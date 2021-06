La empresa se帽ala que dos de los temas conflictivos para la RLPT (requisitos previos y colectivos excluidos) no son bloqueantes para la empresa, pero se niegan a decir qu茅 cambios aceptar铆an. Adem谩s, informan de que, aunque la empresa no ha tenido tiempo de ver completamente la nueva propuesta mejorada de la RLPT mayoritaria, s铆 han visto que 茅sta incluye unas l铆neas rojas para la empresa y que no continuar谩 el di谩logo si no se quitan esos temas bloqueantes (compensaci贸n y material).

Se hace un receso para que la RLPT pueda dar una respuesta a este ultim谩tum de la empresa. A la vuelta del receso, como muestra de la buena fe y voluntad negociadora de la RLPT se le comunica a la empresa que la RLPT estar铆a dispuesta a soslayar los dos aspectos que son l铆neas rojas para la empresa siempre que ella retire las limitaciones que incluyen los dos puntos de “requisitos previos” y “colectivos excluidos“, y que se contin煤en negociando el resto de los apartados que recoge la propuesta enviada por la RLPT. Todo ello con el objetivo de poder acercar posturas y evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo, ya que de otra forma la empresa se niega a hablar del resto de temas.

Finalmente, la empresa concreta su posici贸n acerca de los dos temas mencionados que la RLPT valora de forma positiva a falta de ver c贸mo quedar铆a la redacci贸n definitiva. La empresa se compromete a enviar un texto con la redacci贸n de estos y del resto de puntos que no han podido ser tratados por falta de tiempo.

Lo m谩s curioso de esta reuni贸n es que con solo dos temas revisados de la nueva propuesta, la empresa insiste en pedir a la RLPT que se comprometa a llegar a un acuerdo en ese mismo d铆a. A lo que la RLPT responde que eso es imposible.

Habr谩 una nueva reuni贸n el martes 8 de junio.