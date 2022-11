–

De parte de Gatos Sindicales November 17, 2022

Resulta desesperante ver como todas las reuniones se pasan, pr谩cticamente completas, discutiendo un solo p谩rrafo de texto y que, una tras otra, la empresa no admita la m铆nima variaci贸n a sus planteamientos.

En esta reuni贸n ha tocado discutir sobre las condiciones que la direcci贸n quiere poner a las personas que est谩n en el Bench (Centro de Capacitaci贸n) para tener Teletrabajo. CGT y la mayor铆a de la RLPT considera que imponer a un grupo de personas unas condiciones m谩s restrictivas que al resto de la plantilla es una discriminaci贸n. Cosas como que si est谩s m谩s de tres meses en el Bench ya no tienes Teletrabajo porque es que no est谩s colaborando en tu recolocaci贸n… es decir, que la culpa de que no te coloquen es tuya. Pues que bien, este tipo de condiciones son algunas de las cosas que consideramos extraordinariamente extravagantes como comentamos en la reuni贸n.

Por otro lado, para justificarse, la empresa trata de convencernos de que no es una discriminaci贸n… que si la vinculaci贸n con la empresa… que si blablabla… y as铆 se va el tiempo.

El personal que est谩 asignado al Bench no es un colectivo concreto que tenga unas caracter铆sticas determinadas, se le trata como un colectivo s贸lo porque la empresa ha decidido asignarlos al Bench. Con este tipo de restricciones que pretenden aplicar, no tienen m谩s que asignarte al Bench, cuando quieran, para que se te empiecen a aplicar condiciones peores que al resto de la plantilla. Esto suena mucho a “discriminatorio”, 驴verdad?

En fin, otro punto que se pasa sin llegar a nada. Y los escollos importantes siguen sin resolverse.

NOTA: Ni nos hemos molestado en publicar un resumen de la p茅rdida de tiempo que fue la reuni贸n del d铆a 8, en la que la empresa se obstin贸 en seguir mezclando churras con merinas intentando vincular el Teletrabajo con los cursos obligatorios (tema del que ya se hab铆a tratado en la reuni贸n del 25 de octubre) algo que les parece tan, tan importante que no pueden ceder ni un 谩pice.