–

De parte de Gatos Sindicales September 28, 2022 161 puntos de vista

Llevamos desde junio negociando un nuevo acuerdo de Teletrabajo para AtoS Spain. Desde el principio sab铆amos que la fecha tope para la negociaci贸n era el 3 de octubre. A pesar de eso, a los representantes de la empresa se les ve铆a arrastrando los pies, mareando la perdiz, cancelando reuniones, repitiendo una y otra vez lo mismo… Mientras, la RLPT esperaba una respuesta de la empresa a nuestra primera propuesta conjunta, que tard贸 en llegar tres semanas.

El 12 de septiembre la RLPT envi贸 una nueva propuesta conjunta, modificando su propuesta anterior e intentando acercar posturas con la empresa. Todo ello para que la empresa no se moviera un 谩pice de su posici贸n inicial y se limitara a poner l铆neas rojas.

En esta reuni贸n se limitaron a decirnos que las posiciones son muy distantes y que hay dos puntos bloqueantes: compensaci贸n y modelo de Teletrabajo. El primer punto ya sabes de qu茅 va, y respecto al segundo el problema es que la RLPT quiere establecer un modelo universal de Teletrabajo para tod@s (siempre que sea posible).

Pero adem谩s de estos dos asuntos hay otra cuesti贸n que a la empresa no le gusta que son las funciones que se le asignan a la Comisi贸n de Seguimiento del acuerdo, ya que la RLPT propone que 茅sta tenga la misi贸n de resolver los desacuerdos que puedan producirse, en particular, en los casos de denegaci贸n del Teletrabajo revisando las causas de la denegaci贸n y teniendo la posibilidad de revertirla.

A pesar de que la direcci贸n de esta empresa es muy cansina y extraordinariamente extravagante en sus planteamientos, desde CGT insistiremos para que el acuerdo se ajuste a la ley y para que regule los aspectos que 茅sta no establece, con el objetivo de que todas las partes tengamos muy claro a qu茅 atenernos. Y, por otro lado, es obvio que queremos que toda la plantilla sea tratada por igual y que lo 煤nico que genere diferencias en la posibilidad o no de hacer Teletrabajo sean las tareas que se realizan en el puesto.

Asimismo, queremos que quede muy claro y por escrito la forma de dirimir los desacuerdos, en particular en las denegaciones. Si no se escribe ahora, luego ser谩 lo que la empresa quiera y punto, por eso la empresa no quiere aceptar este aspecto.

Toda la RLPT presente en la mesa de negociaci贸n (y somos muchos) se ha puesto de acuerdo ya en dos ocasiones para presentar a la empresa un documento completo con una propuesta conjunta, con el consiguiente esfuerzo. Mientras, la empresa malinterpreta lo que dice la RLPT, propone cosas extra帽铆simas que discriminan a ciertos colectivos, se otorga la potestad para castigar/premiar con el Teletrabajo, reinterpreta la Ley 10/2021 a su gusto, no quiere entender el concepto de universalidad en la aplicaci贸n, ni admitir que las discrepancias en la concesi贸n del Teletrabajo deben ser evaluadas por las dos partes (si no de qu茅 sirve tener un acuerdo si la empresa se queda siempre con el mango de la sart茅n).

As铆 pues, la empresa sigue en su mundo particular en el que parece que no aplica lo que est谩 pasando en la realidad (acuerdos de Teletrabajo en otras empresas, sentencias judiciales, convenios colectivos…).

Lo 煤nico novedoso de esta 煤ltima reuni贸n es que parece que, de repente, a la empresa le ha entrado una china en el zapato. Aunque sigue sin moverse de su postura inicial, quiere prolongar el plazo para la negociaci贸n, y demostr贸 que eso era lo 煤nico que le importaba. As铆 pues nos inform贸 que quer铆a saber si estamos de acuerdo en ampliar dicho plazo y si estamos conformes en prolongar los acuerdos individuales mientras dure la negociaci贸n.

Por otro lado, vimos que no ten铆an ninguna intenci贸n de responder por escrito a la 煤ltima propuesta de la RLPT, como ya pas贸 hace meses, as铆 que tuvimos que presionar para que lo hiciera.

Curioso que quieran alargar el plazo de negociaci贸n pero no tengan inter茅s en hablar con esta mesa de las propuestas. En fin… todo bastante surrealista.