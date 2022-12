–

De parte de Gatos Sindicales December 23, 2022 180 puntos de vista

En la reuni贸n de la comisi贸n negociadora de Teletrabajo de AtoS Spain del pasado 20 de diciembre se habl贸 primeramente sobre qu茅 actas estaban firmadas, seguidamente se trat贸 el 煤ltimo p谩rrafo del punto Condiciones de Desarrollo del Trabajo a Distancia.

La discusi贸n se centr贸 en cu谩l es el tiempo m铆nimo necesario con el que se debe avisar a una persona con trabajo a distancia cuando sea requerida en la oficina para una reuni贸n, formaci贸n… En su propuesta, la Representaci贸n de la Empresa lo fijaba en doce horas, y la RLPT a帽adi贸 el adjetivo “laborables” para que quedara m谩s claro y definido. Si se necesitara la presencia en el Centro de Trabajo de la persona en un plazo menor debido a una urgencia, esta necesidad deber谩 ser debidamente justificada por parte de la empresa.

A continuaci贸n se pas贸 al punto de Herramientas de Trabajo, en el que se empez贸 a debatir sobre los materiales y herramientas que la empresa debe entregar a la persona con Teletrabajo siempre que no se hayan entregado previamente, y la duraci贸n estimada de esas herramientas. Este punto no se concluy贸.

脡sta era la reuni贸n n煤mero 17 y la 煤ltima del plazo previsto despu茅s de haberlo ampliado cuando finaliz贸 el plazo inicial en octubre, pero de nuevo la Representaci贸n de la Empresa propuso ampliarlo… y esta vez pretend铆a hacerlo sin l铆mite de tiempo. La RLPT expuso que en estas reuniones deber铆an marcase objetivos concretos para no dilatar sine d铆e este proceso de negociaci贸n (que es lo que est谩 haciendo la Representaci贸n de la Empresa).

La forma de actuar de la empresa en cada reuni贸n no lleva m谩s que a hacernos perder el tiempo, ya que sus intereses no parecen estar en esta mesa de negociaci贸n, si eres seguidor de este Blog ya te habr谩s dado cuenta. Despu茅s de 17 reuniones se han revisado seis p谩ginas de las once que tiene el documento, y casi todos los aspectos importantes se han ido posponiendo, ya que la empresa no tiene intenci贸n de ceder en ninguna de sus propuestas.

Finalmente, se programaron cuatro reuniones m谩s para los d铆as 10, 17, 24 y 31 de enero de 2023. Esperemos, aunque lo dudamos, que esta vez dejen de marear la perdiz y podamos avanzar de verdad.

La tomadura de pelo de la empresa a la plantilla de AtoS Spain sigue. Esta direcci贸n se est谩 haciendo experta en hacer parip茅s… en lugar de hacer su trabajo como se帽ala la legislaci贸n, fingen que cumplen con su labor.