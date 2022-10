–

De parte de Gatos Sindicales October 13, 2022

Sabemos que parece inaudito, que resulta incre铆ble si no se ve… pero la realidad es as铆: Un solo punto, una sola coma o una sola frase que pida la RLPT que se ponga o se quite del texto de la propuesta de acuerdo que estamos revisando y la discusi贸n con la empresa dura toda la reuni贸n. Eso s铆, si es UGT la que pide que se incluya algo, a la representaci贸n de la empresa le falta tiempo para ver c贸mo poner lo que “ese sindicato” pide.

Est谩 muy claro con qui茅n quiere firmar la empresa el acuerdo. Siempre lo ha estado, pero en esta ocasi贸n ha sido casi de risa por evidente.

La p茅rdida de tiempo por parte de la representaci贸n de la empresa repitiendo una y otra vez lo mismo y, en muchos casos, contradici茅ndose entre ellos es pat茅tica.

Una hora completa para tratar un solo aspecto y al final no se ha llegado a ning煤n acuerdo. Se ha pospuesto para tratarlo en otro punto m谩s adelante porque as铆 no se comprometen a nada con la RLPT presente en la mesa.

Y as铆 seguir谩n pasando las semanas, a la espera de que la empresa y UGT lleguen a su acuerdo… sin luces y sin taqu铆grafos.

Lo anecd贸tico de esta reuni贸n es que un representante de la empresa nos ha echado en cara que los ejemplos de casos que CGT quiere evitar y que pone como ejemplo, ahora no podr铆an tener Teletrabajo debido a que nosotr@s no firmamos el anterior acuerdo. Le hemos tenido que explicar que precisamente por eso no lo firmamos, porque ese acuerdo no proteg铆a a la plantilla de los abusos, ni resolv铆a con equidad esas situaciones y que, tanto antes como ahora, lo que queremos evitar, entre otras cosas, es la discriminaci贸n y los agravios comparativos que la direcci贸n de la empresa est谩 produciendo entre las personas.