De parte de Gatos Sindicales January 27, 2023 217 puntos de vista

La reuni贸n del d铆a 24 de enero era la pen煤ltima programada despu茅s de haberse acordado prolongar el periodo de negociaci贸n y, como de costumbre, no se progres贸 mucho.

Para situarnos recordemos que lo 煤ltimo tratado en la reuni贸n anterior, el 17 de enero, fue el p谩rrafo del punto Prevenci贸n de Riesgos Laborales. Ese p谩rrafo fue incluido por la empresa y en 茅l se dice que puede solicitar al trabajador fotos o v铆deos del lugar donde realiza la actividad de Teletrabajo y que, si la persona no las env铆a, si cumplimenta incorrectamente el test de Prevenci贸n o hay alguna necesidad de aclaraci贸n, se interrumpir谩 la solicitud de Teletrabajo e incluso se podr谩 denegar. A la representaci贸n de CGT no nos gust贸 ese p谩rrafo y quer铆amos que fuese eliminado porque la normativa sobre Prevenci贸n es clara, esto es un acuerdo de Teletrabajo y no tenemos que modificar esa normativa. Pero la empresa sugiri贸 que la RLPT hicieran un nuevo redactado que pudiera gustar a toda la mesa de negociaci贸n.

En la reuni贸n del d铆a 24, tanto CoBas como CGT presentamos textos alternativos al presentado por la empresa, a pesar de que la propuesta inicial de CGT era no poner nada en ese punto, salvo mencionar la legislaci贸n de aplicaci贸n, que es la de Prevenci贸n de Riesgos.

Toda la RLPT est谩 de acuerdo en seguir adelante con el texto de CGT, as铆 que se debate sobre el mismo, que dice:

Con la finalidad de que se pueda garantizar el derecho a la protecci贸n de la salud y seguridad de la persona trabajadora, 茅sta se compromete a cumplimentar la autoevaluaci贸n de riesgos de conformidad con el formulario que se incluye en este acuerdo como anexo. A trav茅s de esta autoevaluaci贸n, el trabajador o trabajadora, reflejar谩 las condiciones de seguridad de su puesto de trabajo. L@s Delegad@s de Prevenci贸n, o el/la Delegado/a de Personal si fuera el caso, recibir谩n el resultado de las autoevaluaciones para realizar las colaboraciones correspondientes en materia de Prevenci贸n de Riesgos Laborables. Todas estas condiciones estar谩n establecidas seg煤n la legislaci贸n vigente.

La Representaci贸n de la Empresa no quiere incluir el formulario como anexo al acuerdo, argumentando que la legislaci贸n puede cambiar. La RLPT no ve problema en quitar el formulario como anexo al acuerdo, pero a pesar de esta cesi贸n la Representaci贸n de la Empresa pone inconvenientes sobre otros aspectos del texto como que:



– No se mencionen las fotos o el v铆deo indicando que “no quiere renunciar a ninguno de los puntos de su texto inicial” demostrando as铆 su nula voluntad negociadora. – Tiene que quedar reflejado en el texto que se puedan pedir las pruebas gr谩ficas, y que si no se env铆an o si Prevenci贸n de Riesgos no aprueba el puesto se podr谩 denegar el Teletrabajo.

La RLPT dice que no se pueden imponer condiciones que la Ley de Prevenci贸n no exige y sigue pensando que lo mejor ser铆a quitar todo el texto dado que, al igual que dice la empresa con el formulario de Prevenci贸n (que puede cambiar), lo mismo ocurre con la Ley de Prevenci贸n. Por tanto, se podr铆a quitar completamente este p谩rrafo que tiene que ajustarse a lo que diga la legislaci贸n sobre Prevenci贸n de Riesgos.

Como siempre ocurre en esta negociaci贸n la empresa no quiere ceder en nada y este punto seguir谩 abierto.

La mayor铆a de los puntos importantes, por no decir todos, han quedado sin concretar y se volver谩n a tratar cuando se termine de revisar todo el documento.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 31 de enero, es la 煤ltima programada, y se empezar谩 tratando la pr贸rroga de esta negociaci贸n. Aunque la empresa ya nos ha dejado muy claro que no quiere negociar nada… 煤nicamente pretende perder el tiempo.