos, proyectos culturales. Todo lo que ha significado la dictadura en nuestro pa铆s. Y negar que son 30 mil es negar lo que ha ocurrido en la dictadura, y tenemos testimonios de miles de militantes que vivieron esa 茅poca de horror y nos dejan su testimonio para que no vuelva a pasar m谩s. Cuando en el Juicio a las Juntas se dijo 鈥淣unca m谩s鈥, es a eso a lo que aspiramos. Por eso hay que frenar el avance de esa derecha para que realmente no tengamos que sufrir esas 茅pocas negras de nuestra historia.

鈥擫R: Es importante tambi茅n que llegue esta capacitaci贸n a uno de los sectores que fue clave en la dictadura, que son los medios de comunicaci贸n.

鈥擯M: Todav铆a hay gente que defiende la Teor铆a de los Dos Demonios. Mi escuela secundaria la hice en la 茅poca de la dictadura y parte de la universidad, lamentablemente, tambi茅n. Y yo recuerdo la cantidad de temas que no se hablaban, libros prohibidos y hasta libros prohibidos en materias como matem谩tica. No lo pod铆a creer. Y de estos temas no se hablaba y se festejaba el Mundial del 鈥78.Eso es lo que se hac铆a en esa 茅poca. Me parece que a partir de la apertura democr谩tica tuvimos la oportunidad de cambiar las curr铆culas escolares, de hablar en los medios y debatir temas, y de que nadie est茅 censurado. Porque eso es lo que exist铆a en la dictadura. Hoy se puede hablar, en los medios se escuchan todas las voces, pero justamente tienen que ser plurales y democr谩ticos. No podemos permitir que la voz de la derecha y del neoliberalismo sea la que prevalezca en algunos medios hegem贸nicos. En la C谩mara de Diputados vemos como legisladores de la oposici贸n permanentemente atacan a los diputados de extracci贸n sindical, que somos nueve. Hay un ataque a las expresiones sindicales, populares y tiene que ver con todo eso. Cuando hablamos de los 30 mil compa帽eros y compa帽eras detenidas desaparecidas, la mayor铆a eran trabajadores, de espacios populares, de organizaci贸n social. Eso es lo que atacan permanentemente.

鈥擫R: 驴Por qu茅 pens谩s que es tan importante tener memoria y siempre levantar esa bandera?

鈥擯M: Creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos un compromiso de seguir ese legado de los que so帽aron un pa铆s mejor, m谩s justo y con equidad, y que no pudieron cumplir con sus sue帽os. Tenemos un compromiso con las Madres y las Abuelas que han buscado a sus hijos y nietos. Decimos que los 30 mil viven en la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Para que eso se plasme en la escuela tenemos que formar docentes con otra mirada, porque efectivamente hay mucha gente que dice 鈥渆so ya pas贸鈥 u 鈥渙lvido y perd贸n鈥. No es as铆. Ni olvido ni perd贸n, juicio y castigo a los culpables. C谩rcel com煤n para los genocidas. Porque esa es la justicia que nosotros queremos. No queremos venganza. Fijate con el amor que hablan las Madres y las Abuelas respecto de la lucha de sus hijos y nietos. No quieren venganza, quieren justicia. Y para eso hay que tener una idea clara de qu茅 es la justicia, la equidad, la solidaridad. Definitivamente eso deber铆a ser un contenido transversal en la escuela y que no se invisibilice un 24 de marzo y la lucha de los organismos de derechos humanos, que se pueda hablar tranquilamente. Lamentablemente, a veces hay miedo de hablar de estos temas. A veces son los padres y madres los que se oponen a hablar de estos temas y tenemos todav铆a que trabajar mucho en eso.

