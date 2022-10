–

En esta reuni贸n hubo sorpresa, ya que al inicio de la misma la Representaci贸n de la Empresa manifest贸 que no le gustan los comunicados que hace la Secci贸n Sindical de CGT en su Blog y pretend铆a que le di茅ramos explicaciones.



Resulta extraordinariamente extravagante que la Representaci贸n de la Empresa quiera dedicar el escaso y valioso tiempo de negociaci贸n del acuerdo de Teletrabajo a comentar las publicaciones de CGT. Lo que, adem谩s, es completamente discriminatorio ya que no hacen lo mismo con las publicaciones de otras secciones. Tuvimos que se帽alarles cu谩l es el objetivo de estas reuniones para ir a lo importante y no perder m谩s tiempo. En fin, parece que esta direcci贸n de RRHH tiene las prioridades algo confundidas.

Por otro lado, hay poco que decir sobre el avance en la negociaci贸n. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores cada sugerencia o propuesta de la RLPT se convierte en un obst谩culo insalvable.

El tiempo pasa y se avanza poco, sin que la empresa muestre ning煤n inter茅s por negociar absolutamente nada. A CGT le gustar铆a poder llegar a un acuerdo de Teletrabajo justo, que facilite la vida a las personas que trabajan en esta empresa, que sea claro, que evite arbitrariedades y que permita salir de la incertidumbre que vive ahora la plantilla con este tema. Todo ello evitar铆a adem谩s la vergonzosa discriminaci贸n de parte de la plantilla.