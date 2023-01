–

De parte de Gatos Sindicales January 19, 2023 253 puntos de vista

La reuni贸n del d铆a 17 de enero, como viene ocurriendo en anteriores reuniones, no fue muy productiva. Despu茅s de confirmar l@s asistentes a la reuni贸n y el estado de las actas se pas贸 al p谩rrafo en el que nos quedamos en la anterior reuni贸n: Compensaci贸n de gastos.

El redactado del p谩rrafo de Compensaci贸n de gastos se pospone para m谩s adelante (uno m谩s) para ver c贸mo queda definitivamente el texto recogido en el nuevo convenio TIC.

El siguiente punto tratado fue Prevenci贸n de Riesgos Laborales. A la representaci贸n de CGT no nos gust贸 el p谩rrafo incluido por la empresa en el que dice que puede solicitar al trabajador fotos o v铆deos del lugar donde realiza la actividad de Teletrabajo y que si la persona no las env铆a, si cumplimenta incorrectamente el test de prevenci贸n o hay alguna necesidad de aclaraci贸n, se interrumpir谩 la solicitud de Teletrabajo e incluso se podr谩 denegar. Y ya sabemos que interrumpir la solicitud supone que no se puede hacer Teletrabajo, tal y como la empresa ha dicho en otras ocasiones.

En ese texto la empresa no incluye ninguna medida que implique su ayuda o participaci贸n a la hora de adaptar el puesto de trabajo a la legislaci贸n. CGT expone que, seg煤n la normativa vigente, la prevenci贸n de riesgos laborales debe ser compartida entre empresa y persona trabajadora… no s贸lo es una obligaci贸n de esta 煤ltima como quiere incluir la empresa en este punto. En lugar de denegar el Teletrabajo, la empresa deber铆a ayudar a esa persona a conseguir las condiciones m铆nimas de seguridad en el puesto de trabajo.

Adem谩s, si la legislaci贸n actual ya recoge c贸mo debe realizarse la prevenci贸n de riesgos laborales en estas situaciones, este p谩rrafo no tiene sentido y deber铆a quitarse, tal y como propusimos. No aporta ninguna mejora y 煤nicamente puede perjudicar a la persona trabajadora imponi茅ndole obligaciones que la ley no recoge y facilitando que la empresa suspenda las solicitudes.

La Representaci贸n de la Empresa coment贸 que las dependencias donde trabajamos deben ser adecuadas, tanto si son las instalaciones del cliente o nuestra casa. Igual que si las instalaciones del cliente no cumplen las condiciones de seguridad se sacar铆a a esas personas del cliente, si las dependencias de nuestra casa donde realizamos el Teletrabajo no son id贸neas se podr铆a denegar o suprimir el Teletrabajo a esa persona.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el d铆a 24 de enero, es la pen煤ltima de las programadas y todav铆a nos queda bastante documento que revisar.