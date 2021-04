–

El 13 de abril tuvo lugar otra reuni贸n entre RRHH y la RLT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

Seguimos con la cuesti贸n de cu谩l es el m铆nimo de tiempo para considerar el Teletrabajo regular y no espor谩dico. RRHH insiste en la definici贸n del Real Decreto-ley 28/2020 mientras que la mayor铆a de la RLT quiere que se regule todo el que supere el 5% de la jornada con el objetivo de que toda la plantilla tenga las mismas condiciones y no dejarlo al libre albedrio de responsables o gerentes. En este punto las posiciones est谩n alejadas.

Por otro lado, la empresa aboga por un modelo mixto de Teletrabajo (d铆as en presencial y d铆as en teletrabajo) y considera el Teletrabajo total (100% de la jornada) como algo que no va a mantener salvo casos muy excepcionales. La RLT recuerda que el Teletrabajo total ahora no es una excepci贸n en AtoS Spain, como dice la empresa, ya que hay casi un 10% de la plantilla en Teletrabajo total por diferentes razones, entre ellas, el cierre de centros como Oviedo o Le贸n a cuya plantilla se le dio la opci贸n del Teletrabajo al 100%.

En el repaso de los puntos ya tratados, la empresa comenta ahora que est谩 dispuesta a ampliar el m谩ximo de Teletrabajo a tres d铆as a la semana y revisar铆a la excepcionalidad de los contratos existentes de Teletrabajo total. Aunque CGT considera que el Teletrabajo total no es la mejor alternativa ya que causa desvinculaci贸n y aislamiento, y hace m谩s dif铆cil el ejercicio y la defensa de los derechos laborales entre otras cosas, tambi茅n piensa que no es productivo ni coherente que la empresa no tenga en cuenta el Teletrabajo total, ni para los contratos que ya existen ni para los que se puedan hacer a futuro, ya que siempre se pueden dar casos en que esta modalidad de trabajo sea la m谩s adecuada.

Se contin煤a hablando de la vigencia de los acuerdos individuales de Teletrabajo que se solicita sea indefinida, ya que, si se pone anual se puede entender que cada a帽o la persona trabajadora tenga que recibir la aprobaci贸n de la empresa. Se acuerda definir con m谩s detalle la reversibilidad de los contratos individuales y dejarlo claro para que no d茅 lugar a malas interpretaciones posteriormente.

Por fin, el siguiente punto a tratar ya en la pr贸xima reuni贸n ser谩 del tema de la compensaci贸n de los gastos asociados al Teletrabajo (hay informes que indican que el incremento de los gastos en el hogar es la principal problem谩tica del Teletrabajo).

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el martes 20 de abril.