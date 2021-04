–

El 20 de abril se celebr贸 otra reuni贸n entre RRHH y la RLT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

Una parte de la reuni贸n se va en hablar de actas, triste pero as铆 es. La empresa pide aclaraciones a CGT acerca del mail que le enviamos el 15 de abril sobre las actas en el que se le dice a la empresa que ha cambiado “sin avisarlo” dos actas cuando ya estaban en versi贸n definitiva para firmar. La empresa se mosquea y dice que qu茅 insinuamos, que c贸mo sabemos que ha sido la empresa (es la que genera el acta definitiva)… en resumen, escurre el bulto en lugar de aceptar que lo han hecho o, si ha sido por error, revisar esos cambios. CGT envi贸 el correo a la empresa con antelaci贸n para no perder el tiempo en las reuniones y poder aclararlo antes. Eso ha sido imposible pues no lo hab铆an mirado y se limitan a negarlo, pero las frases en los PDFs no se cambian solas.

Se empieza con el tema de los gastos. La RLPT ya dijo en su propuesta que los gastos de viajes se deben pagar como se estipula en el Acuerdo Marco. Otra situaci贸n es la de si est谩s teletrabajando en casa y te convocan de forma urgente para que vayas a la oficina. En este caso, la empresa no entiende que haya que pagar los gastos de desplazamiento. La RLPT le intenta hacer ver que ser铆a el mismo caso que si ya est谩s en cliente y te hacen ir a la oficina. Al final, despu茅s de muchas explicaciones, admite que lo entiende, pero no lo comparte. Resulta curioso que las mismas cosas dichas con las mismas palabras por distintas secciones no son entendidas de la misma forma por la empresa… algunos son m谩s amiguitos.

Se pasa a los gastos derivados del teletrabajo y que seg煤n el Real Decreto-ley 28/2020 se deben compensar. La empresa dice que como ya pone a disposici贸n de las personas los elementos necesarios para teletrabajar no ve la necesidad de un abono econ贸mico, solo dar谩 el equipo inform谩tico. La RLPT pregunta si el monitor, el teclado, rat贸n, reposapi茅s… tambi茅n son herramientas de trabajo y le recuerda que las personas trabajadoras han tenido problemas hasta para conseguir unos auriculares. La empresa interpreta que la citada norma no le obliga a compensaciones econ贸micas. Tambi茅n comenta que como la empresa no tiene ahorros ya que todos los puestos de trabajo quiere que sigan activos y no se van a cerrar oficinas no va a compensar nada. En este punto, CGT vuelve a pedir la informaci贸n sobre costes que ya solicit贸 y sobre la cual la empresa dijo que no era relevante para esta negociaci贸n. Pues ahora parece que s铆 es relevante, pero la empresa se niega a darla por lo que la RLPT se tendr谩 que creer con los ojos cerrados eso de que la empresa no tiene ahorros con el personal en Teletrabajo.

Respecto a la compensaci贸n de los gastos por Teletrabajo en la 茅poca Covid-19 (Disposici贸n Transitoria tercera del mencionado Real Decreto-ley 28/2020), cuando las oficinas estaban cerradas, la empresa dice que tampoco tiene nada que compensar. La RLPT recuerda que los gastos en electricidad, climatizaci贸n y otros s铆 que aumentaron por hacer Teletrabajo y se deben compensar. Como si los ordenadores no necesitaran enchufarse, ni poner la calefacci贸n cuando hace fr铆o. Est谩 claro que las posiciones en el tema de compensaciones son totalmente dispares.

Lo m谩s curioso son la cantidad de argumentos y excusas incre铆bles que ponen los representantes de la empresa, con lo f谩cil que es decir que no quieren pagar y ya, sin necesidad de discutir tont谩s como que no se gasta m谩s electricidad trabajando en casa porque se trabaja de d铆a (incre铆ble, pero cierto… 驴te acuerdas del chiste del viaje al sol?). De todas formas, esto ya se ve铆a venir con tanta insistencia en que iban a mantener “todos los puestos de trabajo en la oficina“, cosa absurda que hasta ahora no han hecho y que ya veremos si hacen, pero que es el argumento para justificar que no hay ahorros y, por tanto, no habr谩 compensaci贸n.

Finalmente, la RLPT quiere saber hasta cu谩ndo habr谩 reuniones para organizar los pr贸ximos temas a tratar en funci贸n del tiempo disponible, la empresa dice que lo hablar谩 en la pr贸xima reuni贸n que ser谩 el martes 27 de abril.