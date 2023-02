–

February 22, 2023

En esta reuni贸n se trataron las dudas que ten铆a la RLPT sobre el borrador del acuerdo de Teletrabajo para AtoS Spain que nos proporcion贸 la empresa el pasado viernes, 17 de febrero.

La CGT sigue sin estar de acuerdo con el nuevo redactado que la Representaci贸n de la Empresa ha hecho sobre el punto de la absorci贸n de la Compensaci贸n de Gastos. No han tenido en cuenta nuestro redactado simple y conciso, mantienen el suyo que es m谩s ambiguo.

Incluso en este borrador del acuerdo omit铆an alguna parte que s铆 estaba en el texto del Preacuerdo, se le solicita de nuevo a la Representaci贸n de la Empresa que lo cambie. Nos dicen otra vez que lo revisar谩n para que no se modifique la esencia, pero sea m谩s claro.

La Representaci贸n de la Empresa vuelve a dejar claro, tal como lo hizo en la reuni贸n anterior, que por parte de la empresa ya no hay negociaci贸n, as铆 que no admite la inclusi贸n de ning煤n nuevo punto que no estuviera ya en el Preacuerdo.

La RLPT puede mandar por correo sugerencias que cambien el redactado del acuerdo, pero no as铆 el fondo. Ser谩n estudiadas por la empresa por si se puede matizar alg煤n punto.

La empresa indica que entre el 21 y el 22 de febrero, la RLPT recibir铆a el texto del acuerdo definitivo.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 14 de marzo, para firmar o no el acuerdo.