De parte de Gatos Sindicales May 21, 2021 95 puntos de vista

El 18 de mayo se celebr贸 una nueva reuni贸n entre RRHH y la RLPT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

Esta reuni贸n empez贸 con la queja de la RLPT por los Despidos realizados por la empresa en AtoS Spain el lunes y los que estaban realizando ese mismo d铆a. La RLPT pide que cesen inmediatamente los Despidos que adem谩s del da帽o y malestar que producen a la plantilla enturbian e interfieren en el proceso de negociaci贸n, mostrando as铆 lo poco que le importa a esta direcci贸n llegar a ning煤n tipo de acuerdo con la RLPT. Durante otros procesos de negociaci贸n en AtoS Spain se han suspendido los Despidos, ya que es una se帽al de la voluntad de la empresa por mantener un buen ambiente de trabajo durante la negociaci贸n y que nada distorsione la posibilidad de llegar a acuerdos. En este caso es obvio que no es as铆.

La representaci贸n de la empresa responde reconociendo que como no han estado en otras negociaciones no lo saben, pero en vez de limitarse a escuchar y trasmitir a la direcci贸n lo que le pide la RLPT se enzarzan en discutir que esta negociaci贸n no va de Despidos, que traslademos nuestra opini贸n sobre los Despidos por otros medios y que no van a trasladar nada porque (cita literal de una de sus representantes): “no es la marioneta de nadie“. Evidencian as铆 que no entienden nada de lo que son las relaciones laborales en una empresa. Al parecer, tampoco entienden, como parte de RRHH, su papel de representaci贸n de la empresa y que todo lo que afecte a la plantilla es asunto suyo est茅n donde est茅n.

Una vez superado este momento se pasa a tratar los dos puntos que la empresa dijo que quer铆a ver en la reuni贸n anterior.

Respecto al Registro de Jornada la empresa quiere a帽adir en el posible acuerdo sobre Teletrabajo la obligaci贸n que tienen las personas que teletrabajan de realizar el registro de jornada diario. Asunto que se puede incluir como recordatorio, pero que no cambiar铆a nada porque todas las personas teletrabajen o no tienen ya la obligaci贸n de registrar su jornada diaria de forma fidedigna. En general, toda la RLPT considera que con mencionar la normativa general que ya existe en AtoS Spain es suficiente.

Pasamos al punto de la desconexi贸n digital. Sobre este tema no hay nada regulado en AtoS Spain as铆 que la empresa propone incluir ciertas frases especificando algunas situaciones concretas. La RLPT ya ha explicado en ocasiones anteriores que este asunto afecta a toda la plantilla y que debe ser objeto de negociaci贸n aparte para abarcar todos los casos (trabajo presencial y remoto). Si se a帽ade s贸lo en el acuerdo de Teletrabajo este tema solo afectar铆a a la plantilla que se encuentre en esa situaci贸n. Se le propone a la empresa incluir s贸lo una referencia general con el compromiso de abrir una mesa de negociaci贸n para tratar la desconexi贸n digital. Finalmente, nos vamos sin saber qu茅 le parece esta opci贸n a la empresa, 煤nicamente se compromete a enviar el texto que se incluir铆a en el acuerdo de Teletrabajo para que lo revisemos.

Y parece que esto llega a su fin. La empresa ya ha tratado todos los puntos que quer铆a en esta mesa de negociaci贸n y dice que en la pr贸xima reuni贸n vendr谩 con su oferta definitiva (que ya debe tener escrita desde hace tiempo) y que la RLPT tambi茅n tiene que ir con su postura definitiva. Les aclaramos que adem谩s de explicarnos mutuamente nuestras propuestas en una negociaci贸n debe haber acercamientos sobre los asuntos tratados antes de llegar a una propuesta final y que eso no se ha producido en esta negociaci贸n. Pues nada, que no lo entienden, como ya venimos contando en estos res煤menes la empresa viene con su libro ya escrito y no se mueve ni un 谩pice de ah铆. En realidad, negociar lo que se dice negociar, no se ha negociado nada y la empresa ya tiene su propuesta definitiva preparada. As铆 son las cosas aqu铆.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el martes 25 de mayo.