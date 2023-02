–

De parte de Gatos Sindicales February 16, 2023

La representaci贸n de la empresa nos mostr贸 un nuevo texto del preacuerdo que no recog铆a casi ninguna de las propuestas realizadas por la RLPT. En palabras de la empresa hab铆a incorporado al texto s贸lo algunos matices.

Adem谩s nos dejaron claro desde el minuto uno de la reuni贸n que la negociaci贸n hab铆a terminado, el 煤nico fin de esta reuni贸n para la empresa era la firma del preacuerdo. La no firma de este preacuerdo dejar谩 fuera de las pr贸ximas reuniones a los no firmantes. Seg煤n la representaci贸n de la empresa este preacuerdo establece las bases para el acuerdo al final, las 煤nicas variaciones estar谩n en el redactado que ser谩 t茅cnico jur铆dico, y la inclusi贸n de las cl谩usulas m谩s jur铆dicas, tambi茅n en cuanto a vigencia y vinculaci贸n.

La CGT se quej贸 de la forma que ha tenido la empresa de “liquidar” la negociaci贸n del Teletrabajo (con el silencio c贸mplice de los otros sindicatos, excepto ELA y COS que tampoco entend铆an esta forma de proceder). Respecto al texto del preacuerdo CGT, insisti贸 durante toda la reuni贸n sobre el punto de la absorci贸n de la compensaci贸n de gastos ya que lo consideramos muy importante y no nos gusta como est谩 redactado, porque no queda claro qu茅 pretende hacer la empresa. CGT hab铆a sugerido un texto alternativo mucho menos ambiguo, pero que no fue incorporado por la empresa al nuevo documento

Tanto insistimos que finalmente la empresa dijo que tomaba nota para hacer un redactado diferente en el documento final, pero no as铆 en este preacuerdo que es donde deber铆a estar. Una muestra m谩s del poco inter茅s de la empresa en negociar, ya que en vez de tener un preacuerdo con el que todas las partes pudi茅ramos sentirnos c贸modas prefiere no ceder, aunque “dice” estar de acuerdo con el sentido del texto. Ya veremos c贸mo queda este punto redactado en el acuerdo final.

La empresa convoca a las secciones firmantes para una nueva reuni贸n el martes 21 y se compromete a facilitar el documento final, como muy tarde, el viernes 17 para que sea estudiado por la RLPT. En la reuni贸n del pr贸ximo d铆a 21 se aclarar谩n las dudas que la RLPT pueda tener sobre el acuerdo final y se discutir谩n los nuevos puntos.

Finalmente, el preacuerdo fue firmado por toda la RLPT presente en la reuni贸n (faltaba LAB) excepto la COS, que dijo que ten铆a que consultarlo.

No podemos dar m谩s informaci贸n sobre el contenido del preacuerdo porque la empresa sigue imponiendo la confidencialidad, incluso en esos puntos que reconoce que ya apenas van a cambiar. Una forma m谩s de mutilar la funci贸n de representaci贸n de la RLPT y el derecho de informaci贸n de la plantilla.